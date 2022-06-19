Генштаб Великобританії: Треба підготувати армію до війни у ​​Європі

Перед Великобританією стоїть завдання створити армію, здатну перемогти Росію на полі бою, заявив новий голова Генштабу країни генерал Патрік Сандерс, пише газета The Independent у неділю, 19 червня.

"Зараз дуже необхідно створити армію, здатну боротися разом з нашими союзниками і перемогти Росію в бою", - написав Сандерс своїм підлеглим після того, як на початку тижня змінив на посаді голову генерального штабу військ Великобританії генерала Марка Карлтона Сміта.

За словами Сандерса, російське вторгнення в Україну підкреслює основну мету британської армії - "захищати Великобританію, бути готовими боротися і перемагати у війнах на суші". "Ми - покоління, яке має знову підготувати армію до війни у ​​Європі", - додав він.

Сандерс нагадав, що він є першим начальником Генштабу з 1941 року, який прийняв командування армією на тлі війни в Європі за участю континентальної держави.

У 2021 році уряд у Лондоні опублікував плани скорочення регулярної армії, знизивши цільову чисельність з 82 000 до 72 500 осіб до 2025 року, зазначає The Independent. На той момент регулярна армія Великобританії налічувала близько 76 500 солдатів, пише видання.

Прем'єр-міністр Джонсон закликає готуватися до довгої війни

Напередодні прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував статтю в газеті The Sunday Times, в якій заявив, що "грандіозний імперський задум Путіна щодо повного завоювання України зазнав краху".

"На жаль, невдачі Путіна не означають, що в нього вистачить мудрості відступити. У своїй ізоляції він все ще думає, що повне завоювання можливе. Боюся, нам потрібно готуватися до довгої війни, оскільки Путін вдається до кампанії на виснаження, намагаючись жорстокістю стерти Україну з лиця Землі", - написав Джонсон. За його словами, результат війни залежатиме від того, чи зможе Україна зміцнювати свій захист швидше, ніж Росія нарощуватиме свої потужності для атаки.

Джонсон - про чотири кроки для допомоги Україні

Британський прем'єр також перелічив чотири кроки, які мають зробити союзники, щоб допомогти Україні закінчити війну на умовах Києва. По-перше, пише Джонсон, необхідно передавати Україні нові озброєння швидше, ніж Росія нарощуватиме свої можливості. Це, зокрема, стосується тренування українських солдатів. Великобританія із союзниками планують навчати до 10 тисяч солдатів кожні 120 днів, повідомив Джонсон.

Другий пункт - це фінансова допомога Києву, покликана "зберегти життєздатність української держави". Кошти необхідно передавати для зарплат, управління установами та початку реконструкції інфраструктури країни, впевнений глава британського уряду.

По-третє, необхідно налагодити альтернативні маршрути українського експорту, замість заблокованих Росією портів у Чорному морі. По-четверте, союзники повинні досягти розблокування цих портів. "Все це вимагатиме рішучих зусиль з боку Великобританії та наших союзників, які триватимуть місяці та роки", - сказав Джонсон.