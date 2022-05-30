У Німеччині погодили правову основу спецфонду Бундесверу на 100 млрд євро

Правляча коаліція в складі Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії "Союз-90/Зелені" та Вільної демократичної партії (ВДП) домовилися з опозиційним консервативним блоком Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) про основні деталі створення спеціального фонду Бундесверу. Завдяки цьому фонду планується розширити фінансування німецької армії на 100 мільярдів євро, незабаром очікується великомасштабне замовлення озброєнь.

"Ініціативу щодо прискорення закупівель висунуть негайно і до літніх парламентських канікул", - зазначили представники німецького уряду та опозиції в спільній заяві ввечері в неділю, 29 травня, після більш ніж тригодинних переговорів.

Обійти "боргове гальмо"

Для створення спецфонду необхідно вносити зміни до Конституції ФРН, оскільки для фонду залучатимуться кредити, а Основний закон Німеччини фактично забороняє здійснювати нові структурні запозичення (так зване "боргове гальмо" - з нім. Schuldenbremse. - Ред.). Для федеральних земель це заборонено взагалі, а на федеральному рівні щорічний рівень нових запозичень обмежено обсягом у 0,35 відсотка від розміру номінального ВВП.

Для внесення змін до Основного закону потрібна більшість у дві третини голосів у нижній та верхній палатах німецького парламенту, яких правляча коаліція не могла отримати самотужки без участі опозиції. Саме про внесення відповідних змін до Конституції, якими спецфонд Бундесверу не враховуватиметься у "борговому гальмі", й вдалося домовитися коаліції та опозиції, повідомило агентство Reuters.

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Як повідомив інформагентству dpa міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер (Christian Lindner), у Конституції планується вказати про "особливий винятковий характер" цих витрат на потреби Бундесверу.

З ініціативою рішучої модернізації Бундесверу за рахунок спецфонду обсягом у 100 мільярдів євро 27 лютого, через кілька днів після нападу Росії на Україну, виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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