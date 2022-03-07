 В ООН повідомили про 406 загиблих мирних жителів в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

В ООН повідомили про 406 загиблих мирних жителів в Україні

За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку російського військового вторгнення в Україні загинули більше 400 мирних жителів, ще 800 людей були поранені. Реальні цифри можуть бути вищими.

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок у Житомирській області

Зруйнований внаслідок обстрілу будинок у Житомирській області

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну внаслідок військових дій загинули 406 мирних жителів, серед них - 27 дітей. Ще 801 цивільний громадянин отримав поранення, зокрема - 42 дитини. Такі дані у понеділок, 7 березня, наводить управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

Дані про загиблих та постраждалих наводяться за період з початку російського вторгнення 24 лютого до півночі 6 березня. Фактичні цифри можуть бути значно вищими, зазначають в управлінні.

Більшість загиблих і поранених стали жертвами застосування зброї вибухової дії, зокрема - артилерії та гранатометів. Мирне населення також постраждало внаслідок авіаударів, кажуть в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.

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ООН: Через війну Україну залишили понад 1,7 мільйона людей

З початку війни Україну залишили понад 1,7 мільйона людей, повідомляє Агентство ООН у справах біженців у Twitter.

Найбільше українських біженців зараз перебувають у Польщі - понад мільйон осіб. "Ця криза біженців є такою, що зростає найшвидше в Європі з часів Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

В ООН очікують, що ці цифри зростатимуть, "якщо не буде негайного завершення цього безглуздого конфлікту". В агентстві припускають, що загалом Україну можуть залишити близько чотирьох мільйонів людей.

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  • Київ

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Валерій і Леся планували своє весілля інакше, але відзначати довелося під час війни - на блокпості під Києвом, 6 березня. Серед гостей був і Володимир Кличко, але він залишився за кадром.

  • Ірпінь, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Евакуація жителів з Ірпеня. Це місто вже стало символом жахливих руйнувань і трагедії мирного населеня під час війни, яку почала РФ 24 лютого.

  • Ірпінь, 4 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Палає житловий будинок в Ірпені 4 березня. Перед початком війни у місті налічувалося близько 60 тисяч осіб.

  • Ірпінь

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Жителі в Ірпені під зруйнованим мостом 5 березня. Люди намагаються втекти з міста, де тривають обстріли.

  • Житомир, 4 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Зруйнована школа в Житомирі, 4 березня. Лише за перші десять днів війни, за даними української влади, в країні було зруйновано або пошкоджено більше 200 початкових і середніх навчальних закладів.

  • Прага

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Урок у класі з дітьми з України в одній зі шкіл Праги, 7 березня. До початку війни в Чехії жили близько 180 тисяч українців - це одна з найбільших національних меншин в країні. Нині чеська влада очікує прибуття близько пів мільйона біженців.

  • Безіменне, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Біженці з Маріуполя в селі Безіменне Донецької області.

  • Медика

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Біженці з України в польському прикордонному селі Медика, 6 березня. За даними на понеділок, 7 березня, Україну вже залишили близько 1,7 мільйона мирних жителів.

  • Пшемишль

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Рятуючись від війни, люди не кидають своїх домашніх улюбленців. У ветеринарній клініці польського міста Пшемишль тваринам надають допомогу безкоштовно. 6 березня.

  • Франкфурт-на-Майні, 4 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    У всьому світі відбуваються акції солідарності з Україною. Відеозвернення президента України Володимира Зеленського до демонстрантів у німецькому Франкфурті-на-Майні, 4 березня.

  • Вашингтон

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Демонстрація перед Білим домом в Вашингтоні з вимогою закрити небо над Україною, 6 березня.

  • Москва, 6 березня.

    Війна в Україні - 07.03.2022

    У неділю, 6 березня, антивоєнні акції відбулися в Москві та багатьох інших містах Росії. За даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", по всій країні на протестах було затримано більше 5 тисяч людей.

  • Гамбург

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Демонстрація в Гамбурзі, 5 березня. Лише тут, за даними поліції, на вулиці вийшли близько 30 тисяч осіб.

  • Нью-Йорк

    Війна в Україні - 07.03.2022

    "Руки геть від України!" - плакат на демонстрації в "Маленькій Одесі" - районі Брайтон-Біч в Нью-Йорку.

  • Одеса

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Жителі Одеси будують барикади з мішків з піском, 6 березня.

  • Київ, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Учасник сил территоріальної оборони України на блокпості у Києві

  • Київ, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Український військовий поблизу Києва, 5 березня.

  • Львів, 5 березня

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Добровольців навчають поводженню з автоматичною зброєю у Львові.

  • Львів

    Війна в Україні - 07.03.2022

    Евакуація творів мистецтва з Національного музею імені Андрія Шептицького у Львові - одного з найбільших музеїв України, 4 березня.

    Автор: Микола Пермяков


 

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Докладно

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