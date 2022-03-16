FT: Україна та Росія досягли прогресу за мирним планом з 15 пунктів

Україні та Росії вдалося досягти значного прогресу за попереднім мирним планом з метою завершення війни. Наразі він містить 15 пунктів, повідомляє у середу, 16 березня, британська Financial Times з посиланням на трьох учасників переговорів.

Видання пише, що у плані йдеться про припинення вогню та виведення російських військ з української території за умови, що Київ оголосить нейтральний статус та погодиться на скорочення збройних сил.

Читайте також: Війна Росії проти України: чи реальна загроза Третьої світової?

Умова щодо нейтрального статусу

Серед інших умов відмова України від вступу до НАТО та обіцянка не розміщувати іноземні військові бази чи озброєння на своїй території в обмін на захист від партнерів, серед яких США, Великобританія та Туреччина. Втім, питання західних гарантій для Москви може стати перешкодою на шляху до підписання угоди, зазначає Financial Times. Те саме стосується і статусу анексованого Росією Криму та підконтрольних проросійським сепаратистам територій Донбасу.

У коментарі виданню радник голови Офісу президента України та член української делегації у перемовинах з Росією Михайло Подоляк заявив, що будь-яка мирна угода з Москвою передбачатиме виведення російських військ з територій, зайнятих з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Зокрема. йдеться про південні регіони на узбережжі Азовського та Чорного морів, а також території у Київській області.

За даними видання, мирний план в такій редакції обговорюється з 14 березня.

Читайте також: Понад половина німців побоюється переростання війни в Україні у Третю світову

"Українська модель" врегулювання

У середу Подоляк відкинув модель нейтралітету для України на зразок шведського чи австрійського, про яку заговорили в Росії. Радник глави ОП підкреслив, що Україна потребує "гарантій безпеки", але вони мають бути "українськими" і абсолютними. Йдеться про вимоги до сторін-підписантів гарантій "не стояти осторонь у разі нападу на Україну", а брати активну участь на боці України в разі конфлікту.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова до обговорення під час перемовин "принципових питань демілітаризації та денацифікації" України.

"Саме принципові для Росії, для нашого майбутнього питання щодо нейтрального статусу України, демілітаризації та денацифікації ми були готові і готові зараз обговорювати в ході перемовин", - сказав він під час наради з питань соціально-економічного захисту російських регіонів 16 березня. При цьому досі незрозуміло, що саме російське керівництво має на увазі, коли говорить про "денацифікацію".