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Сумська область - адміністративно-територіальна одиниця України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сумська область".
Сумська область розташована на північному сході України. На півночі та сході Сумська область межує з Російською Федерацією. Обласний центр Сумської області - місто Суми. У Сумській області проживає понад один мільйон осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.