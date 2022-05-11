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Сумська область

Сумська область - адміністративно-територіальна одиниця України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сумська область".

Сумська область розташована на північному сході України. На півночі та сході Сумська область межує з Російською Федерацією. Обласний центр Сумської області - місто Суми. У Сумській області проживає понад один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Україна пропонує РФ обміняти поранених азовців на полонених росіян

Україна пропонує РФ обміняти поранених "азовців" на полонених росіян 11.05.2022

77-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями другої половини середи, 11 травня.
Дмитро Живицький: Сумській області потрібна стіна на кордоні з Росією

Дмитро Живицький: Сумській області потрібна стіна на кордоні з Росією 08.04.2022

"Ми не можемо бути впевненими, що це не повториться ", - каже Дмитро Живицький, керівник Сумської області, яка чи не першою зазнала російської навали. DW поговорила з ним про наслідки вторгення РФ і життя під загрозою.

Тростянець після окупації: що сталося з містом (02.04.2022) 02.04.2022

У Тростянці наводять лад після звільнення українською армією. 20-тисячне містечко було цілий місяць під російською окупацією.

Війська РФ оточили Конотоп, Охтирка двічі відбила напад - ОДА

Війська РФ оточили Конотоп, Охтирка двічі відбила напад - ОДА 25.02.2022

У місті Суми тривають бої, російські війська оточили Конотоп та інші населені пункти в Сумській області. Водночас місто Охтирка вже двічі відбила напад російської армії, повідомляє очільник Сумської ОДА.
Напад на прикордонників на Сумщині: затримано причетних співробітників СБУ

Напад на прикордонників на Сумщині: затримано причетних співробітників СБУ 18.07.2021

У СБУ заявили про встановлення причетності двох співробітників служби до нападу на прикордонників на Сумщині. Їх затримали і передали органам слідства.
Напад на прикордонників на Сумщині: зловмисники заволоділи табельною зброєю

Напад на прикордонників на Сумщині: зловмисники заволоділи табельною зброєю 18.07.2021

Напад на український прикордонний наряд вчинили троє осіб на українсько-російській ділянці кордону в Сумській області.
Київська та Сумська області доповнили перелік червоних зон

Київська та Сумська області доповнили перелік "червоних" зон 22.03.2021

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки на території цих областей України почне діяти з 24 березня.
В Україні підтвердили 4420 нових випадків COVID-19

В Україні підтвердили 4420 нових випадків COVID-19 12.10.2020

В Україні підтвердили 4420 нових заражень коронавірусом за останню добу, 43 людини померли, а 903 - одужали. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області - 741 новий випадок.

Мер Глухова Мішель Терещенко вирішив іти в президенти

Мер Глухова Мішель Терещенко вирішив іти в президенти 01.10.2018

На прес-конференції мер міста Глухів Сумської області Мішель Терещенко заявив про своє рішення скласти повноваження міського голови й балотуватися на посаду президента України.
Двоє українських прикордонників зникли на кордоні з Росією

Двоє українських прикордонників зникли на кордоні з Росією 04.10.2017

Держприкордонслужба розшукує двох зниклих прикордонників. Тим часом російські ЗМІ повідомили про затримання двох "порушників кордону".
На станції Укроборонпрому вибухнули боєприпаси, є загиблі

На станції "Укроборонпрому" вибухнули боєприпаси, є загиблі 28.07.2016

За попередніми даними, боєприпаси, привезені для утилізації на випробувальну станцію "Укроборонпрому" в Сумській області, вибухнули під час розвантаження.