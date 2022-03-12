ФРН планує до кінця року подолати залежність від нафти з РФ

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) хоче, щоб до осені ФРН стала незалежною від російського вугілля, а також, щоб Берлін за той же час позбувся залежності від російської нафти. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у суботу, 12 березня. "Щодня, фактично щогодини, ми потроху прощаємося з російським імпортом", - зазначив Габек. "Якщо нам вдасться, восени ми станемо незалежними від російського вугілля та практично подолаємо залежність від нафти з Росії до кінця року", - додав міністр.

Стосовно газу, то відмова від його імпорту з Росії - складніше питання, оскільки Німеччина не має власних потужностей з імпорту скрапленої сировини, зазначив Габек. Зараз ведеться робота над створенням таких потужностей, додав він.

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Міністр: Наслідки негайного ембарго - економічний спад, висока інфляція

В інтерв'ю Габек наголосив, що негайне ембарго, якого вимагає низка східноєвропейських країн у ЄС, призведе до більшої проблеми, ніж просто "невелика жертва індивідуальним комфортом", а саме, до перебоїв з постачанням наступної зими, економічним спадом та високої інфляції. Сотні тисяч людей втратять роботу, для багатьох поїздки на роботу, оплата рахунків за опалення та електроенергію стануть практично неможливими, переконаний він.

Габек застеріг: "Високі ціни на енергоносії вже видаються великим тягарем, особливо для тих, у кого мало грошей, а також для економіки, тому що виробництво стає дедалі дорожчим".

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Посол України: Відмова ФРН від негайної заборони на імпорт - "морально неприйнятна"

Раніше посол України у ФРН Андрій Мельник заявив агенції dpa, що на тлі великої кількості жертв серед цивільного населення внаслідок російської воєнної агресії проти України відмова Берліна від ембарго на імпорт - "морально неприпустима".

"Ми закликаємо німців ухвалити єдине правильне рішення та негайно запровадити це ембарго, аби покласти кінець війні Путіна проти українських жінок та дітей", - цитує дипломата агенція.

9 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову виключив імовірність припинення імпорту російських енергоносіїв, хоча США та Великобританія раніше вже оголосили про ембарго. Канцлер ФРН пояснив, що США експортують газ та нафту, на відміну від Німеччини.