У Німеччині відбулися масові акції проти війни в Україні

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У ФРН недільні антивоєнні акції зібрали десятки тисяч людей, канцлер Шольц відвідав концерт солідарності з Україною у Берліні. У РФ затримані тисячі людей.
Масові протести проти російського вторгнення в Україну відбулися цими вихідними по всьому світу. У Берліні в неділю, 6 березня, пройшло кілька антивоєнних акцій, які зібрали, за оцінкою кореспондента DW, загалом близько 10 тисяч людей. Один із мітингів відбувся перед російським посольством у Німеччині, його учасники скандували, зокрема: "Путін убивця!"
Один з тих, хто прийшов на демонстрацію, яка пройшла в районі Бебельплац у центрі міста, лікар берлінської клініки Charite, сказав DW: "Те, що відбувається, - воєнний злочин. Це - кінець для Росії. Але для початку - це кінець для України, якщо подібне (військові дії. - Ред.) продовжуватимуться".
У берлінському мітингу за допомогою відеозв'язку взяли участь лауреати Нобелівської премії - білоруська письменниця Світлана Алексієвич, польська Ольга Токарчук та перуанський прозаїк Маріо Варгас Льоса, а також український письменник Юрій Андрухович.
У оперному театрі у столиці Німеччини відбувся концерт солідарності з Україною. "Напевно, я не єдиний, хто вірив, що Друга світова війна була останньою війною в Європі", - сказав диригент Даніель Баренбойм (Daniel Barenboim).
За його словами, захищаючи свою країну, українці також "захищають нашу свободу". Баренбойм також застеріг від "полювання на відьом" щодо громадян Росії та російської культури. "Російська культура - це не те саме, що російська політика", - наголосив диригент. Серед відвідувачів у залі був канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).
У Росії акції протесту проти війни в Україні відбулися у 65-ти містах, станом на 6 березня затримано вже понад 4640 людей, передає правозахисний проєкт "ОВД-Инфо". За підрахунками правозахисників, загальна кількість затриманих від 24 лютого досягла 13 тисяч.
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Своєю чергою, агентство Reuters з посиланням на офіційні дані МВС РФ повідомило про 5200 затриманих по всій країні, з них 1700 у Москві, 750 у Санкт-Петербурзі та понад 1000 в інших російських містах.
Мітинг проти російського вторгнення в Україну відбувся у найбільшому місті Казахстану Алмати. За оцінками місцевих журналістів, на нього вийшли кілька тисяч людей із плакатами "Ні війні", "Руки геть від України", "Stop Putler". Майже всі прийшли на мітинг з українськими прапорами. Люди вигукували гасло "Путін капут!" Поліція не розганяла протестну акцію, оскільки вона була погоджена з владою.
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У центрі Брюсселя на демонстрацію проти війни, розв'язаної Росією в Україні, за оцінками поліції, вийшли близько 5000 людей. Як передає інформаційне агентство Belga, вони несли плакати з написами "Зупиніть війну" або "Європа, будь сміливою, дій зараз" і скандували: "Росіяни, йдіть додому!"
Напередодні, 5 березня, у Парижі в антивоєнній демонстрації, яка засуджує російську агресію, взяли участь приблизно 42 тисячі людей, повідомило МВС Франції. Організатори обіцяють проводити акції щотижня. Подібні акції пройшли також у Нью-Йорку, Лондоні, Римі, Цюриху, Загребі.
У Гамбурзі, за оцінками поліції, на вулиці вийшли близько 30 тисяч людей. На мітингу до солідарності з Україною закликала Наталія Кличко - дружина мера Києва Віталія Кличка.