Німеччина може купити у США гелікоптери CH-47F Chinook

Міністерство оборони ФРН має намір придбати 60 американських важких військово-транспортних вертольотів Boeing CH-47F Chinook. Про це у неділю, 24 квітня, повідомила газета Bild am Sonntag із посиланням на урядові кола.

Ймовірні витрати становитимуть близько 5 мільярдів євро, які мають бути перераховані з пакета фінансування Бундесверу у 100 мільярдів євро.

Нові гелікоптери можуть бути поставлені не раніше 2025-2026 років. Їхнє технічне обслуговування, як очікується, могла б взяти на себе авіабудівна корпорація Airbus. Придбання машин свідчить про те, що оборонне відомство зробило вибір на користь них, а не американських важких транспортно-вантажних вертольотів Sikorsky CH-53K.

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Reuters: Рішення поки не ухвалено

Тим часом представниця міноборони ФРН повідомила агенції Reuters, що рішення ще не ухвалене.

Бундесвер використовує старішу версію CH-53, яка має бути поступово виведена з експлуатації до 2030 року. Як нагадала Reuters, у 1960-х роках Бундесвер вибирав між CH-53 та Chinook.

У 2014 році Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яка тоді обіймала посаду міністра оборони ФРН, визнала наявність серйозних проблем у військово-повітряних сил Німеччини. Як випливало з доповіді оборонного відомства ФРН, із 83 транспортних вертольотів CH-53 лише 16 були придатні для застосування, навчання та тренувань, із 109 винищувачів Eurofighter виконувати бойові завдання могли лише 42.