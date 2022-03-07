Евакуацію з Маріуполя не вдається провести через обстріли

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 7 березня читайте тут.

DW продовжує стежити за подіями вівторка, 8 березня (час київський)

++13.33++

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що за минулу добу на Луганщині міста Рубіжне, Кремінна та Попасна найбільше постраждали від обстрілів російською армією. Загинула одна жінка. Внаслідок вогню пошкоджено будівлю Попаснянського обласного психоневрологічного інтернату. В Сєвєродонецьку, за цими даними, війська РФ обстріляли ще один дитячий садок.

++13.25++

Федеральна прокуратура Німеччини у Карлсруе розпочала розслідування у зв'язку з можливими воєнними злочинами Росії на території України, повідомив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн (Marco Buschmann) в інтерв'ю газеті Passauer Neue Presse. За його даними, генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк відкрив так зване "структурне розслідування". Як пише dpa, федеральна прокуратура має конкретні дані, що вказують на вже скоєні в Україні воєнні злочини. За даними Der Spiegel, прокуратурі відомо про застосування касетних бомб, удари по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі, газопроводу, сховищу ядерних відходів та ТЕЦ. Крім того, у центрі уваги опиняться свідоцтва про так звані "списки цілей", які складаються російськими підрозділами та чеченцями. У списках, зокрема, - високопоставлені українські політики.

++13.15++

У Луганській області частково або повністю знеструмлено 36 населених пунктів, без газу перебувають 29, повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай. Крім того, за його даними, частково обмежено подачу води у містах Попасна, Золоте та Лисичанськ, повністю без води села Нижнє, Нижнє-1 та Новотошківка. "68 345 споживачів перебувають без електроенергії… У зв'язку з обстрілами було пошкоджено та знеструмлено ЛЕП, водопровідну насосну станцію… внаслідок чого частково в м. Лисичанськ відсутнє водопостачання", - написав Гайдай у Facebook.

Також у Сєверодонецьку та Лисичанську є проблеми з теплопостачанням. Зокрема, у Сєвєродонецьку через пошкодження котельні не опалюються 180 багатоквартирних будинків, у Лисичанську через відсутність електро-, водопостачання призупинили роботу семи котелень. Газопостачання повністю відсутнє у восьми селах, частково - у 21 населенному пункті, зокрема, у Сєвєродонецьку, Попасній, Золотому, Личисанську, Гірському, Кремінній, Рубіжному, селищах Тошківці та Петропавлівці.

++13.07++

У Бердянську російські військові захопили радіостанцію "Азовська хвиля". Запорізька ОВА попереджає населення, що можливе розповсюдження інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру.

++12.50++

Російські війська знову намагаються зірвати евакуацію з Маріуполя, повідомляє пресслужба Операції об'єднаних сил. За її даними, для евакуації мирних жителів із міста по єдиному маршруту було вжито ряд заходів: розчищено дороги від мін, знято інженерні загородження тощо. "Проте окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору", - зазначають в ООС. Жителі Маріуполя не мають освітлення, води, газу і зв'язку.

++12.25++

В оточеному російськими військами Маріуполі від зневоднення загинула дитина, повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні. За його словами, в оточених українських містах вже спостерігається гуманітарна катастрофа, яка призводить до смерті мирних людей. "Маріуполь. Мирне і працелюбне місто без жодної внутрішньої злоби. Його оточили. Заблокували. І спеціально виснажують. Спеціально катують. Свідомо відключають зв'язок. Свідомо блокують підвезення їжі, постачання води", - зазначив український лідер. Вину за бомбардування українських міст він поклав на Росію, а відповідальність за це - на тих лідерів Заходу, які відмовляються закрити небо над Україною. "Сотні й сотні тисяч людей у містах на межі між життям та смертю. Буквально. А не так, як звучить у коментарях політиків щодо надання Україні життєво необхідної бойової авіації. Життєво потрібна протиракетна оборона. Життєво потрібно!" - наголосив Зеленський.

