Омбудсмен: Щоби покарати Путіна за війну, потрібен трибунал

Аби покарати президента Росії Володимира Путіна та інших високопосадовців РФ за війну проти України, необхідно створити окремий трибунал, заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час візиту до Брюсселя, повідомляє кореспондент DW.

"Щоби кожен злочинець був покараний, починаючи від Путіна до останнього солдата, який теж вбиває наших громадян, потрібно створити спеціальний трибунал, бо ці суди, які зараз є, - Міжнародний суд ООН і Міжнародний кримінальний суд - у них є прогалини у їхній діяльності, і вони не дадуть можливості застосування персональної відповідальності до Путіна, Шойгу, Бортнікова, Лаврова та багатьох інших", - зазначила Денісова, маючи на увазі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, директора Федеральної служби безпеки Олександра Бортнікова та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Вона нагадала, що "тільки завдяки Нюрнбергу" в 1946 році покарали міністра закордонних справ нацистської Німеччини Йоахіма фон Ріббентропа. "За кожним злочином стоїть людина, і ця людина повинна бути покарана. Щоби наступні покоління ніколи не потрапили в таку страшну ситуацію, в якій перебуває Україна", - додала Денісова.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи може Путін постати перед судом у Гаазі?

Перед приїздом до Брюсселя, Денісова відвідала Відень, де взяла участь у засіданні Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Там вона передала експертній групі ОБСЄ докази воєнних злочинів, зібрані за 33 дні війни, для реалізації "Московського механізму" ОБСЄ. Денісова висловила сподівання, що ці докази візьмуть до уваги під час підготовки звіту в рамках цього механізму, який планують представити 5 квітня.

Раніше генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що дії військових РФ у Маріуполі Донецької області можуть кваліфікуватися як геноцид. "Це вже не воєнні злочини. Війна має правила. Тут уже поза всякими правилами. Я дивлюсь на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду. Як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду, але як громадянин я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається", - сказала вона на брифінгу.

За оцінками влади, в Маріуполі через дії російських військових загинули майже п'ять тисяч містян, у тому числі більше 200 дітей. З міста виїхали 140 тисяч людей, ще 150 тисяч були евакуйовані, а 170 тисяч лишаються в облозі. В Маріуполі пошкоджені 90 відсотків житлових будинків, із яких більше половини через пряме влучання, а менше половини - зруйновані.

Читайте також: Воєнні злочини на території України: коли очікувати вирок?