 Понад половина німців побоюється переростання війни в Україні у Третю світову | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.03.2022

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Новини

Понад половина німців побоюється переростання війни в Україні у Третю світову

Близько 53% опитаних у ФРН побоюються, що війна в Україні переросте в Третю світову, лише близько 19% вважають, що Путін зацікавлений у виході з ситуації, що склалася, шляхом переговорів.

Демонстрація на підтримку України

Демонстрація на підтримку України

Близько 76 відсотків респондентів у Німеччині вважають, що президент РФ Володимир Путін розраховує виключно на військову перемогу в Україні. Це випливає з даних соціологічної служби Forsa, яка провела опитування Trendbarometer на замовлення німецьких телекомпаній RTL та n-tv. Ці дослідження опубліковані у вівторок, 15 березня.

Близько 53 відсотків опитаних побоюються, що війна в Україні переросте в Третю світову через конфлікт з однією з країн НАТО. Близько 41 відсоток так не думають. Зрештою, близько 19 відсотків респондентів вважають, що Путін у принципі зацікавлений у виході з ситуації, що склалася, за допомогою переговорів.

Більшість німців не вважає, що відмова від газу та нафти з РФ має бути повною

Щодо відмови ФРН від російських газу та нафти, 42 відсотки вважають, що вона має бути повною - навіть якщо це призведе до перебоїв з постачанням сировини та підвищення цін на електроенергію, газ і паливо. Більша кількість респондентів - 49 відсотків, - навпаки, вважають, що подібна відмова має бути неповною. Проти абсолютної заборони імпорту виступають переважно німці зі східних земель ФРН (73 відсотки), опитані з невеликим доходом (62 відсотки), а також прихильники блоку ХДС/ХСС (51 відсоток), Лівої партії (59 відсотків) та "Альтернативи для Німеччини" (83 відсотки).

При цьому 83 відсотки опитаних вважають зниження податків розумним заходом з урахуванням зростання цін на енергоносії. Тільки 12 відсотків дотримуються зворотної думки.

Опитування проводилося з 11 по 14 березня 2022 року, у ньому взяли участь 1009 осіб.

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    Війна в Україні - 15.03.2022

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  • Брюссель

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    Війна в Україні - 15.03.2022

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    Війна в Україні - 15.03.2022

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    Автор: Микола Пермяков


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На яких умовах приймають українських біженців різні країни? (15.03.2022)

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Докладно

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