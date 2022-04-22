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F-35 - американський винищувач-бомбардувальник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "F-35".
F-35, або повна назва Lockheed Martin F-35 Lightning II, є американським винищувачем-бомбардувальником. Літак розроблено компанією Lockheed Martin Aeronautics Company. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?