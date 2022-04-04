Зеленський у Бучі: Ми знаємо про тисячі убитих і закатованих

Масові вбивства мирних людей у місті Буча на Київщині, які здійснили російські військові, будуть визнані світом як геноцид, заявив президент України Володимир Зеленський у понеділок, 4 квітня, під час відвідин Бучі.

"Це (масові вбивста мирних людей - Ред.) буде визнано світом як геноцид. Ми знаємо про тисячі вбитих і закатованих людей, з відрубаними кінцівками. Зґвалтовані жінки, вбиті діти. Думаю, що це і є геноцид", - заявив він.

Глава України також поспілкувався з міжнародними та українськими журналістами, які приїхали до Бучі документувати воєнні злочини Росії. "Для нас дуже важливо, що тут перебувають журналісти. Ми хочемо, щоб ви показали світові, що відбувалося тут, що робили російські військові, що робила Російська Федерація в мирній Україні", - сказав Зеленський.

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Крім того, президент оглянув дорогу зі знищеною технікою російської армії, а також зруйнований міст через річку Ірпінь на трасі М-06 Київ-Чоп. За словами Зеленського, частину мосту відремонтують та відкриють за декілька місяців, а нині почалася підготовка до будівництва тимчасової переправи, яку планують відкрити приблизно за два тижні.

Також Зеленський відвідав зруйнований міст через річку Ірпінь на трасі Р-30. Зазначається, що для зведення тимчасової переправи через цей міст знадобиться десять днів, а повноцінний ремонт триватиме два-три місяці.

Вбивство цивільних на Київщині

Після відходу російських військ з українського міста Буча було знайдено тіла вбитих цивільних. За даними міського голови Бучі, у братських могилах поховано 280 тіл.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими. Водночас в міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у Бучі.

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