Макрон занепокоєний ймовірнорю атакою РФ на Одесу

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24 лютого - 5 березня читайте тут.

DW стежила за подіями неділі, 6 березня (час київський).

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У Харкові пошкоджена телевежа, повідомив голова Харківської обладміністрації Олег Синегубов. "Тимчасово призупинена трансляція", - цитує його УНІАН.

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Міненерго оприлюднило оперативні дані щодо роботи енергосистеми, наголосивши, що з 24 любтого об’єктам критичної енергетичної інфраструктури завдано значної шкоди. Споживання електроенергії в ОЕС Україні продовжує знижуватись. Зараз через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) понад 956 населених пунктів і 7775 трансформаторних підстанцій - йдеться загалом про понад 646 тисяч споживачів. Щойно бойові дії закінчуються, працюють ремонтні бригади. Без газопостачання в Україні зараз перебувають близько 130 тисяч споживачів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Миколаївській, Запорізькій областях.

++22.40++

Уряд Данії хоче, аби країна долучилася до оборонних ініціатив Євросоюзу. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен закликала громадян проголосувати на національному референдумі за скасування відмови від участі країни у спільній оборонній політиці Євросоюзу, повідомляє агенція AFP. Рішення про референдум було ухвалене парламентською більшістю сьогодні у відповідь на війну, яку Росія розгорнула проти України. "Історичні часи потребують історичних рішень", - сказала вона під час пресконференції та додала, що уряд Данії "чітко закликає" громадян підтримати участь країни в спільній оборонній політиці ЄС. Йдеться про скасування одного зі спеціальних положень, яким користується у ЄС Данія, що передбачає утримання від участі у спільних військових операціях ЄС та в оборонних ініціативах блоку. Референдум заплановано на 1 червня.

++22.08++

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет назвав "моральним обов'язком" своєї країни допомогти зупинити війну в Україні. Про це він заявив перед засіданням уряду у неділю, повідомляє AFP. Прем'єр пообіцяв докладати стільки дипломатичних зусиль, скільки знадобиться для встановлення миру в Україні. "Навіть якщо шансів небагато, але якщо є бодай маленька надія і ми можемо говорити з усіма сторонами, я вважаю нашим моральним обов'язком докласти всіх зусиль", - цитує Беннета AFP. Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю протягом трьох годин розмовляв з російським президентом Володимиром Путіним у Кремлі, а після цього мав розмову з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) та президентом Франції Еммануелем Макроном.

++21.44++

Унаслідок бойових дій у Донецькій області загинули троє мирних жителів, зокрема 18-місячне немовля в Маріуполі, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. "Це лише невелика частина воєнних злочинів у місті. Крім того, в області сьогодні поранено не менше 10 людей", - написав Кириленко у Telegram-каналі в суботу. Він зазначив, що встановити точні дані постраждалих у Маріуполі та Волновасі зараз неможливо. У містах точаться інтенсивні бої.

++21.30++

Соцмережа ТікТок призупиняє роботу ключових сервісів в Росії через закон про "фейкові новини". Про це платформа повідомила у Twitter. "З огляду на новий російський закон про "фейкові новини", ми не маємо вибору, окрім як припинити пряму трансляцію та розповсюдження нового контенту для нашого відеосервісу, поки переглядаємо безпекові наслідки цього закону", - йдеться у повідомленні. На обміні повідомленнями в межах застосунку обмеження не позначаться. TikTok називає себе майданчиком для творчості та розваг, який "може стати джерелом полегшення та людського спілкування під час війни". Втім, безпека співробітників та користувачів застосунку залишається пріоритетом, зазначено у заяві.

++21.17++

В неділю у місті Ірпінь в результаті обстрілів російськими військовими загинуло вісім мирних жителів, повідомив мер міста Олександр Маркушин. Загинула сім'я, в яку влучив снаряд, дві дитини та двоє дорослих, розповів глава міста. Наступна евакуація мешканців Ірпеня відбудеться 7 березня о 10 ранку. "Завтра о 10-й ранку буде евакуація жителів нашого міста, автобусом від Романівки", - повідомив мер.

