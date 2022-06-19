Ризик №1: як війна Росії проти України змінила настрої у країнах G7

За три місяці відкритої війни Росії проти України Німеччина пережила сильніший шок, ніж більшість її партнерів по Великій сімці (G7). Про це свідчить спеціальна доповідь Мюнхенської конференції з безпеки, опублікована у вівторок, 21 червня, незадовго до саміту G7, який відбудеться у замку Ельмау в Баварії. ФРН цьогоріч головує у Великій сімці - неформальному клубі провідних промислово розвинених країн світу, до якого, крім неї, входять США, Великобританія, Канада, Франція, Італія та Японія.

Радикальна зміна настроїв у Німеччині

Головний висновок доповіді - для громадян більшості країн G7 Росія за рекордно короткий час вийшла на перше місце серед більш ніж 20 можливих ризиків, випередивши наслідки глобального потепління та економічну кризу. У Німеччині відповідний індекс виявився найвищим - 81 пункт, а найнижчим - у США (67 пунктів). Єдиною країною G7, де Росія як ризик опинилася на другому місці, стала Італія (72 пункти). Її громадяни вище оцінили ризик екстремальної погоди та лісових пожеж (79 пунктів).

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Індекс розраховувався за п'ятьма параметрами: від загальної оцінки ризиків та тенденцій до того, наскільки готова до них та чи інша країна Великої сімки. Щоправда, деякі інші категорії ризиків, запропоновані авторами доповіді, також так чи інакше пов'язані з РФ, наприклад, кібератаки, у причетності до яких Москву звинувачують на Заході, перебої з постачаннями енергоносіїв або загроза використання зброї масового ураження.

Замок Ельмау в Баварії, де цього року відбудеться саміт Великої сімки

Автори дослідження називають зафіксовані зміни "екстраординарним зсувом" щодо Росії. Для порівняння: попереднє опитування проводилося у листопаді 2021 року, і тоді Росія перебувала в кінці списку ризиків. Так, у Німеччині індекс щодо РФ тоді становив 53 пункти, а у Франції - 48 пунктів.

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У доповіді також зазначається, що зміни можуть мати не тимчасовий, а затяжний характер. Саме ФРН, вважають автори документа, була "найглибше шокована" тим, що сталося. Ще один приклад цього - відповіді німців на питання про те, чи стало вторгнення РФ в Україну "поворотним моментом" у політиці безпеки. У Німеччині серед країн G7 кількість тих, хто позитивно відповів на це питання, виявилася найвищою - 68 відсотків. Найнижчою ця кількість була в Канаді - 47 відсотків.

Україну жителі країн G7 почали сприймати як союзницю

Одночасно з обвалом позицій Росії опитування продемонструвало, що сприйняття України різко змінилося у позитивний бік. Ставлення до України як союзниці виросло на двозначні показники у всіх країнах Великої сімки, особливо сильно - у Великобританії та Канаді (+43 та +36 процентних пунктів відповідно). Також більшість населення у країнах Великої сімки підтримує вступ України до Євросоюзу та НАТО.

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Ще одна істотна зміна, на яку звертають увагу автори доповіді, полягає в тому, як жителі країн G7 готові реагувати на дії Росії. Якщо ще пів року тому громадяни Німеччини, Франції й Італії були менше готові протистояти РФ в економічному та військовому вимірах, то нині відмінності у їхніх відповідях від відповідей жителів чотирьох інших країн Великої сімки стали менш помітними.

Відповідаючи на запитання, як підтримати Україну, більшість респондентів-німців (62 відсотки) надали перевагу економічним санкціям проти РФ. Це найвищий показник серед країн G7. Найнижчий він - в Італії (48 відсотків). Щодо поставок Україні зброї, у тому числі важкої, то німці - посередині списку (47 та 44 відсотки відповідно). Активніше за це висловилися лише опитані у Великобританії та США - там постачання підтримали 50 відсотків учасників дослідження. Японці та італійці перебувають у кінці списку.