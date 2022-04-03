З Київщини на експертизу вивезли 410 тіл цивільних - Офіс генпрокурора

Зі звільнених населених пунктів Київської області на судово-медичну експертизу було вивезено 410 тіл загиблих мирних жителів. За 1-3 квітня судово-медичні експерти та правоохоронні органи вже оглянули 140 тіл. Про це у неділю, 3 квітня, повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"З території Київщини вивезено 410 тіл убитих мирних жителів, за 1-3 квітня 140 із них уже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями", - йдеться в повідомленні Венедіктової у Facebook.

Вона зазначила, що "паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збирання фото та відеодоказів".

Вся звільнена від російських окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працють слідчо-оперативні групи. Попереду цих команд представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, адже у звільнених містах залишилось багато не здетонованих боєприпасів, є мінування. Російські військові "залишили розтяжки навіть на трупах місцевих", додала вона.

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Розслідування злочинів РФ в інших регіонах

"З перших днів війни Офіс генпрокурора спільно з СБУ працюють над кримінальним провадженням за фактом вчинення політичним та військовим керівництвом Російської Федерації геноциду українського народу", - наголосила вона.

За словами генпрокурорки, особлива увага приділяється найбільш масовим руйнуванням у Маріуполі, населених пунктах Київської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Луганської та Донецької областей.

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Вбивство цивільних на Київщині

Як повідомлялося, у Бучі після відступу звідти російських військ було знайдено тіла вбитих цивільних. За даними міського голови Бучі, у братських могилах поховано 280 тіл.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими.

В міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у Бучі.