++11.47++

Із Харкова евакуювали понад 600 тисяч осіб. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Евакуацію людей з міста проводять лише силами "Укрзалізниці". За словами Синєгубова, Харків повністю перебуває під контролем українських військ.

Через невдалу спробу захоплення російські війська взяли в облогу місто Ізюм на Харківщині, повідомив голова ХОВА. Синєгубов додав, що 8 березня влада спробує відправити гуманітарні вантажі за найбільш критичними напрямками: у Балаклію, Ізюм та Липці.

++11.40++

Президент України Володимир Зеленський вкотре закликав президента РФ Володимира Путіна до діалогу та наголосив, що Україна готова говорити та шукати компроміси, втім, не готова до капітуляції. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу ABC News у відповідь на запитання, чи готовий Київ піти на вимоги РФ задля припинення вогню. За словами Зеленського, він охолов до питання вступу України до НАТО "після того, як ми зрозуміли, що НАТО не готове прийняти Україну". "Я говорю про гарантії безпеки. Я гадаю, що пункти про тимчасово окуповані території і невизнані республіки, які не визнані ніким, крім РФ, ми можемо обговорити і знайти компроміс, як ці території існуватимуть далі", - зазначив український лідер.

++11.20++

Великобританія підтримає Польщу в разі ухвалення нею рішення про постачання бойових літаків Україні. Про це заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес. Водночас він попередив, що це може мати прямі наслідки для Польщі. "Я підтримаю поляків і будь-який вибір, який вони зроблять. Ми захистимо Польщу, допоможемо їм у всьому, що потрібно", - сказав Воллес у коментарі Sky News. Він також додав, що Сполучене Королівство не може запропонувати літаки, якими б могли користуватися українці. Британський міністр оборони зазначив, що вибір, який має зробити Варшава, не лише безпосередньо допоможе Україні, але й може призвести до агресії з боку Росії чи Білорусі. Як очікується, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 8 березня зустрінеться з лідерами країн Вишеградської четвірки - Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини - для обговорення ситуації в Україні.

Почалася евакуація із Сум та Ірпені

++11.03++

В Ірпені триває евакуація населення пішим переходом через село Романівка на Київ. З міста евакуйовано понад 150 людей, заявив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

++10.57++

У Сумах розпочався перший етап евакуації населення. Надано зелений коридор, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "Із Сум - цивільні люди, до Сум - гуманітарні вантажі", - написав радник президента України Михайло Подоляк у Telegram.

++10.42++

Внаслідок нічного обстрілу Сум загинуло щонайменше 18 цивільних осіб, серед яких - двоє дітей, повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

++10.30++

Російська агенція "РИА Новости" опублікувала звернення експрезидента України Віктора Януковича до Володимира Зеленського. У ньому він закликав чинного президента України "будь-якою ціною зупинити кровопролиття".

++10.15++

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 8 березня, втрати особового складу військ РФ складають майже 12 тисяч осіб. Українські війська знищили 303 танки, 1036 бойових броньованих машин, 48 літаків та 80 гелікоптерів російських сил.

Представник міноборони РФ Ігор Конашенков повідомив про знищення 2482 українських військових об'єктів з початку російського вторгнення, із них 158 - за останню добу. За його словами, напередодні завдано удару по військовому аеродрому Озерне поблизу Житомира.

Перевірити заяви офіційних осіб воюючих сторін із незалежних джерел в умовах бойових дій неможливо.

++9.45++

Міноборони РФ заявило про запровадження з 9.00 (за київським часом) "режиму тиші" та відкриття гуманітарних коридорів з Києва, Чернігова, Сум, Харкова та Маріуполя. Українська влада наразі підтвердила відкриття гуманітарного коридору лише із Сум.

Гуманітарний коридор із Сум до Полтави

++09.37++

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що 8 березня має запрацювати гуманітарний коридор для міста Суми. Цей факт офіційно погоджено міністерством оборони Росії у відповідному листі до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вона додала, що маршрут коридору для евакуації людей один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава.

