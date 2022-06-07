У ФРН схвалили зміни до Основного закону для збільшення фінансування Бундесверу

Бундесрат - представницький орган федеральних земель Німеччини - схвалив у п'ятницю, 10 червня, двома третинами голосів зміни до Основного закону країни задля розширення фінансування Бундесверу. Підтримані конституційні зміни передбачають запровадження нової статті Основного закону - 87а, що регламентує питання залучення додаткових кредитних коштів для створення спеціального фонду Бундесверу, повідомляє інформагенція dpa. Завдяки цьому фонду фінансування німецької армії має збільшитися на 100 мільярдів євро, що вже невдовзі призведе до великомасштабного замовлення озброєнь.

Зміни, щоб обійти "боргове гальмо"

Дотеперішня редакція Основного закону Німеччини фактично забороняла здійснювати нові структурні запозичення (так зване "боргове гальмо" - з нім. Schuldenbremse. - Ред.). Для федеральних земель це було заборонено взагалі, а на федеральному рівні щорічний рівень нових запозичень було обмежено обсягом у 0,35 відсотка від розміру номінального ВВП. Оскільки для фонду залучатимуться кредити, визріла потреба в поправках, за якими спецфонд Бундесверу не враховуватиметься у "борговому гальмі". Для внесення змін до Основного закону потрібна була більшість у дві третини голосів у Бундестазі та Бундесраті. Депутати Бундестагу зробили це минулого тижня.

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На що підуть кошти?

Спеціальний фонд на суму 100 мільярдів євро планується витратити насамперед для закупівлі нових літаків, гелікоптерів, кораблів, танків та боєприпасів. Крім того, ідеться й про закупівлю такого обладнання, як прилади нічного бачення та радіостанції. Деякі проєкти переозброєння Бундесверу вже розпочато - можна згадати плани закупівлі новітніх стелс-літаків F-35 та придбання 60 важких транспортних вертольотів CH-47F для повітряного транспортування солдатів та матеріальних засобів, уточнює dpa.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) ще 27 лютого, тобто через кілька днів після нападу Росії на Україну, виступив з ініціативою рішучої модернізації Бундесверу коштом спецфонду обсягом у 100 мільярдів євро.

Згідно з найактуальнішою статисткою НАТО, річні видатки Німеччини на оборону становили близько 1,5 відсотка ВВП, нагадує інформагенція epd.