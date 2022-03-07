В ООН повідомили про 406 загиблих мирних жителів в Україні
За даними управління Верховного комісара ООН з прав людини, від початку російського військового вторгнення в Україні загинули більше 400 мирних жителів, ще 800 людей були поранені. Реальні цифри можуть бути вищими.
Зруйнований внаслідок обстрілу будинок у Житомирській області
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну внаслідок військових дій загинули 406 мирних жителів, серед них - 27 дітей. Ще 801 цивільний громадянин отримав поранення, зокрема - 42 дитини. Такі дані у понеділок, 7 березня, наводить управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.
Дані про загиблих та постраждалих наводяться за період з початку російського вторгнення 24 лютого до півночі 6 березня. Фактичні цифри можуть бути значно вищими, зазначають в управлінні.
Більшість загиблих і поранених стали жертвами застосування зброї вибухової дії, зокрема - артилерії та гранатометів. Мирне населення також постраждало внаслідок авіаударів, кажуть в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини.
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