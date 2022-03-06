У Німеччині почали розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе розпочала розслідування у зв'язку з можливими воєнними злочинами Росії на території України. Генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк відкрив так зване "структурне розслідування", заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Passauer Neue Presse, опублікованому у вівторок, 8 березня.

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У прокуратури є конкретні докази

За інформацією німецького агентства dpa, федеральна прокуратура має конкретні дані, що вказують на вже скоєні в Україні воєнні злочини. Крім того, існують побоювання, що кількість таких злочинів зростатиме.

Як зазначає тижневик Der Spiegel з посиланням на джерела у сфері правосуддя, прокуратура має у своєму розпорядженні повідомлення про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводу, сховищу ядерних відходів та ТЕЦ. Крім того, у центрі уваги - дані про так звані "списки цілей", які, за різними свідченнями, складаються російськими підрозділами та чеченцями, що перебувають в Україні, повідомляє видання. У ці списки, зокрема, внесено високопоставлених українських політиків.

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На першому етапі структурного розслідування збирають та документують якомога більшу кількість доказів. На їхній підставі згодом мають притягнути до кримінальної відповідальності конкретних обвинувачених.

ФРН має право переслідувати воєнних злочинців у всьому світі

Згідно з Міжнародним кримінальним кодексом, генеральний прокурор Німеччини має право переслідувати винних у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності у всьому світі. Аналогічні розслідування проводяться в Карлсруе щодо представників сирійського режиму, за деякими справами вже винесено обвинувальні вироки.

Раніше про подання заяв до Федеральної прокуратури Німеччини заявили колишня міністерка юстиції країни Сабіне Лойтгойссер-Шнарренберґер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger) та ексглава МВС ФРН Ґергарт Баум (Gerhart Baum). "Важливо вже зараз, коли приїжджають біженці, розпочати розслідування та збирати докази, щоб внести ясність, що відповідальні за цю агресивну війну не залишаться безкарними", - заявила Лойтгойссер-Шнарренберґер.