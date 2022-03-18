 Війна в Україні: чи може Путін постати перед судом у ФРН чи Гаазі? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 21.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Війна в Україні: чи може Путін постати перед судом у ФРН чи Гаазі?

Генпрокуратура ФРН розслідує воєнні злочини РФ у війні проти України. Німецький юрист розповів DW, які шанси розпочати кримінальний процес у Німеччині та кого можна притягти до відповідальності.

Зруйнований унаслідок обстрілу будинок у Маріуполі

Зруйнований унаслідок обстрілу будинок у Маріуполі, 13 березня 2022 року

Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе розпочала розслідування у зв'язку з імовірними воєнними злочинами Росії на території України. Генеральний прокурор при Верховному суді ФРН Петер Франк (Peter Frank) ініціював так зване структурне розслідування, на підставі якого згодом можна буде порушити кримінальні справи щодо конкретних обвинувачених. Про перспективи проведення судових процесів у Німеччині та можливість притягнення до кримінальної відповідальності російського президента Володимира Путіна та вищих посадових осіб Росії DW поговорила з Флоріаном Єсберґером (Florian Jeßberger), професором міжнародного права у Берлінському університеті імені Гумбольдта.

DW: Генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк ініціював процедуру структурного розслідування ймовірних воєнних злочинів, скоєних в Україні російськими військовослужбовцями. Що таке структурне розслідування? Яка його мета?

Флоріан Єсберґер: Структурне розслідування - це особливий вид судового розгляду згідно з Кримінально-процесуальним кодексом Німеччини. На відміну від звичайних судових розглядів, де йдеться про конкретних підозрюваних, структурні розгляди насамперед спрямовані на збір та документацію доказів щодо більшого комплексу злочинів, у даному разі, під час війни в Україні. Всі можливі докази в цьому випадку збирає Федеральна прокуратура в Карлсруе, щоб згодом їх можна було застосувати у кримінальному процесі проти конкретної особи, що може проходити в Німеччині, іншій країні ЄС або Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Флоріан Єсберґер

Флоріан Єсберґер

Чому Німеччина розпочала цю процедуру?

Юридичним підґрунтям для структурного розгляду є Міжнародний кримінальний кодекс ФРН, що дозволяє розпочати екстериторіальне розслідування певного типу злочинів - воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочинів агресії - незалежно від того, де вони були скоєні. Під ці визначення підпадають і дії, які, ймовірно, вчинили в Україні військовослужбовці російських збройних сил. А однією з причин, з якої Німеччина вирішила розпочати це розслідування, безумовно, став той факт, що зараз до країни прибуває величезна кількість біженців з України, які можуть бути свідками злочинів і надати певні докази.

Як виглядає процедура структурного розслідування? Хто її проводить?

Зазвичай такі розгляди перебувають у юрисдикції Генерального прокурора при Верховному суді ФРН у Карлсруе - найвищого органу кримінального переслідування в країні. Генпрокурору допомагає відділ у Федеральному відомстві у кримінальних справах. Оскільки в даному разі йдеться про можливі злочини за кордоном, провести слідчі дії на місцях - в Україні чи Росії - зі зрозумілих причин неможливо. Тому перше, що необхідно зробити, це зібрати та задокументувати докази, які, ймовірно, можуть надати свідки у Німеччині чи ЗМІ.

Про які докази може йтися? І хто їх збиратиме?

Які саме свідчення та яку інформацію буде розглянуто, має вирішувати генеральний прокурор. Німеччина не вперше проводить розслідування можливих воєнних злочинів, скоєних за кордоном, і Верховний суд у Карлсруе знайомий з процедурою збору даних. Це може бути інформація з відкритих джерел або свідчення свідків - біженців з України. Є ціла низка даних від правозахисних організацій - від Amnesty International до ООН. Генпрокурор вивчить усі ці звіти, щоб зробити висновок, чи можна на їхній основі ініціювати судовий розгляд.

Які перспективи того, що справу буде доведено до суду?