++9.23++

В умовах воєнних дій в Україні все складніше стає надавати медичну допомогу пораненим, заявили в міжнародній гуманітарній організації "Лікарі без кордонів". Наразі неможливо гарантувати безперебійне постачання лікарень ліками та необхідними матеріалами, зазначив голова організації Крістіан Кацер (Christian Katzer) в ефірі німецького телеканалу ZDF. Він повідомив, що в Україні працюють кілька команд "Лікарів без кордонів", зокрема, у Києві, Маріуполі та Одесі.

++09.00++

Упродовж доби 7 березня на Харківщині загинуло четверо цивільних жителів, повідомляють у ДСНС. "Ворог з новою силою проводив обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкова та сільських населених пунктів області, в результаті чого сталось безліч руйнацій і пожеж", - повідомляють у службі. Рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

На Миколаївщині внаслідок обстрілів 7 березня також загинуло четверо цивільних, п'ятеро зазнали поранень.

++08.36++

Дев'ять цивільних, зокрема, дві дитини загинули внаслідок авіаудару по житловому сектору Сум у ніч на 8 березня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). За її даними, російська авіація атакувала житлові будинки на вулицях Роменська та Спартака. Рятувальникам вдалося "деблокувати жінку" з-під завалів та ліквідувати пожежу, зазначають у ДСНС.

++8.10++

Російські сили продовжують завдавати прямих ударів по коридорах евакуації, повідомило міністерство оборони Великобританії. За даними відомства, це призвело до загибелі кількох мирних жителів під час спроби евакуації з Ірпеня.

++07.30++

Дії російських військ завдали українській транспортній інфраструктурі збитків на суму понад 10 мільярдів доларів США (близько 9,2 мільярда євро). Такі дані міністр інфраструктури Олександр Кубраков навів у ефірі телеканалу "Рада". На його думку, значну частину пошкоджених об'єктів вдасться відновити за один рік, а найскладніші - протягом двох років.

++06.55++

Генштаб збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію. Наступальна операція РФ продовжується, але темп просування військ значно уповільнився. На Сіверському напрямку триває героїчна оборона міста Чернігова. Сили оборони міста Києва продовжують захищати столицю по зовнішньому рубежу оборони та на додатково визначених напрямках. У Південній операційній зоні проводиться оборонна операція вздовж державного кордону та здійснюється прикриття морського узбережжя, ведуться оборонні бої у передмісті Миколаєва. На інших напрямках триває стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони у визначеній операційній зоні.

++06.20++

Маріс Пейн

Австралія запроваджує санкції щодо збройних сил Росії, заявила міністерка закордонних справ Маріс Пейн. Крім того, штрафні заходи запроваджуються щодо 10 осіб, які становлять стратегічний інтерес для РФ, за їхню роль у розпалюванні ворожнечі відносно України, додала вона, але імен не назвала. Водночас глава австралійського зовнішньополітичного відомства нагадала, що "заглушив незалежні голоси і замкнув звичайних росіян у світі, для якого характерні брехня та дезінформація".

++05.40++

Військова допомога Україні надходить із 15 країн світу, повідомив прессекретар Пентагону Джон Кірбі. Усі вантажі надходять українським військовим, запевнив він. Також Кірбі додав, що українські військові "вкрай ефективно використовують" надану їм зброю.

++05.05++

Охтирка на Сумщині знову зазнала артилерійського обстрілу з боку російської армії, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram. Він нагадав, що в області залишається лише одне місто, окуповане російською армією. "Тростянець. Єдине місто області, окуповане російськими військами! Сьогодні відбулася жорстка розмова з головою громади. Юрій Бова запевнив, що всі заступники знаходяться на своїх місцях і працюють. Також голова громади запевнив, що забезпечує життєдіяльність міста", - написав голова Сумської ОВА.

++04.30++

Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України на 723 мільйони доларів. Ідеться про додатковий кредит на 350 мільйонів доларів і гарантій на суму 139 мільйонів, 134 мільйони грантового фінансування та 100 мільйонів паралельного фінансування. Швидка виплата підтримки допоможе уряду України надавати критично важливі послуги, у тому числі виплачувати заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.

