Зеленський: На нашій землі побувало концентроване зло

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями неділі, 3 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 3 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

++21.22++

Володимир Зеленський у новому відеозверненні про звірства у Бучі: "На нашій землі побувало концентроване зло, вбивці, кати ґвалтівники, мародери, які називають себе армією і які заслуговують тільки на смерть після того, що вони зробили". Він повідомив, що ухвалив рішення про створення спеціального механізму правосуддя для розслідування та судового розгляду кожного злочину окупантів в Україні. Суть механізму - спільна робота національних та міжнародних фахівців, слідчих, прокурорів та суддів. "Цей механізм дозволить Україні та світу притягти до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали або будь-яким чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей", - наголосив президент.

++21.08++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що "глибоко шокований" кадрами вбитих цивільних у Бучі на Київщині, що було звільнене напередодні від російської окупації. "Я глибоко шокований фото вбитих цивільних у Бучі, Україна", - написав він у Twitter. Гутерріш також закликав до незалежного розслідування злочину та притягнення до відповідальності за скоєне.

++20.55++

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) вимагає політичних наслідків для РФ за діяння російських військових у Бучі. "Ці кадри жахливі, вони глибоко вражають нас і, звичайно, тепер слід відповідним чином на це відповісти", - заявила вона в ефірі німецького телеканалу ARD. Зокрема, вона закликала до консультацій у ЄС щодо запровадження нових санкцій. Необхідно негайно - у найближчі кілька годин - обговорити, які штрафні заходи ще можливі, заявила німецька міністерка і припустила, що предметом дискусій стануть поставки російських енергоносіїв та зупинення газового імпорту з РФ.

++20.25++

Російські військовики обстріляли Слобідський район Харкова, 23 особи постраждали, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі. "Ввечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення. Наразі 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість установлюється", - йдеться в повідомленні.

++20.00++

У результаті обстрілу Миколаєва постраждали 14 людей, повідомив голова обласної державної адміністрації Віталій Кім. "Стосовно обстрілів міста: 14 доставлено до лікарні. 11 госпіталізовано, серед них дитина 15 років у середньому стані тяжкості. Завтра операція. 1 помер, не врятували", - написав Кім у Telegram-каналі в неділю.

++19.54++

Російські військові завдали ракетного удару по місту Василькову Київської області, частина ракет була збита системами ППО. Є поранені, один із них у критичному стані, повідомила пресслужба повітряного командування "Центр". Там вказали, що місяць тому територію, по якій було завдано удару, вже було обстріляно і зруйновано.

Зеленський: Україна поки не отримала гарантій

++19.40++

Україна поки що не отримала гарантій безпеки від США та інших країн, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу CBS. "Я хотів би подякувати Сполученим Штатам та адміністрації Байдена за підтримку з боку обох партій, за все, що вони роблять для нас. Але тим не менш Сполучені Штати не надали нам гарантії безпеки. Це треба розуміти", - зауважив Зеленський. Він зазначив, що інші країни також поки що не надали Україні гарантій, і наголосив, що Україні буде недостатньо простих запевнень. "Якщо завтра війна почнеться знову, і будуть застосовані тільки санкції - це буде ні про що, оскільки санкції важливі, але якщо вони не можуть зупинити агресію - ми не потребуємо таких гарантій", - заявив президент.

++19.36++

Зі звільнених населених пунктів Київської області було вивезено 410 тіл загиблих мирних жителів, судово-медичними експертами та правоохоронними органами було оглянуто 140 тіл, повідомляє генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. "З території Київщини вивезено 410 тіл убитих мирних жителів, за 1-3 квітня 140 із них уже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями", - йдеться в повідомленні Венедіктової у Facebook. Вона зазначила, що "паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збирання фото та відеодоказів".

++19.20++

Чернігів знищено на 70 відсотків, бізнес не працює, надходжень до місцевого бюджету немає. Про це у неділю в ефірі національного телемарафону повідомив мер Чернігова Владислав Атрошенко. "Журналістів постійно цікавить, скільки було обстрілів і які наслідки. Наслідки - тяжкі, як і в Бучі, і у Харкові, і можливо, у Маріуполі", - сказав він. Атрошенко додав, що занепокоєний питанням оцінки збитків. "Мене непокоїть, що немає надходжень до бюджету, не працює бізнес. Зрозумійте - зовсім інші умови у тих містах, де не було бойових дій, де працює бізнес та виконуються всі планові надходження до бюджету", - зазначив мер. Він підкреслив, що затишшя лякає його не менше за авіаудари, оскільки місто потрібно відновлювати, а російські військові можуть повернутися будь-якої миті.

