На що Бундесвер витратить 100 мільярдів євро спеціального фонду?

Нарешті німецькі Військово-повітряні сили (Люфтваффе) отримають новий важкий транспортний вертоліт, якого давно потребували. Досі Бундесверу бракувало коштів на такі придбання. Тепер, завдяки спеціальному фонду обсягом 100 мільярдів євро, військові зможуть отримати CH-47F Chinook американського виробника Boeing. CH-47F - це остання версія перевіреної моделі, яка є на ринку і яка постійно вдосконалюється.

Chinook є "сучасним та перевіреним", пояснила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht). І його придбання полегшує співпрацю між Бундесвером та союзниками. Зближення армій країн Європи стало важливим критерієм після нападу Росії на Україну.

Chinook прийде на зміну моделі п'ятдесятирічної давності

Армія США вже давно використовує Chinook для перевезення солдатів, транспортних засобів та матеріалів військового призначення. Вертоліт особливо затребувано у закордонних місіях, оскільки літаки не скрізь можуть приземлятися.

Збройні сили Німеччини також мають важкий транспортний вертоліт CH-53. Але цій моделі вже близько 50 років, що призводить до проблеми із запасними частинами. Останнім часом почастішали повідомлення про технічні несправності, і лише кілька гелікоптерів залишилися в робочому стані.

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"Додаткові 100 мільярдів євро також є необхідним сигналом для військ. Якщо Німеччина хоче мати боєздатних військових, то ми повинні оснастити їх якнайкраще", - вважає Айлін Матле (Aylin Matlé), експертка з питань безпеки Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). Йдеться про придбання, які у деяких випадках відкладалися на десятиліття.

Левову частку отримають Військово-повітряні сили

Це стосується, зокрема, купівлі винищувачів F-35, які вже мають на озброєнні армії Великобританії, Нідерландів та інших союзників. Бундесвер хоче придбати 35 одиниць цих вартісних літаків-невидимок у американського виробника Lockheed Martin. Вони повинні прийти на заміну застарілим винищувачам "Торнадо", які міністерство оборони вже давно хотіло б замінити. Моделей на вибір було достатньо, але бракувало коштів, оскільки винищувачі - одне з найдорожчих придбань у галузі озброєнь.

Багатоцільовий винищувач-невидимка F-35

Бундесвер тепер має намір подолати цю перешкоду завдяки спеціальному фонду, обіцяному канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) через кілька днів після нападу Росії на Україну. "F-35 пропонує унікальний потенціал для співпраці з нашими союзниками по НАТО", - сказала міністерка оборони Ламбрехт, пояснюючи свій вибір. Як і "Торнадо", F-35 можуть у надзвичайній ситуації нести американську ядерну зброю, що зберігається в Німеччині.

Але не лише американські компанії очікують на вигоду від спеціального фонду Бундесверу. Європейський виробник літаків Airbus також отримає великий шматок пирога: він має так удосконалити винищувач Eurofighter, щоб оснастити його засобами радіоелектронної боротьби. Мається на увазі розвідка та ураження радіолокаційних станцій противника. Airbus має великий завод у Баварії і користується тим, що на Люфтваффе передбачається виділити майже 41 мільярд євро зі спеціального фонду. Для його створення до Конституції було внесено зміни, що є безпрецедентним в історії ФРН.

Бойові безпілотники та бронетранспортери

Уряд Німеччини, нарешті, ставить крапку у багаторічній суперечці про закупівлю бойових безпілотників для Бундесверу. Соціал-демократи канцлера Олафа Шольца, зокрема, тривалий час виступали проти цього. Проте війна в Україні змусила критиків замовкнути. Вона ще раз довела, що бойові дрони можуть стати ключовим фактором успішного ведення воєнних дій. Бундесвер зараз закуповує відповідне озброєння для безпілотника Heron TP, який він замовив раніше в Ізраїлю.

Військово-морський флот хоче витратити більшу частину з виділених йому 19 мільярдів євро на підводні човни U212, фрегати та корвети. Також до списку входять багатоцільові бойові катери: невеликі, надзвичайно маневрені судна.

Майже 17 мільярдів євро буде витрачено на сухопутні війська. Вони знадобляться насамперед для відновлення парку бойових машин піхоти та бронетранспортерів. У довгостроковій перспективі також існують плани створення наступника основного бойового танка "Леопард 2", який буде розроблено спільно з Францією.

Основний бойовий танк Бундесверу Leopard 2

"Будуть також інвестиції у важкі озброєння, такі як танки, але це не головне", - зазначає експертка DGAP Матле. "Наприклад, кілька мільярдів мають піти на більш сучасні технології зв'язку, що дозволяють військам вести захищені та безпечні переговори. Це також необхідно для ведення сучасної війни", - пояснює вона. Інвестиції у нове обладнання зв'язку - майже 21 мільярд євро для всіх трьох видів збройних сил - є другою за величиною статтею витрат. Особисте спорядження військовослужбовців має бути оновлено дуже швидко. Додаткові гроші на обмундирування планується виділити вже цього року.

Яку стратегію обере Німеччина?

Навіть якщо Німеччина зможе краще виконувати свої зобов'язання перед НАТО за рахунок спеціального фонду, "одними грішми не вирішити справу", вважає Матле. Інвестиції має бути вбудовано у політичну стратегію. "Чи хочемо ми тепер зосередитись винятково на стримуванні Росії в альянсі НАТО і, можливо, також в альянсі з ЄС?", - запитує експертка. Відповіді має бути надано у стратегії національної безпеки, яку уряд хоче подати наступного року.

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Фундаментальна критика програми переозброєння Бундесверу лунає з лав Лівої партії. Посткомуністи називають спеціальний фонд "наріжним каменем для постійного зростання витрат на озброєння" у Німеччині. "Придбання ядерних бомбардувальників F-35, нових танкових систем та бойових безпілотників призводить до різкого зростання цін на акції та прибутку великих виробників зброї", - вважає Севім Даґделен (Sevim Dagdelen), зовнішньополітична експертка фракції Лівих у Бундестазі. Водночас, за її словами, бідність у Німеччині зростає.

Поки що незрозуміло, що буде з Бундесвером, коли 100-мільярдний фонд буде вичерпано. Щоправда, зростає і регулярний оборонний бюджет - цього року він досяг рекордно високого рівня у 50,4 мільярда євро. Але в довгостроковій перспективі цього буде замало для продовження фінансування вартісних проєктів переозброєння. Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) наголосив, що спеціальний фонд Бундесверу є "винятком, що буде зроблено один раз".