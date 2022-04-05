Зеленський: Нам не потрібні 40 країн світу, готових воювати за Україну

Україні не потрібні 40 країн світу, готових воювати за неї, натомість потрібні "серйозні гравці, які готові на все", заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливі гарантії безпеки для України.

"Нам не потрібно мати 40 країн світу, які готові по команді, по дзвінку, по домовленості включитися і воювати за Україну. Нам потрібні серйозні гравці, які готові на все. Нам потрібне коло держав, які готові впродовж 24 годин надати будь-яку зброю. Нам потрібні окремі країни, від яких реально залежить санкційна політика, і щоб вони всі ці санкції, глибоко заздалегідь розроблені… ввели в першу секунду, коли ми почули погрозу з боку РФ", - пояснив він.

За словами Зеленського, поки що українська влада не отримала конкретний перелік тих гарантій чи тих країн, які готові долучитися до відповідної угоди. Він додав, що не йдеться про єдиний перелік гарантій для кожної країни-гаранта, а про те, що різні країни зможуть надати різні гарантії. Зеленський розраховує, що зустріч з радниками потенційних країн-гарантів може відбутись найближчим часом, після чого модель може стати більш зрозумілою. Тільки тоді, отримавши гарантії безпеки, уточнив український лідер, Київ зможе продовжувати розглядати питання позаблокового статусу України, на якому наполягає Росія.

Зеленський: Зустрічі з Путіним може й не відбутися

Крім того, Зеленський припустив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним може не відбутися. Він також визнав, що після оприлюднених знімків доказів злочинів Росії проти мирного населення України українському суспільству складно буде сприйняти будь-яку угоду з Путіним, втім президент вважає, що її все одно необхідно спробувати укласти. "Ми вважаємо, що це геноцид, що вони повинні понести всі покарання за це, і при всій цій позиції знайти можливості для того, щоб зустрічатися, і при цій зустрічі знайти вихід із цієї ситуації, і при цьому виході не втратити своєї території", - сказав Зеленський.

За його словами, українська сторона прагне йти на переговори з Росією з якомога сильнішою позицією і при цьому не допустити розколу українського суспільства.

Україна як "великий Ізраїль"

Водночас після повномасштабної війни України з РФ Україна стане "великим Ізраїлем", вважає Зеленський. "Ми не дивуватимемося, якщо в нас у кінотеатрах, супермаркетах будуть представники Збройних сил чи Нацгвардії, стоятимуть люди зі зброєю. Упевнений, що питання безпеки у нас буде номер один у найближчі 10 років. Держава буде такою, якою її зробила Російська Федерація", - зазначив український лідер та додав, що попри все, така держава буде демократичною, адже "авторитарна держава неможлива в Україні". "Авторитарна держава програла б Росії. Люди знають, за що вони борються. Вони виходять і борються не за портрет", - сказав президент України.

Переговори між Україною та Росією щодо припинення вогню стартували майже одразу після російського нападу на Україну 24 лютого. Попри зустрічі на різних рівнях, зокрема й міністрів закордонних справ, перемовини поки що не мали відчутних результатів. Москва вимагає від Києва відмови від вступу до НАТО та розміщення іноземних військ на території України. Київ висловив готовність закріпити постійний нейтралітет в обмін на зобов'язувальні гарантії інших держав.

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