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КонфліктиЄвропа

Осло направить у Польщу F-35 для захисту українського хабу

Валерій Сааков | Ольга Журавльова
2 грудня 2024 р.

Осло вирішило відрядити винищувачі F-35 і ЗРК NASAMS до Польщі для захисту логістичного центру, що координує військову допомогу Україні. Раніше Москва погрожувала Варшаві ударом "Орєшніка".

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Бойові літаки F-35 (ілюстративне фото)
Бойові літаки F-35 (ілюстративне фото)Фото: Petros Karadjias/AP/picture alliance

Міністерство оборони Норвегії повідомило в понеділок, 2 грудня, про рішення розмістити новітні винищувачі F-35, а також зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) NASAMS в логістичному центрі в Польщі, що координує військову допомогу Україні.

Як зазначається в заяві норвезького оборонного відомства, з початку грудня Норвегія охоронятиме повітряний простір над польським аеропортом у Жешуві, а також на додачу до літаків і ЗРК відрядить до Польщі близько 100 військових.

"Україна, як і досі, гостро потребує військової підтримки, а Польща є найважливішим логістичним центром (...) Таким чином Норвегія робить свій внесок у забезпечення того, щоб допомога Україні досягла свого місця призначення", - пояснив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам.

Варшава подякувала Осло за пітримку

Водночас міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш подякував Норвегії за підтримку. "З грудня - чергове посилення безпеки наших кордонів. Чотири норвезькі винищувачі F35 та їхні системи протиповітряної та протиракетної оборони захищатимуть наш простір та східний фланг НАТО. Велика подяка нашим союзникам з Норвегії!" - написав очільник польського міноборони в понеділок в мережі Х.

21 листопада речниця МЗС РФ Марія Захарова прямо пригрозила Польщі, що розташовані на її території військові об`єкти, зокрема нещодавно відкрита база протиракетної оборони НАТО, перебувають у зоні досяжності новітніх російських ракетних систем в вважаються "однією з пріоритетних цілей", що обурило офіційну Варшаву.

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