Україна вимагає від Німеччини запровадити ембарго на імпорт енергоносіїв з РФ

Напередодні саміту ЄС у Версалі Україна посилює тиск на Німеччину, вимагаючи припинити імпорт енергоносіїв з Росії. На тлі великої кількості жертв серед цивільного населення внаслідок російської воєнної агресії проти України відмова Берліна від ембарго на імпорт - "морально неприпустима", заявив посол України у ФРН Андрій Мельник агенції dpa.

"Ми закликаємо німців ухвалити єдине правильне рішення та негайно запровадити це ембарго, аби покласти кінець війні Путіна проти українських жінок та дітей", - цитує дипломата агенція у ніч на четвер, 10 березня.

9 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) знову виключив імовірність припинення імпорту російських енергоносіїв, хоча США та Великобританія раніше вже оголосили про ембарго. Глава німецького уряду підкреслив, що США експортують газ та нафту, на відміну від Німеччини.

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) зазначив: "Ми можемо вжити тільки тих заходів, які не спричинять серйозних економічних втрат у Німеччині. А це станеться, якщо ми прямо зараз припинимо імпортувати нафту, вугілля та газ".

Читайте також: У Німеччині відбулися масові акції проти війни в Україні

10 березня глави держав та урядів країн-членів ЄС мають намір обговорити подальші дії у відповідь на повномасштабну війну, яку Росії розв'язала проти України. Серед іншого вони обговорюватимуть можливості для зниження залежності ЄС від імпорту російських енергоносіїв.