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F-35

F-35 - американський винищувач-бомбардувальник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "F-35".

F-35, або повна назва Lockheed Martin F-35 Lightning II, є американським винищувачем-бомбардувальником. Літак розроблено компанією Lockheed Martin Aeronautics Company. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022) 22.04.2022

Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?

Польща купує у США 32 винищувачі F-35

Польща купує у США 32 винищувачі F-35 31.01.2020

Вартість угоди склала 4,6 мільярда доларів. Варшава планує таким чином модернізувати свою армію та позбавитись впливу з боку Росії.
Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400

Анкара повідомила про отримання від Росії другої батареї ЗРК С-400 15.09.2019

Придбаний новітній російський зенітно-ракетний комплекс турецькі військові збираються поставити на озброєння в квітні 2020 року, повідомили в міноборони Туреччини.
США покарали Туреччину за купівлю російських ЗРК

США покарали Туреччину за купівлю російських ЗРК 17.07.2019

США відмовилися поставляти Туреччині винищувачі F-35 через придбання Анкарою у Росїі зенітно-ракетних комплексів С-400.
США не вдаватимуться до санкцій проти Туреччини через російські ЗРК - Ердоган

США не вдаватимуться до санкцій проти Туреччини через російські ЗРК - Ердоган 29.06.2019

Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість у тому, що американських санкцій проти Анкари через російські зенітно-ракетні комплекси С-400 не буде.
США висунули Туреччині ультиматум щодо відмови від російських ЗРК С-400

США висунули Туреччині ультиматум щодо відмови від російських ЗРК С-400 07.06.2019

Пентагон дає Анкарі майже два місяці часу на роздуми щодо відмови від придбання російських зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф". У противному разі США викреслять Туреччину з програми F-35.
США вимагають від Туреччини відмовитися від російських С-400

США вимагають від Туреччини відмовитися від російських С-400 05.06.2019

Анкара повинна анулювати угоду з купівлі у Москви зенітно-ракетних комплексів С-400, якщо хоче отримати від США винищувачі F-35, заявила постпред США в НАТО Кей Бейлі Хатчінсон.
ЗМІ: США висунули Туреччині ультиматум через російські С-400

ЗМІ: США висунули Туреччині ультиматум через російські С-400 22.05.2019

Вашингтон погрожує виключити Анкару з програми поставок винищувачів F-35 і запровадити санкції щодо Туреччини, якщо та не розірве угоду з придбання у РФ зенітних ракетних систем.
Ердоган: Після комплексів С-400 ми можемо купити у Росії С-500

Ердоган: Після комплексів С-400 ми можемо купити у Росії С-500 06.03.2019

У відповідь на погрози Вашингтона президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
США не хочуть продавати Туреччині винищувачі через купівлю зброї в Росії

США не хочуть продавати Туреччині винищувачі через купівлю зброї в Росії 06.03.2019

США можуть відмовитися продавати Туреччині винищувачі F-35, якщо Анкара не анулює угоду з купівлі російських зенітно-ракетних комплексів S-400.
Ердоган: Туреччині потрібні російські С-400 й американські F-35

Ердоган: Туреччині потрібні російські С-400 й американські F-35 31.08.2018

На тлі загострення конфлікту з Вашингтоном Реджеп Таїп Ердоган досі планує купувати у Росії ЗРК С-400, а у США - винищувачі F-35. Якщо Штати відмовляться, то Туреччина знайде іншого постачальника.