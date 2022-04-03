У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині

У Брюсселі та Берліні приголомшені фотографіями й повідомленнями про вбитих цивільних на Київщині, поширеними після відступу звідти російських військ, та закликають притягнути винних до відповідальності.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що "шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією" у звільненій українськими військовими Київській області. Про це він написав у неділю, 3 квітня, у Twitter, додавши до допису хештег "різанина в Бучі" (#BuchaMassacre). Він також запевнив, що Євросоюз допомагає Україні та неурядовим організаціям зібрати необхідні докази для міжнародних судів. За словами Мішеля, подальші санкції ЄС проти Росії, а також підтримка ЄС Україні "на підході".

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель теж заявив, що "шокований новинами про звірства, здійснені російськими військами". Водночас він наголосив, що ЄС допомагає Україні документувати воєнні злочини. "Усі справи мають бути розслідувані", - наголосив дипломат. Боррель також привітав Україну зі звільненням більшої частини Київської області та запевнив, що Брюссель і надалі надаватиме Україні сильну підтримку.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) цього ж дня закликала до негайного незалежного розслідування. "Я приголомшена повідомленнями про невимовний жах у районах, з яких відступила Росія. Негайно потрібне незалежне розслідування", - написала очільниця Єврокомісії у Twitter. Водночас вона запевнила, що відповідальні за воєнні злочини будуть притягнуті до відповідальності.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також закликала до притягнення до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів в Україні. "Фотографії з Бучі неможливо винести", - написала політикиня у неділю у Twitter. "Нестримне насильство Путіна знищує невинні сім"ї і не знає жодних меж", - заявила вона. Бербок також анонсувала посилення санкцій проти Росії і запевнила в ще більшій підтримці України в її обороні.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) заявив, що "ці жахливі воєнні злочини не можуть залишатися без відповіді". Він також повідомив про те, що спільно з парнерами в ЄС має бути підготоване посилення санкцій проти Росії. Про це очільник німецького міністерства економіки сказав в інтерв'ю газеті Bild, що вийде друком у понеділок, 4 квітня.

Збір доказів у Бучі та інших містах і селищах Київщини

Цього ж дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими.

“Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян", - цитує слова Кулеби, сказані ним в ефірі британського радіо Times UK radio, пресслужба МЗС України в неділю. Як зазначається у повідомленні, українське зовнішньополітичне відомство вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, перебуваючи у цих селах і містах, і також відходячи з них", - заявив очільник українського МЗС. За його словами, йдеться про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуваннями.

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Раніше цього ж дня радник керівника Офісу президента України, член української переговорної делегації Михайло Подоляк заявив, що у звільнених українськими військами Бучі, Ірпені, Гостомелі Київської області "сотні, тисячі мирних українських громадян убиті з особливим звірством" російськими військовими. Про це він написав у своєму Telegram-каналі. Він також оприлюднив фотографії з тілами убитих людей.

Як повідомлялося, у Бучі в Київській області після відступу звідти російських військ було знайдено тіла вбитих цивільних. За даними міського голови Бучі, у братських могилах поховано 280 тіл.

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