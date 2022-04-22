Зброя і німці: які уроки Бундесвер виніс з війни в Україні (22.04.2022)

Німеччина озброюється. Країні потрібні нові літаки і танки, а також протиракетні системи. Через війну Росії проти України уряд ФРН оголосив про масштабне збільшення витрат на оборону. На що підуть мільярди євро і чи відновлять призов?