 Внаслідок нічного обстрілу Сум загинула 21 особа, у тому числі двоє дітей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

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Новини

Внаслідок нічного обстрілу Сум загинула 21 особа, у тому числі двоє дітей

За даними ДСНС, російська авіація атакувала житлові будинки вулиць Роменська та Спартака у Сумах. Також російські військові обстріляли Охтирку.

Наслідки обстрілів в Охтирці, 28 лютого 2022 року

Наслідки обстрілів в Охтирці, 28 лютого 2022 року

Щонайменше 21 цивільна особа загинула внаслідок нічного авіаудару по житловому сектору Сум, повідомили у вівторок, 8 березня, у Сумській обласній прокуратурі. Серед жертв бомбардування - двоє дітей. Кількість поранених  встановлюється. "За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни", - зазначається в повідомленні. 

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС), російська авіація пізно ввечері 7 березня нанесла авіаудар по житлових будинках на вулицях Роменська та Спартака. Рятувальникам вдалося "деблокувати жінку" з-під завалів, дістати тіла загиблих та ліквідувати пожежу, зазначають у ДСНС.

Крім того, російська артилерія вночі обстріляла Охтирку, що на Сумщині. "Артилерія розбомбила Охтирку сьогодні ввечері. Так, знову. Розбито житлові квартали і вже й так зруйновану російськими авіабомбами ТЕЦ. Інформація оновлюється, працюють усі аварійні спецслужби", - написав у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Кількість жертв наразі уточнюється, ДСНС розбирає завали.

Тростянець - єдине окуповане місто на Сумщині

Він також нагадав, що в області залишається лише одне окуповане російською армією місто - Тростянець. Як зазначив Живицький, він жорстко поговорив з головою місцевої громади Юрієм Бовою, який запевнив, що життєдіяльність міста забезпечується.

За минулу добу на Харківщині загинуло четверо цивільних жителів, повідомляють у ДСНС. "Ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, у результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж", - повідомляють у службі. Як зазначається, рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

На Миколаївщині внаслідок обстрілів, здійснених 7 березня, також загинуло четверо цивільних, п'ятеро зазнали поранень.

Дивитись відео 04:38

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    Автор: Микола Пермяков


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