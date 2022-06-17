Джонсон у Києві подивився на спалену техніку та анонсував програму для військових

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон під час неанонсованого візиту в Київ запропонував президенту України Володимиру Зеленському розпочати масштабну тренувальну операцію для українських військ. Про це повідомляє у п'ятницю, 17 червня, пресслужба британського уряду. Це вже другий візит британського лідера в Україну від початку повномасштабної війни РФ.

"Українські військові використовують британські ракети для захисту суверенітету вашої держави, але також - і для захисту тих самим свобод, які ми сприймаємо як належне. Саме тому я запропонував президентові Зеленському нову масштабну програму військової підготовки, яка могла б змінити рівняння цієї війни, використовуючи найпотужнішу з усіх сил - українську волю до перемоги", - зазначив Джонсон.

Навчання кібербезпеці та захисту від вибухів

Програма передбачає можливість навчання до 10 тисяч солдатів кожні 120 днів. За даними пресслужби британського уряду, протягом трьох тижнів кожен солдат опановуватиме навички перемоги в боях на передовій, основи медичної підготовки, кібербезпеки та тактики противибухового захисту.

Серед іншого британський прем'єр заявив, що цілком розуміє, чому український народ не готовий до будь-яких компромісів із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Ми вітаємо героїзм українських Збройних сил, сміливість і відважність ваших Збройних сил. Я абсолютно розумію, Володимире, чому ти і твій народ не готові на будь-які компроміси з Путіним - тому що якщо Україна страждає, якщо українські війська страждають", - сказав Джонсон на пресконференції за результатами переговорів із президентом Зеленським.

Він також зауважив, що росіяни зазнають тяжких втрат, зокрема в озброєнні. "За 114 днів атаки на Україну вони досі не досягли цілей, які визначили на перший тиждень", - зазначив глава уряду.

Джонсон і Зеленський у Києві

Зеленський: Гарантії безпеки визначать майбутнє і європейців

Український лідер оцінив переговори з британським прем'єром як позитивні. "Обговорили ситуацію на передовій і те, як прийти до нашої перемоги. Я вдячний Борису за лідерство в підтримці України, зокрема й зброєю. Вдячний і за те, що ми однаково сприймаємо необхідність безумовного захисту нашої держави. Говорили про гарантії безпеки для України. Коли ми визначимо параметри цих гарантій, вони визначать майбутнє українців й всіх європейців на покоління вперед", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Під час візиту в Україну Джонсон зокрема відвідав виставку зруйнованої російської військової техніки на Михайлівській площі Києва, яку Росія переважно використовувала для наступу на столицю. "Бажаю успіхів і вітаю з тим, що ви знищили цю техніку", - цитує Джонсона пресслужба українського президента.