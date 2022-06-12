Президент ФРН виступив за обов'язкову службу для молоді

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав запровадити обов'язкову службу в соціальній сфері чи Бундесвері для усіх молодих чоловіків та жінок. "Я знаю, що це буде непросто, але хотів би, аби ми провели дебати щодо обов'язкової соціальної служби", - сказав він в інтерв'ю тижневику Bild am Sonntag, яке було оприлюднено у неділю, 12 червня.

Штайнмаєр залишив відкритим питання про тривалість такої служби, зазначивши, що вона не обов'язково має тривати рік, можна було обрати й інший термін. За словами президента ФРН, мова йде про те, "чи не стало б корисним для нашої країни, аби наші жінки та чоловіки на певний термін пропонували свої послуги суспільству", пояснив він.

За словами Штайнмаєра, обов'язкову службу можна було б проходити як в армії, так і в будинках для людей похилого віку чи людей з інвалідністю, а також у притулках для бездомних. Президент вважає, що це зміцнить демократію та згуртованість суспільства.

Для зміцнення суспільної згуртованості

"Саме зараз, коли терпимість до іншого способу життя та думки знижується, обов'язкова служба може стати особливо цінною. Людина буде виходити за рамки свого світу, зустрічати інших людей, допомагати співгромадянам у складних ситуаціях. Це буде руйнувати упередження та зміцнювати почуття солідарності", - вважає Штайнмаєр.

Водночас президент заявив, що не вважає розумним повернення військової повинності в Німеччині. "Я був за військову повинність, коли вона існувала. Тепер вона скасована, у нас інший Бундесвер з абсолютно іншими структурами. Я не раджу знову починати дебати про повернення військової повинності", - сказав Штайнмаєр.

Водночас міністерка у справах сім'ї ФРН Ліза Паус (Lisa Paus) відкинула пропозицію Штайнмаєра та підкреслила, що обов'язкова соціальна служба стане "вторгненням до особистої свободи кожної молодої людини". "Нам варто зберегти свободу на особисте рішення для молодих людей, які й так вже особливо сильно постраждали під час пандемії COVID-19 і однак проявили солідарність зі старшим поколінням. Добровільний вклад не має перетворюватись на обов'язок", - заявила представниця партії "зелених".