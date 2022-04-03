 Моравецький назвав масові вбивства в Бучі ″геноцидом″ і вимагає посилення санкцій проти РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.04.2022

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Новини

Моравецький назвав масові вбивства в Бучі "геноцидом" і вимагає посилення санкцій проти РФ

Численні вбивства росіянами мешканців Бучі та передмістя Києва мають бути названі актом геноциду, а винні - покарані, вважає прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вимагає справді дієвих санкцій проти Москви.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вимагає від Європейського Союзу (ЄС) запровадження справжніх санкцій проти Росії через скоєні масові вбивства мирних громадян у Бучі та інших містах поблизу Києва. Відповідний заклик Моравецький опублікував на своїй Facebook-сторінці увечері неділі, 3 квітня.

"Злочини, скоєні Росією проти близько 300 мешканців Бучі та інших міст під Києвом, мають бути названі актами геноциду та розглядатися як такі. Усі винні - прямо чи опосередковано - мають бути суворо покарані міжнародним трибуналом", - написав очільник польського уряду. "Різанина в Бучі - це не просто тривожний дзвінок для Європи та всього світу. Це страшний крик про справедливість, свободу та право на життя; про базові та універсальні цінності", - додав він.

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Вимога посилення санкцій ЄС проти РФ

На тлі цього керівник польського уряду закликав Євросоюз до негайного посилення санкційного тиску проти Росії. "ЄС має конфіскувати всі російські активи у своїх західних банках, а також активи російських олігархів. Він має негайно розірвати всі торговельні відносини з Росією. Європейські гроші мають перестати надходити до Кремля. Злочинний і дедалі тоталітарніший режим Путіна потребує одного - санкцій, що справді діють", - наголосив Моравецький.

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На думку польського прем'єра, "Україна має отримати більше зброї", щоб "захистити жінок та дітей Маріуполя, Бучі та багатьох інших місць". "Це наш політичний та моральний обов'язок. Годі вже фальшивих жестів та тактики ухиляння (від дій. - Ред.). Досить!", - зазначив Моравецький.

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Свій Facebook-допис прем'єр-міністр Польщі завершив зверненням до керівництва Європейської Комісії (ЄК) та Європейської Ради та вимогою "якнайшвидшого скликання Європейської Ради для обговорення злочинів Росії та ухвалення ефективних санкцій" проти РФ.

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