Ердоган бачить надію на мир у переговорах між Києвом і Москвою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи у вівторок, 29 березня, перед початком переговорів України та Росії у Стамбулі, висловив сподівання, що вони сприятимуть проведенню особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Прогрес, досягнутий на цих переговорах, дасть змогу лідерам Росії та України провести переговори особисто", - наводить видання Daily Sabah слова Ердогана. Він зазначив, що Туреччина також готова прийняти на своїй території такі переговори двох лідерів.

Читайте також: Росія на переговорах більше не вимагає "денацифікації" України - FT

Ердоган зазначив, "переговорний процес між Росією та Україною підвищив надію на мир". "Забезпечення припинення вогню якнайшвидше стало б вигідне усім сторонам", - переконаний президент Туреччини.

Він також вважає, що під час переговорів вдасться "дійти згоди, яка влаштує обидві сторони та світову спільноту". Ердоган зазначив, що потрібне "постійне, справедливе, реалізоване на практиці рішення".

Також Ердоган наголосив, що Туреччина готова здійснювати посередницькі функції стільки, скільки потрібно. "Ми готові допомагати мирному процесу стільки, скільки вам буде потрібно", - заявив він, звертаючись до делегацій України та РФ.

Зустріч делегацій у Стамбулі

У Стамбулі у вівторок вранці розпочалися переговори російської та української делегацій, які відбуваються у палаці "Долмабахче".

Як повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Офіс президента України, у складі української делегації - лідер фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, народні депутати Андрій Костін та Рустем Умєров, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький, заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко. Голова російської делегації - Володимир Мединський.