++04.10++

Уночі російські літаки обстріляли житлові квартали Сум та Охтирки, повідомляє "Суспільне".

++03.45++

Міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" звернулася до уряду Німеччини із закликом без зволікань прийняти журналістів, які були змушені тікати з Росії. За даними порталу "Агентство", від початку російського вторгнення в Україну у вигнанні опинилися не менше 150 працівників російських ЗМІ.

++03.13++

Евакуація з Ірпеня, фото 4 березня 2022 року

"Укрзалізниця" станом на вечір 6 березня перевезла 1,59 мільйона людей зі сходу, центру та півдня України на захід країни, повідомив голова правління компанії Олександр Камишин. "Ще 108 тисяч людей скористались послугами "Укрзалізниці", щоб із заходу потрапити за кордон", - цитує Камишина "Інтерфакс".

++02.57++

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявив, що Китай вітає всі дипломатичні зусилля, які сприяють політичному врегулюванню в Україні, та закликає Росію та Україну продовжити переговорний процес. Він наголосив на "важливості рівноправного діалогу США, НАТО та ЄС з російською стороною з "уважним ставленням до стурбованості Москви в галузі безпеки".

++02.45++

Міністерка освіти та наукових досліджень ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) закликає федеральні землі якнайшвидше уможливити відвідання шкіл та дитячих садків дітьми, які прибули до Німеччини з України. За її словами, німці мають запропонувати перспективи дітям, які втекли від війни. Федеральний уряд вже перебуває в контакті з владою федеральних земель для вирішення цієї проблеми, зазначила міністерка в інтерв'ю виданню Bild.

++02.37++

На період дії воєнного стану військовослужбовцям строкової служби виплачуватимуть додаткову винагороду у 30 тисяч гривень щомісячно, повідомило міністерство оборони України.

++02.05++

Командування українських повітряних сил ЗСУ повідомляє у Facebook про перехоплення українськими силами російської "крилатої ракети" та знищення "у повітряному бою поблизу столиці одразу двох ворожих винищувачів". "Третій - у цьому ж бою, збили зенітні ракетні війська", - додано у повідомленні. Крім того, Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м спалили кілька колон ворожої техніки. Ще протягом доби 7 березня є дані про збиття одного російського гелікоптера та трьох винищувачів.

++01.40++

Hаслідки авіаудару з боку РФ на Житомирщині

Україна звинувачує Росію у зриві запланованого на 8 березня відкриття гуманітарних коридорів. Хоча маршрут було погоджено з Москвою, а також з Міжнародним комітетом Червоного Хреста через Полтаву, Москва поштою запропонувала нові маршрути лише через Росію та Білорусь, заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця у Нью-Йорку на екстреній нараді з гуманітарної ситуації в Україні. "Закликаю російську сторону повернутись до раніше узгоджених маршрутів, щоб дозволити українським та іноземним громадянам виїхати до Європи", - цитує його агентство dpa.

Між тим представник РФ при ООН Василь Небендзя на тому ж засіданні намагався запевнити, що евакуація буде запропонована також у бік українських міст на захід від Києва. Хоча у заяві російського міноборони незадовго до цього йшлося про те, що гуманітарні коридори будуть прокладені у бік РФ та Білорусі.

++01.30++

США спрямовують ще 500 військових для посилення своєї присутності у Європі. Високопоставлений представник Пентагону заявив під час телефонного брифінгу з журналістами, що військових направлять до Німеччини, Греції, Польщі та Румунії. Серед іншого, їхнім завданням буде підтримувати зусилля захисту повітряного простору країн НАТО. Загалом у Європі постійно або тимчасово перебувають близько 100 тисяч солдатів США. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про передислокацію додаткових американських військ до країн Балтії. Найближчими днями до Литви мають прибути ще 400 військових, заявив він після зустрічі з главою литовського міністерства закордонних справ Габріелюсом Ландсбергісом у Вільнюсі.