Відповідь на запитання про те, чи вдасться порушити кримінальні справи в Німеччині проти конкретних обвинувачених, нині може бути лише умоглядною. З одного боку, для кримінального розгляду та ухвалення обвинувального вироку в Німеччині необхідно, щоб обвинувачені перебували в цій країні. Це головна передумова, тож у цьому сенсі шанси невеликі.

Читайте також: Україна в Міжнародному суді ООН: Це РФ розпочала геноцид проти українців

З іншого боку, варто згадати про те, що у ФРН відбулися судові процеси у зв'язку з воєнними злочинами в Сирії, і це говорить про те, що шанси розпочати кримінальний процес все ж таки є. Ну і, крім того, ордер на арешт щодо певної людини, виписаний у Німеччині, можна виконувати на всій території Євросоюзу. І це може стати відправною точкою щодо кримінального процесу у Німеччині.

Іншими словами, якщо підозрювані у воєнних злочинах не будуть перебувати на території ЄС, розпочати проти них процес та винести вирок заочно неможливо?

Так і є. Згідно з кримінально-процесуальним правом Німеччини, не можна вести судовий процес, якщо обвинувачений перебуває поза зоною досяжності правоохоронних органів країни. Присутність обвинуваченого в Німеччині або його екстрадиція є обов'язковою умовою для ухвалення обвинувального вироку. Судовий розгляд щодо відсутніх у Німеччині осіб неможливий. Але можливий структурний розгляд, не спрямований проти окремих осіб, а той, хто розслідує весь комплекс злочинів і збирає свідоцтва воєнних злочинів. Ці докази можуть бути задіяні проти людини, щодо якої порушено конкретну кримінальну справу.

У Європі дуже добре організована співпраця між органами прокуратури різних країн та міжнародними кримінальними судами. Тож, докази, зібрані в Німеччині, можна буде застосувати навіть у тому разі, якщо кримінальний розгляд відбуватиметься, приміром, у Польщі чи Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Якщо справа дійде до суду, де відбуватиметься процес і хто у цьому випадку буде відповідачем?

Якщо у Німеччині проходитиме кримінальний процес у зв'язку з воєнними злочинами в Україні, обвинуваченим на ньому, як і на всіх інших судових процесах, буде конкретний виконавець або кілька конкретних виконавців. Кримінальне переслідування проти держави не провадиться. Місце проведення процесу залежить від різних обставин, але зазвичай у таких випадках розгляд у першій інстанції відбувається у Вищих земельних судах Німеччини, які займаються такими серйозними правопорушеннями, як воєнні злочини чи злочини проти людяності.

Чи може Путін як головнокомандувач стати відповідачем на такому суді?

Доки Путін залишається чинним президентом Росії, він не може постати перед кримінальним судом у Німеччині. Цьому перешкоджає міжнародне право, а саме міжнародно-правовий принцип імунітету. Цей імунітет не поширюється на представників нижчої ланки, які вчинили кримінальні злочини, наприклад, на генералів або солдатів, але він захищає від державного кримінального переслідування керівників найвищого рангу, таких, як у цьому разі, глава держави, міністр закордонних справ або міністр оборони. І тут правова ситуація у Німеччині нічим не відрізняється від міжнародної.

Однак у Міжнародному кримінальному суді (МКС) у Гаазі, який паралельно розслідує злочини, вчинені Росією під час війни в Україні, це обмеження не діє. Тож МКС може, принаймні з точки зору закону, розпочати кримінальне переслідування проти Володимира Путіна.

Яке покарання може загрожувати обвинуваченим у воєнних злочинах, якщо суд визнає їх винними?

За воєнні злочини та злочини проти людяності кримінальне законодавство передбачає найсуворіші форми покарання - аж до довічного ув'язнення. Звісно, вирок залежатиме від кожного конкретного випадку, але в тому, що це будуть серйозні покарання, можна не сумніватися.

