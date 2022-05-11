Сумська область

Дмитро Живицький: Сумській області потрібна стіна на кордоні з Росією

"Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться ", - каже Дмитро Живицький, керівник Сумської області, яка чи не першою зазнала російської навали. DW поговорила з ним про наслідки вторгення РФ і життя під загрозою.