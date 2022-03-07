В ООН повідомили про 406 загиблих мирних жителів в Україні

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну внаслідок військових дій загинули 406 мирних жителів, серед них - 27 дітей. Ще 801 цивільний громадянин отримав поранення, зокрема - 42 дитини. Такі дані у понеділок, 7 березня, наводить управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

Дані про загиблих та постраждалих наводяться за період з початку російського вторгнення 24 лютого до півночі 6 березня. Фактичні цифри можуть бути значно вищими, зазначають в управлінні.

Більшість загиблих і поранених стали жертвами застосування зброї вибухової дії, зокрема - артилерії та гранатометів. Мирне населення також постраждало внаслідок авіаударів, кажуть в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

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ООН: Через війну Україну залишили понад 1,7 мільйона людей

З початку війни Україну залишили понад 1,7 мільйона людей, повідомляє Агентство ООН у справах біженців у Twitter.

Найбільше українських біженців зараз перебувають у Польщі - понад мільйон осіб. "Ця криза біженців є такою, що зростає найшвидше в Європі з часів Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

В ООН очікують, що ці цифри зростатимуть, "якщо не буде негайного завершення цього безглуздого конфлікту". В агентстві припускають, що загалом Україну можуть залишити близько чотирьох мільйонів людей.

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