У Німеччині відбулися масові акції проти війни в Україні

Масові протести проти російського вторгнення в Україну відбулися цими вихідними по всьому світу. У Берліні в неділю, 6 березня, пройшло кілька антивоєнних акцій, які зібрали, за оцінкою кореспондента DW, загалом близько 10 тисяч людей. Один із мітингів відбувся перед російським посольством у Німеччині, його учасники скандували, зокрема: "Путін убивця!"

Один з тих, хто прийшов на демонстрацію, яка пройшла в районі Бебельплац у центрі міста, лікар берлінської клініки Charite, сказав DW: "Те, що відбувається, - воєнний злочин. Це - кінець для Росії. Але для початку - це кінець для України, якщо подібне (військові дії. - Ред.) продовжуватимуться".

У берлінському мітингу за допомогою відеозв'язку взяли участь лауреати Нобелівської премії - білоруська письменниця Світлана Алексієвич, польська Ольга Токарчук та перуанський прозаїк Маріо Варгас Льоса, а також український письменник Юрій Андрухович.

Шольц відвідав концерт солідарності з Україною

У оперному театрі у столиці Німеччини відбувся концерт солідарності з Україною. "Напевно, я не єдиний, хто вірив, що Друга світова війна була останньою війною в Європі", - сказав диригент Даніель Баренбойм (Daniel Barenboim).

Концерт солідарності з Україною в Берліні

За його словами, захищаючи свою країну, українці також "захищають нашу свободу". Баренбойм також застеріг від "полювання на відьом" щодо громадян Росії та російської культури. "Російська культура - це не те саме, що російська політика", - наголосив диригент. Серед відвідувачів у залі був канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz).

У Росії на акціях протесту затримано тисячі людей

У Росії акції протесту проти війни в Україні відбулися у 65-ти містах, станом на 6 березня затримано вже понад 4640 людей, передає правозахисний проєкт "ОВД-Инфо". За підрахунками правозахисників, загальна кількість затриманих від 24 лютого досягла 13 тисяч.

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Своєю чергою, агентство Reuters з посиланням на офіційні дані МВС РФ повідомило про 5200 затриманих по всій країні, з них 1700 у Москві, 750 у Санкт-Петербурзі та понад 1000 в інших російських містах.

Мітинг в Алмати

Мітинг проти російського вторгнення в Україну відбувся у найбільшому місті Казахстану Алмати. За оцінками місцевих журналістів, на нього вийшли кілька тисяч людей із плакатами "Ні війні", "Руки геть від України", "Stop Putler". Майже всі прийшли на мітинг з українськими прапорами. Люди вигукували гасло "Путін капут!" Поліція не розганяла протестну акцію, оскільки вона була погоджена з владою.

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У центрі Брюсселя на демонстрацію проти війни, розв'язаної Росією в Україні, за оцінками поліції, вийшли близько 5000 людей. Як передає інформаційне агентство Belga, вони несли плакати з написами "Зупиніть війну" або "Європа, будь сміливою, дій зараз" і скандували: "Росіяни, йдіть додому!"

Суботні протести у Парижі

Напередодні, 5 березня, у Парижі в антивоєнній демонстрації, яка засуджує російську агресію, взяли участь приблизно 42 тисячі людей, повідомило МВС Франції. Організатори обіцяють проводити акції щотижня. Подібні акції пройшли також у Нью-Йорку, Лондоні, Римі, Цюриху, Загребі.

У Гамбурзі, за оцінками поліції, на вулиці вийшли близько 30 тисяч людей. На мітингу до солідарності з Україною закликала Наталія Кличко - дружина мера Києва Віталія Кличка.