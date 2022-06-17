Джонсон у Києві подивився на спалену техніку та анонсував програму для військових

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Прем'єр-міністр Великобританії вдруге від початку повномасштабної війни без анонсу приїхав в Україну, оголосив про продовження надання озброєнь та про велику програму підготовки українських військових.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час неанонсованого візиту в Київ запропонував президенту України Володимиру Зеленському розпочати масштабну тренувальну операцію для українських військ. Про це повідомляє у п'ятницю, 17 червня, пресслужба британського уряду. Це вже другий візит британського лідера в Україну від початку повномасштабної війни РФ.
"Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також - і для захисту тих самим свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка могла б змінити рівняння цієї війни, використовуючи найпотужнішу з усіх сил - українську волю до перемоги", - зазначив Джонсон.
Програма передбачає можливість навчання до 10 тисяч солдатів кожні 120 днів. За даними пресслужби британського уряду, протягом трьох тижнів кожен солдат опановуватиме навички перемоги в боях на передовій, основи медичної підготовки, кібербезпеки та тактики противибухового захисту.
Серед іншого британський прем'єр заявив, що цілком розуміє, чому український народ не готовий до будь-яких компромісів із президентом РФ Володимиром Путіним.
"Ми вітаємо героїзм українських Збройних сил, сміливість і відважність ваших Збройних сил. Я абсолютно розумію, Володимире, чому ти і твій народ не готові на будь-які компроміси з Путіним - тому що якщо Україна страждає, якщо українські війська страждають", - сказав Джонсон на пресконференції за результатами переговорів із президентом Зеленським.
Він також зауважив, що росіяни зазнають тяжких втрат, зокрема в озброєнні. "За 114 днів атаки на Україну вони досі не досягли цілей, які визначили на перший тиждень", - зазначив глава уряду.
Український лідер оцінив переговори з британським прем'єром як позитивні. "Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема й зброєю. Вдячний і за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави. Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців й всіх європейців на покоління вперед", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Під час візиту в Україну Джонсон зокрема відвідав виставку зруйнованої російської військової техніки на Михайлівській площі Києва, яку Росія переважно використовувала для наступу на столицю. "Бажаю успіхів і вітаю з тим, що ви знищили цю техніку", - цитує Джонсона пресслужба українського президента.