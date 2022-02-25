 Війська РФ оточили Конотоп, Охтирка двічі відбила напад - ОДА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2022

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Новини

Війська РФ оточили Конотоп, Охтирка двічі відбила напад - ОДА

У місті Суми тривають бої, російські війська оточили Конотоп та інші населені пункти в Сумській області. Водночас місто Охтирка вже двічі відбила напад російської армії, повідомляє очільник Сумської ОДА.

Російський танк у Донецьку

Російський танк (ілюстративне фото)

На території Сумської області тривають бої Збройних сил України (ЗСУ) з російською армією. Війська РФ взяли в кільце Конотоп, Охтирка двічі відбила напад, повідомив очільник Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький у п'ятницю 25 лютого.

"Точиться вже не перший бій у місті Суми. Бій ведуть бійці територіальної оборони. На сьогодні у кільце взято місто Конотоп, місто Охтирка героїчно двічі відбило ворожий наступ. На жаль, населені пункти Сумщини в облозі. Техніка із міста Сум вийшла у напрямку Києва, дуже багато техніки, що пройшла транзитом і  прямує на західний напрямок", - наголосив він у відеозверненні.

За словами Живицького, виїзд у напрямку Києва поки що відкритий, але російські війська вже розгорнули на трасах свої блокпости, через які пропускають мешканців області.

Про бої у Сумах також повідомляють Сухопутні війська ЗСУ. "Українські герої-захисники мужньо чинять опір російським шовіністам в Сумах", - йдеться у повідомленні військ у Facebook та опубліковано  відеофрагмент, на якому видно палаючі будинки та чутно постріли зі стрілецької зброї. 

Росія напала на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

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