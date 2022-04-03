Берлін вимагає розслідування російських злочинів у Бучі

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) звинуватив російських військових у "звірствах", вчинених проти цивільного населення у Київській області, та закликав до ретельного розслідування скоєних злочинів. Про це він заявив у неділю, 3 квітня, у Берліні, повідомляє агенція dpa.

Йдеться про міста Буча, Ірпінь та передмістя Києва, які напередодні були звільнені українськими військами від російської окупації. "Маємо безжально розслідувати ці злочини, скоєні російськими військовими", - сказав він.

Ті, хто скоїв ці злочини, та ті, хто віддавав відповідні накази, мають бути притягнуті до відповідальності, наголосив Шольц. Втім, у своїй заяві словосполучення "воєнний злочин" він не вживав, зазначає агенція.

Канцлер ФРН також закликав надати доступ до цих районів Міжнародному комітету Червоного Хреста та іншим гуманітарним організаціям для того, щоб зафіксувати злочини.

Федеральний президент Німеччини звинуватив РФ у воєнних злочинах

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) звинуватив Росію у вчиненні тяжких воєнних злочинів в Україні.

"Кадри з Бучі приголомшують мене, вони глибоко приголомшують нас", - заявив він у Берліні.

За словами Штайнмаєра, українці "мають всі існуючі підстави звинувачувати Росію та вимагати солідарності та підтримки своїх друзів та партнерів". Глава Німеччини також запевнив у солідарності та подальшій підтримці України Берліном.

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В уряді ФРН закликають посилити санкції проти Росії

Глава міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила про необхідність посилити санкції проти Росії. "Нестерпно" бачити кадри з Бучі. "Нестримне насильство Путіна знищує невинні сім'ї та не знає меж. Винні у цих воєнних злочинах мають бути притягнуті до відповідальності", - написала вона уTwitter.

Глава Мінекономіки та віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) також висловився за посилення санкцій проти Росії після оприлюднення фото з Київської області. "Цей жахливий воєнний злочин не може залишитися без відповіді", - заявив він в інтерв'ю німецькому виданню Bild. Габек зазначив, що ЄС разом з партнерами вже працюють над посиленням санкцій проти Росії.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) написав у Twitter про нестерпні кадри, що свідчать про "злочинний характер війни проти України".