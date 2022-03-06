 Польський уряд заперечує плани передати Україні винищувачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2022

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Новини

Польський уряд заперечує плани передати Україні винищувачі

Польща не надсилатиме винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів, заявив уряд у Варшаві, заперечуючи раніше поширені повідомлення.

Радянський винищувач МіГ-29 на озброєнні ЗСУ

Радянський винищувач МіГ-29 на озброєнні ЗСУ

Літаки радянського виробництва МіГ-29, які перебувають на озброєнні ВПС Польщі, не будуть відправлені до України. "Польща не надсилатиме свої винищувачі в Україну і не дасть дозволу на використання своїх аеродромів", - повідомив у неділю, 6 лютого, офіс прем'єр-міністра Польщі у своєму офіційному мікроблозі Twitter, відповідаючи на твіт білоруського опозиційного видання NEXTA.

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У повідомленні наголошується, що влада Польщі "надає суттєву допомогу в інших сферах". У твіті також міститься посилання на інформацію Генштабу збройних сил Польщі, згідно з якою всі польські літаки МіГ-29 перебувають на своїх базах, крім того, вони марковані знаком ВПС Польщі у кольорах червоно-білого державного прапора.

США та Польща вели переговори про літаки для України

Раніше в багатьох ЗМІ були поширені новини про те, що Польща готова передати Україні МіГи радянського виробництва в обмін на винищувачі типу F-16 зі США. Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи на пресконференції в Молдові, підтвердив, що між Вашингтоном та Варшавою ведуться активні переговори на тему літаків, які Польща могла б надати Україні, проте жодних планів та термінів із цього приводу не випрацювано.

У той же день "Польське радіо" з посиланням на державну прикордонну службу Польщі повідомило, що кількість українських біженців у Польщі скоро може перевищити мільйон людей. За даними польської Держприкордонслужби, з початку війни Росії проти України до Польщі прибуло 922 400 біженців, лише вранці 6 березня кордон перетнули близько 40 тисяч людей.

За даними агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН, до п'ятниці Україну залишили понад 1,3 мільйона людей. Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що станом на 6 лютого німецька поліція зареєструвала 37 786 українських біженців.

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