++18.43++

Президент Франції Еммануель Макрон закликав притягнути Росію до відповідальності після виявлення вбитих цивільних у районах Київщини, які нещодавно залишили війська РФ. Російська влада "має відповісти за ці злочини", написав Макрон у неділю у Twitter.

++18.37++

Президент України Володимир Зеленський розмістив у Telegram фотографії розстріляних жертв російської армії в Бучі, супроводжуючи їх записом: "Бухарест, декларація саміту НАТО. 3 квітня, 14 років тому. Був шанс запобігти. Щоб Росія не прийшла. Буча, Київська область. Зараз. Росія прийшла. Раджу подивитись матерям російських військових. Подивіться, яких виродків ви виростили. Вбивці, мародери, кати".

++18.13++

В міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у місті Буча Київської області. "За час перебування цього населеного пункту під контролем російських збройних сил жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій", - заявили у відомстві у неділю. У відомстві вважають "провокацією" всі опубліковані фотографії та відеоматеріали зі свідченнями звірств армії РФ в Бучі.

++17.51++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія відводить війська з півночі України для того, щоб перегрупувати їх, і це "не є справжнє виведення російських військ". Таку думку він висловив у коментарі CNN у неділю. "Те, що ми зараз бачимо, не справжнє виведення (російських військ - Ред.). Втім, ми бачимо, що Росія здійснює передислокацію своїх військ, і вони відводять деякі з них назад для переозброєння, підсилення та поповнення запасів", - сказав він. Столтенберг попередив, що війна в Україні не закінчена і напади з боку Росії продовжуватимуться. "Ми не можемо висловити багато оптимізму, тому що напади продовжуватимуться", - зазначив він.

Коментуючи вбивства цивільного населення у Бучі, що перебувало у російській окупації, Столтенберг сказав, що це "жахлива і абсолютно неприйнятна жорстокість, якої Європа не бачила десятиріччями".

++17.30++

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає геноцидом війну РФ проти України. В ефірі програми Face the Nation американського телеканалу CBS, що транслюватиметься у неділю, Зеленський наголосив, що нині йдеться про "руйнування і знищення" людей усіх понад 100 національностей, які живуть в Україні. "Ми - громадяни України, і ми не хочемо підкорятися політиці Російської Федерації", - зауважив український президент. Саме тому, за його словами, "нас руйнують і знищують". "І це відбувається в Європі в 21-му столітті. Це є тортурами для усієї нації", - сказав Зеленський.

++17.13++

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав "ударом під дих" численні свідчення звірств, скоєних російськими військовими у Бучі під Києвом. "Це реалії того, що відбувається щодня, поки продовжуються жорстокі дії Росії проти України", - сказав він у коментарі CNN у неділю. Блінкен додав, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії на українську територію 24 лютого, США фіксують воєнні злочини Росії в Україні. "Ми вважаємо, що російські сили здійснюють воєнні злочини, і ми фіксуємо це та надаємо отриману інформацію відповідним організаціям, які зберуть її. За це (воєнні злочини - Ред.) потрібно нести відповідальність", - заявив держсекретар США.

++17.04++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) виступає за незалежне розслідування злочинів, вчинених російськими військовими під Києвом. "Я вимагаю, щоб міжнародні організації, такі як Міжнародний комітет Червоного Хреста, отримали доступ до цих територій, щоб незалежно документувати ці звірства", - заявив політик у неділю в Берліні.

++16.48++

З російського полону звільнили мерів Сновська Чернігівської області Олександра Медведьова та Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова. Про це у Telegram повідомив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко. "Одразу дві гарних новини - міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону!" - написав він у неділю. Медведьов провів у полоні тиждень, його захопили 25 березня разом із сімома іншими жителями громади. Шаповалов потрапив у полон, коли доправляв гуманітарну допомогу до Нової Каховки 19 березня. Обидва мери були захоплені російськими військовими через принципову позицію і відмову йти на співпрацю, зазначив Кличко.

