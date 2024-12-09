Нідерландські F-35 перехоплювали три літаки РФ над Балтикою

Нідерландські винищувачі F-35 здійснили перехоплення трьох російських літаків над Балтійським морем. Про інцидент, який стався 6 грудня, повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у дописі в X в понеділок, 9 грудня.

"Нідерландські винищувачі F-35 перехопили три російські літаки над Балтійським морем з боку Естонії. Таким чином, російські розвідувальні і шпигунські літаки були виведені з повітря", - написав міністр.

Згодом міністерство оборони Нідерландів уточнило, що у п’ятницю два F-35 піднімались на перехоплення російського транспортного літака Ан-72 і літака-розвідника СУ-24. Після цього винищувачі ще раз піднялись на перехоплення літака-розвідника Іл-20. Нідерландські винищувачі F-35 супроводили літаки над міжнародними водами до кордону зони відповідальності НАТО.

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Нідерландські літаки F-35 патрулюють на східному кордоні НАТО з грудня

З початку грудня нідерландські літаки F-35 здійснюють моніторинг повітряного простору НАТО на східному кордоні. "Частиною цього завдання є так зване сповіщення про швидке реагування (QRA). Два F-35 злітають протягом кількох хвилин, щоб перехопити інший літак. Це трапляється, наприклад, коли літак наближається до повітряного простору НАТО, не ідентифікуючи себе", - пояснили місію у міноборони Нідерландів.

"Ось чому наші люди знаходяться там: для захисту нашого колективного повітряного простору від російських загроз, - заявив Брекельманс. - Як було ще раз продемонстровано в п'ятницю, російські війська проявляють активність в усіх відношеннях поблизу повітряного простору НАТО".

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