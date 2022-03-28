 Туреччина готова допомогти з евакуацією з Маріуполя морем - міністр оборони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2022

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Новини

Туреччина готова допомогти з евакуацією з Маріуполя морем - міністр оборони

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив про готовність Анкари допомогти евакуювати населення з Маріуполя. Ведуться перемовини про безпечний вихід суден з портів.

Маріуполь майже повністю зруйновано російськими військами

Маріуполь майже повністю зруйновано російськими військами

Туреччина готова допомогти евакуювати цивільне населення з Маріуполя морем. Про це у суботу, 2 квітня, заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє агенція Anadolu.

"Готовність Анкари підтримати процес евакуації було доведено до відома військового аташе РФ в Туреччині, запрошеного в наше оборонне відомство. Схожа ініціатива передана російським інстанціям і за лінією військового аташе Туреччини в Москві", - цитує агенція Акара.

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар

Міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар

Анкара координує зусилля з українськими та російськими посадовцями щодо безпечного виходу турецьких суден з українських портів, додав він. Стосовно мінної загрози в Чорному морі, міністр зазначив, що наразі проблем для судноплавства немає.

Акар наголосив на важливості досягнення припинення вогню в Україні якнайшвидше, щоб уникнути подальших жертв та забезпечити мир та стабільність в Україні.

Міністр оборони Туреччини також зазначив, що його країна продовжує постачання гуманітарної допомоги до України, і запевнив у подальшій підтримці українського народу.

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Туреччина як посередник у переговорах

Туреччина зголосилася взяти на себе роль посередника у переговорах між українською та російською стороною щодо завершення війни, яку 24 лютого розв'язала РФ в Україні.

29 березня у Стамбулі відбулися переговори української та російської делегації, які завершилися низкою пропозицій з боку України щодо безпекових гарантій Києву в обмін на нейтральний статус. Представників делегацій зустрічав особисто президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Він також заявляв про готовність прийняти у себе для перемовин президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна. 

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