++16.25++

Грузія не приєднається до економічних санкцій проти Росії та керуватиметься національними інтересами своєї країни та народу. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Інтерфакс". "З боку Грузії економічних санкцій не буде", - сказав глава грузинського уряду у неділю. Втім, Гарібашвілі висловився за необхідність якнайшвидше зупинити війну РФ в Україні. Грузія хоче миру, стабільності та розвитку, додав він. "Війна нікому не потрібна", - додав грузинський прем'єр.

++16.18++

З початку повномасштабного вторгнення Росії близько 537 тисяч громадян України повернулися на батьківщину, повідомляє у неділю МВС України з посиланням на дані Держприкордонслужби. "За минулий тиждень з України виїхали 144 тисячі осіб. 88 тисяч - прибули в Україну. Загалом із початку відкритої агресії з боку Російської Федерації в Україну повернулися близько 537 тисяч наших співвітчизників", - йдеться в повідомленні МВС у Telegram-каналі.

++16.07++

Міноборони Великобританії попереджає про загрозу від морських мін в регіоні Чорного моря та "серйозний ризик" морській активності у зв'язку з цим. "Міни у Чорному морі, про які повідомляється, становлять серйозний ризик для морської активності", - йдеться у повідомленні оборонного відомства у Twitter у неділю. У ньому також зазначено, що попри те, що походження цих мін невідоме, вони "майже напевно з'явилися там через російські дії у морі" та показують, які ризики російське вторгнення в Україну створює для цивільних та нейтральних сторін. Міноборони Великобританії також повідомляє, що Росія продовжує блокувати узбережжя Чорного та Азовського морів, що унеможливлює поставки в Україну з моря.

"Зґвалтування як зброя"

++15.59++

Російські війська в Україні використовують зґвалтування як зброю війни, заявила посолка Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс. "Зґвалтування - це зброя війни. Хоча ми ще не знаємо всієї міри її застосування в Україні, вже зрозуміло, що вона була частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтують на очах у їхніх дітей, дівчаток на очах у їхніх сімей, як навмисний акт поневолення. Зґвалтування - воєнний злочин", - написала Сіммонс у Twitter в неділю.

++15.48++

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) висловилася за розслідування воєнних злочинів, скоєних російськими військовими в Україні. "На фотографії з Бучі нестерпно дивитися. Безмежне насильство Путіна знищує невинні сім'ї і не знає меж", - написала вона у неділю у Twitter. Вона наголосила, що винні у скоєнні цих злочинів повинні бути притягнуті до відповідальності. Німеччина посилить санкції щодо Росії і розширить допомогу на оборону України, пообіцяла Бербок.

++15.25++

З початку російського вторгнення в Україну 24 лютого країну залишило майже 4,2 мільйона українців. Такі останні дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, оприлюднені у неділю, передає AFP. Протягом останньої доби з України виїхало майже 40 тисяч осіб.

++15.22++

Президент Росії Володимир Путін буде готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, коли на столі переговорів щодо мирного врегулювання буде "конкретний документ". Про це у неділю заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс". "Путін ніколи не відмовлявся від такої зустрічі, і така зустріч, так, гіпотетично вона можлива. Але для того, щоб вона відбулася, необхідно, щоб в рамках роботи двох делегацій визрів конкретний документ", - сказав він. Пєсков наголосив, що це має бути "не набір ідей", а саме письмовий документ. Він додав, що не має сумнівів стосовно того, що Москва досягне цілей "військової операції у повному обсязі", втім, висловив надію, що в результаті перемовин сторони підпишуть "певний документ, що стане важливим кроком не шляху нормалізації ситуації".

++15.15++

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) задокументувала низку випадків порушень російськими військами законів воєнного часу стосовно мирних мешканців на окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей. До зафіксованих актів насильства відносяться: випадок багаторазового зґвалтування, два випадки позасудової страти (один - шести людей, другий - однієї людини), а також інші випадки незаконного насильства та погроз на адресу мирних жителів із 27 лютого по 14 березня 2022 року. Російські військові також були причетні до викрадання громадянського майна, зокрема харчових продуктів, одягу та дров. "Ті, хто вчинив ці злодіяння, несуть відповідальність за воєнні злочини", - наголошується на сайті організації.

Дивитись відео 03:49 Звільнений Ірпінь: мешканці розповідають про звірства російських військових

Дивитись відео 05:12 Воєнні злочини Росії в Україні: за яких умов можливий суд (29.03.2022)