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Прем'єр-міністри Великобританії Борис Джонсон, Канади Джастін Трюдо та Нідерландів Марк Рютте записали спільне відео в підтримку України. "В цей критичний момент ми стоїмо разом з народом України перед обличчям агресії, яку вони зазнають від рук військової машини Володимира Путіна", - сказав Джонсон. Лідери запевнили в єдності щодо надання Україні оборонної військової та гуманітарної допомоги, а також щодо накладення санкцій на Росію.

++00.31++

Український президент Володимир Зеленський підписав указ про відкликання військових, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях, в Україну для посилення армії у відсічі збройній агресії РФ. Документ опублікував у Facebook заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга.

Війна в Україні - 07.03.2022 Валерій і Леся планували своє весілля інакше, але відзначати довелося під час війни - на блокпості під Києвом, 6 березня. Серед гостей був і Володимир Кличко, але він залишився за кадром.

Війна в Україні - 07.03.2022 Евакуація жителів з Ірпеня. Це місто вже стало символом жахливих руйнувань і трагедії мирного населеня під час війни, яку почала РФ 24 лютого.

Війна в Україні - 07.03.2022 Палає житловий будинок в Ірпені 4 березня. Перед початком війни у місті налічувалося близько 60 тисяч осіб.

Війна в Україні - 07.03.2022 Жителі в Ірпені під зруйнованим мостом 5 березня. Люди намагаються втекти з міста, де тривають обстріли.

Війна в Україні - 07.03.2022 Зруйнована школа в Житомирі, 4 березня. Лише за перші десять днів війни, за даними української влади, в країні було зруйновано або пошкоджено більше 200 початкових і середніх навчальних закладів.

Війна в Україні - 07.03.2022 Урок у класі з дітьми з України в одній зі шкіл Праги, 7 березня. До початку війни в Чехії жили близько 180 тисяч українців - це одна з найбільших національних меншин в країні. Нині чеська влада очікує прибуття близько пів мільйона біженців.

Війна в Україні - 07.03.2022 Біженці з Маріуполя в селі Безіменне Донецької області.

Війна в Україні - 07.03.2022 Біженці з України в польському прикордонному селі Медика, 6 березня. За даними на понеділок, 7 березня, Україну вже залишили близько 1,7 мільйона мирних жителів.

Війна в Україні - 07.03.2022 Рятуючись від війни, люди не кидають своїх домашніх улюбленців. У ветеринарній клініці польського міста Пшемишль тваринам надають допомогу безкоштовно. 6 березня.

Війна в Україні - 07.03.2022 У всьому світі відбуваються акції солідарності з Україною. Відеозвернення президента України Володимира Зеленського до демонстрантів у німецькому Франкфурті-на-Майні, 4 березня.

Війна в Україні - 07.03.2022 Демонстрація перед Білим домом в Вашингтоні з вимогою закрити небо над Україною, 6 березня.

Війна в Україні - 07.03.2022 У неділю, 6 березня, антивоєнні акції відбулися в Москві та багатьох інших містах Росії. За даними правозахисного порталу "ОВД-Инфо", по всій країні на протестах було затримано більше 5 тисяч людей.

Війна в Україні - 07.03.2022 Демонстрація в Гамбурзі, 5 березня. Лише тут, за даними поліції, на вулиці вийшли близько 30 тисяч осіб.

Війна в Україні - 07.03.2022 "Руки геть від України!" - плакат на демонстрації в "Маленькій Одесі" - районі Брайтон-Біч в Нью-Йорку.

Війна в Україні - 07.03.2022 Жителі Одеси будують барикади з мішків з піском, 6 березня.

Війна в Україні - 07.03.2022 Учасник сил территоріальної оборони України на блокпості у Києві

Війна в Україні - 07.03.2022 Український військовий поблизу Києва, 5 березня.

Війна в Україні - 07.03.2022 Добровольців навчають поводженню з автоматичною зброєю у Львові.

Війна в Україні - 07.03.2022 Евакуація творів мистецтва з Національного музею імені Андрія Шептицького у Львові - одного з найбільших музеїв України, 4 березня. Автор: Микола Пермяков

