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Суми
Суми - місто в Україні, адміністративний центр Сумської області.
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Новини
06.09.2024
6 вересня 2024 р.
Зеленський: загрози, що РФ наступатиме на Суми, зараз немає
02.09.2024
2 вересня 2024 р.
Удари РФ по Харкову й Сумах: десятки постраждалих
30.08.2024
30 серпня 2024 р.
Війська РФ вдарили по Кураховому з РСЗВ: є жертва й поранені
30.08.2024
30 серпня 2024 р.
РФ ударила в завод упаковки дитячого харчування: є жертви
30.08.2024
30 серпня 2024 р.
РФ завдала авіаудару по Сумах: виникла пожежа, є потерпілі
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Докладно
Австрійський полковник про наступ армії РФ на Харківщині
Австрійський полковник про наступ армії РФ на Харківщині
Які цілі російської армії на Харківщині, чи є загроза наступу на Суми - інтерв'ю DW з Маркусом Райснером.
Конфлікти
16.05.2024
16 травня 2024 р.
Західні експерти про можливий наступ Росії на Харків і Суми
Західні експерти про можливий наступ Росії на Харків і Суми
Які будуть наслідки наступу РФ на Харківщині? Чому лінії оборони не стримали росіян? І чи є загроза для самого Харкова?
Конфлікти
14.05.2024
14 травня 2024 р.
08:26 хв.
"Це щастя". Як українці виїжджають з російської окупації
"Це щастя". Як українці виїжджають з російської окупації
Пункт пропуску Колотилівка-Покровка працює лише в напрямку України. DW поговорила з людьми, які ним скористалися.
Суспільство
12.04.2024
12 квітня 2024 р.
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі
У Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі
Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах. 15 квартир повністю зруйновані. Є загиблі та поранені.
Конфлікти
13.03.2024
13 березня 2024 р.
01:13 хв.
Як сонячні електростанції допоможуть лікарням
Як сонячні електростанції допоможуть лікарням
Сонячні панелі на дахах лікарень і водоканалів - так деякі українські громади готуються до зими. Де це вже працює?
Панорама
26.07.2023
26 липня 2023 р.
04:13 хв.
Як отримати гроші на відновлення пошкоджених будинків?
Як отримати гроші на відновлення пошкоджених будинків?
В Україні діє програма "Віднови дім", яка передбачає виділення грантів на відновлення будинків. Як отримати гроші?
Суспільство
03.04.2023
3 квітня 2023 р.
08:48 хв.
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