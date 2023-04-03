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Суми

Суми - місто в Україні, адміністративний центр Сумської області.

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Новини

6 вересня 2024 р.

Зеленський: загрози, що РФ наступатиме на Суми, зараз немає

2 вересня 2024 р.

Удари РФ по Харкову й Сумах: десятки постраждалих

30 серпня 2024 р.

Війська РФ вдарили по Кураховому з РСЗВ: є жертва й поранені

30 серпня 2024 р.

РФ ударила в завод упаковки дитячого харчування: є жертви

30 серпня 2024 р.

РФ завдала авіаудару по Сумах: виникла пожежа, є потерпілі

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Докладно

Евакуація мешканців Вовчанська після початку російського наступу на Харківщині, 10 травня 2024 року

Австрійський полковник про наступ армії РФ на Харківщині

Австрійський полковник про наступ армії РФ на Харківщині

Які цілі російської армії на Харківщині, чи є загроза наступу на Суми - інтерв'ю DW з Маркусом Райснером.
Конфлікти16 травня 2024 р.
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Західні експерти про можливий наступ Росії на Харків і Суми

Західні експерти про можливий наступ Росії на Харків і Суми

Які будуть наслідки наступу РФ на Харківщині? Чому лінії оборони не стримали росіян? І чи є загроза для самого Харкова?
Конфлікти14 травня 2024 р.08:26 хв.
Чоловік з великою сумкою після перетину російсько-українського кордону

"Це щастя". Як українці виїжджають з російської окупації

"Це щастя". Як українці виїжджають з російської окупації

Пункт пропуску Колотилівка-Покровка працює лише в напрямку України. DW поговорила з людьми, які ним скористалися.
Суспільство12 квітня 2024 р.
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У Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі

У Сумах "шахед" влучив у багатоповерхівку: є загиблі

Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в Сумах. 15 квартир повністю зруйновані. Є загиблі та поранені.  
Конфлікти13 березня 2024 р.01:13 хв.
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Як сонячні електростанції допоможуть лікарням

Як сонячні електростанції допоможуть лікарням

Сонячні панелі на дахах лікарень і водоканалів - так деякі українські громади готуються до зими. Де це вже працює?
Панорама26 липня 2023 р.04:13 хв.
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Як отримати гроші на відновлення пошкоджених будинків?

Як отримати гроші на відновлення пошкоджених будинків?

В Україні діє програма "Віднови дім", яка передбачає виділення грантів на відновлення будинків. Як отримати гроші?
Суспільство3 квітня 2023 р.08:48 хв.
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Усі матеріали (64) на цю тему