Дивитись відео 04:42

Діти війни: як українки народжують під обстрілами і сиренами (16.03.2022)

  • Ульм

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Наприкінці лютого - на початку березня з настанням темряви різні будівлі, споруди та архітектурні пам'ятки у Німеччині підсвічують у кольорах прапора України - на знак солідарності та підтримки. Тут ми зібрали деякі такі фотографії. На цьому знімку зображений Ульмський собор із 160-метровою дзвіницею - найвища церква у світі.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Бранденбурзькі ворота в Берліні - головний символ німецької столиці.

  • Трір

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Чорні ворота" - Порта Нігра в Трірі є найбільшою та найкраще збереженою міською античною брамою в світі.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Телевізійна вежа Europaturm у Франкфурті-на-Майні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон у Франкфурті-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Ельбська філармонія - новий архітектурний символ Гамбурга.

  • Штральзунд

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Стара ратуша в ганзейському місті Штральзунд - пам'ятник цегляної готики.

  • Берлін

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    "Берлінер ансамбль" або "Берлінський ансамбль" - один із найвідоміших театрів Німеччини, заснований Бертольдом Брехтом.

  • Мюнхен

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Пропілеї на Кенігсплац у Мюнхені. "Ворота площі" - копія входу до храму на Акрополі.

  • Кельн

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Футбольний стадіон RheinEnergieStadion в Кельні.

  • Франкфурт-на-Майні

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Світлове рекламне табло на залізничному вокзалі Франкфурта-на-Майні.

  • Гамбург

    Німецькі архітектурні пам'ятки та будівлі в кольорах прапора України

    Станція метро Hafencity-Universität у Гамбурзі.

    Автор: Максим Нелюбін


Також за темою

ARCHIV - 03.03.2022, Russland, Moskau: HANDOUT - Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte und von AP zur Verfügung gestellte Bild zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, während er eine Sitzung des Sicherheitsrates per Videokonferenz leitet. (zu dpa Putin-Doku statt Nelson Müller im ZDF am Dienstag) Foto: Andrei Gorshkov/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ 09.03.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht nach dem Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Trudeau bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt in Berlin. Foto: Odd Andersen/POOL AFP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Війна в Україні: Шольц закликав Путіна знайти дипломатичне рішення 18.03.2022

Шольц зателефонував Путіну та закликав його припинити вогонь в Україні, покращити гуманітарну ситуацію, а також шукати "дипломатичне вирішення конфлікту" якомога швидше.

27.08.2018 +++ A remembrance for Kofi Annan, former Secretary-General of the United Nations who passed away on August 18, 2018 is displayed on a screen during the opening of case between Iran and the United States at the The International Court of Justice (ICJ) in the Hague, August 27, 2018. - Iran opened a lawsuit demanding the UN's top court order the suspension of renewed US sanctions which it says are devastating its economy. (Photo by Jerry Lampen / ANP / AFP) / Netherlands OUT (Photo credit should read JERRY LAMPEN/AFP/Getty Images)

Війна в Україні: чи постане Путін перед судом у Гаазі? 06.03.2022

Відразу два міжнародні суди займаються справами, пов'язаними з війною, розпочатою урядом РФ проти України. Одне зі слухань розпочнеться вже 7 березня. Другий позов може бути спрямований проти президента РФ.

Destroyed Russian tanks are seen, amid Russia's invasion of Ukraine, in the Sumy region, Ukraine, March 7, 2022. Picture taken March 7, 2022. Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

Кінець війни чи пил у вічі? Про що можуть домовитися Україна та РФ 18.03.2022

На тлі війни Росії проти України Київ та Москва ведуть переговори про її завершення. Чи можливий компроміс, коли та на яких умовах? Думки опитаних DW експертів розійшлися.

Реклама

Докладно

Будівля у Києві, де розташовується техноклуб К41

Київський техноклуб К41 перебрався до Берліна

К41 належить до найпопулярніших клубів Києва. З початком війни багато його співробітників перебралися до Берліна.  

Переговори між міністром економіки ФРН Габеком та еміром Катару

Німеччина та Катар погодили партнерство в енергетиці

Німеччина активізує зусилля, щоб стати менш залежною від російського газу. Для цього ФРН погодила партнерство з Катаром.  