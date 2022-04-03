Зеленський створив спецмеханізм для розслідування воєнних злочинів РФ

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спеціального механізму розслідування злочинів російських військових, вчинених на території України. Відповідну заяву він зробив у відеозверненні у неділю, 3 квітня.

"На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили", - заявив він, коментуючи вбивства цивільних у населених пунктах Київщини, що перебували в російській окупації.

У зв'язку з цим президент України повідомив, що ухвалив рішення про створення "спеціального механізму правосуддя в Україні для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів" на території України. Його суть полягає у спільній роботі національних та міжнародних фахівців, що, за словами Зеленського, допоможе притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у війні проти України та вчиненні злочинів.

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Зеленський закликав міністерство закордонних справ, офіс генпрокурора, Нацполіцію, СБУ та розвідку спрямувати всі зусилля на те, щоб цей механізм запрацював негайно. "Настав час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений у спеціальну "книгу катів". Буде знайдений і покараний", - заявив український лідер.

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Наслідки "політики поступок Росії" на Заході

Український лідер також розкритикував "політику поступок Росії", яку проводив в останні роки Захід. Він нагадав, що у цей день 14 років тому відбувався саміт НАТО у Бухаресті. "Тоді був шанс забрати Україну з сірої зони на сході Європи, з сірої зони між НАТО і Росією, з сірою зони, про яку у Москві думають, що їм тут все дозволено, навіть найстрашніші воєнні злочини", - зауважив Зеленський.

За його словами, під час того саміту "за оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році було заховано відмову приймати Україну в Альянс". "Був захований безглуздий страх деяких політиків перед Росією. Вони думали, що, відмовивши Україні, вони зможуть заспокоїти Росію, зможуть переконати її поважити Україну і нормально жити поруч з нами", - впевнений Зеленський. Він запросив колишню канцлерку ФРН Анґелу Меркель (Angela Merkel) та експрезидента Франції Ніколя Саркозі "відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії, побачити на власні очі закатованих українців і українок".

"Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід, ми не звинувачуємо нікого, окрім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей, окрім ще тих, хто віддав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість, про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомелю, до такого Харкова, до такого Маріуполя", - зауважив Зеленський.

У Бучі після відступу звідти російських військ було знайдено тіла щонайменше 410 цивільних, повідомили у неділю в Офісі генпрокурора України. В міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у Бучі.