++20.54++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловило "глибоке занепокоєння" у зв'язку з інформацією про перебої в комунікації з персоналом Запорізької АЕС, яку 4 березня захопили російські військові. Про це повідомляє AFP. Україна повідомила МАГАТЕ про те, що працівники станції нині виконують накази російських військових, йдеться у заяві агентства. Також росіяни вимкнули інтернет та всі телефонні комунікації, тому електронна пошта та факс не працюють, каже українська сторона. Мобільний зв'язок і досі доступний, але слабкий. "Надзвичайно занепокоєний подіями, про які мені повідомили сьогодні. Для того, щоб станція працювала в безпечному та надійному режимі, керівництво та персонал повинні мати можливість виконувати свої ключові обов'язки у стабільних умовах без зовнішнього втручання та тиску", - сказав глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

++20.05++

Президент Франції Еммануель Макрон у телефонній розмові з російським лідером Володимиром Путіним висловив занепокоєння у зв'язку з нападом на Одесу, що можливо готується. Про це повідомили у Єлисейському палаці. Макрон також підкреслив, що вихід із ситуації, що склалася, повинен бути знайдений за допомогою переговорів і що ядерні об'єкти України мають бути захищені.

++19.08++

Міністерство оборони РФ оголосило, що російські сили завдавати ударів з високоточної зброї по підприємствах військово-промислового комплексу України, та закликало працівників цих підприємств залишити свої місця роботи. Про це повідомляє російська агенція "РИА Новости". "З метою уникнення загрози життю співробітникам підприємств українського ВПК, заздалегідь попереджаємо про заплановані удари по таких об'єктах", - ідеться у повідомленні російського міноборони.

++18.25++

Кабінет міністрів України просить США, Канаду, Великобританію, Німеччину, Францію, Італію та Японію припинити членство Росії та Білорусі в Міжнародному валютному фонді та всіх організаціях Світового банку. Відповідне звернення до країн сьогодні підписав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "У листі наводимо чіткі аргументи та посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов’язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови, як війна", - написав очільник уряду України у Telegram.

++18.14++

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що працюватиме разом з міжнародними партнерами над забезпеченням України більшою кількістю оборонної військової техніки. У цьому він запевнив президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови сьогодні, повідомляє агенція Reuters. Високопосадовці обговорили нагальні потреби ЗСУ в озброєнні. За підсумками розмови британський прем'єр пообіцяв продовжити роботу з колегами у цьому напрямку, йдеться у повідомленні канцелярії глави британського уряду.

++17.54++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність Анкари докласти зусиль до врегулювання кризи, що виникла в результаті війни Росії проти України. Про це він сказав під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним у неділю, 6 березня, повідомляє агенція Anadolu. "Туреччина готова найближчим часом зробити внесок, який буде їй під силу, в мирне врегулювання української проблеми", - йдеться у повідомленні. Ердоган також закликав вжити негайних кроків для досягнення режиму припинення вогню, відкриття гуманітарних коридорів та підписання мирної угоди між Києвом та Москвою. У відповідь на повномасштабний наступ РФ на Україну 24 лютого Ердоган висловив підтримку Україні в її боротьбі за захист своєї територіальної цілісності.

Родина з дітьми намагається вийти з Ірпіня на Київщині, 5 березня

++17.18++

Президент Росії Володимир Путін у розмові з французьким президентом Еммануелем Макроном заявив, що Україна має "виконати всі відомі російські вимоги задля продовження діалогу з Росією". Про це повідомляє пресслужба Кремля. "Виражена готовність до продовження діалогу – за безумовного виконання відомих російських вимог. Головне, щоб українська сторона серйозно підійшла до досягнення домовленостей, реалізація яких важлива для припинення бойових дій", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що президенти домовилися про подальші контакти на різних рівнях.

++16.57++

Україна наполягає на проведенні спеціальної місії ООН для забезпечення безпеки всіх ядерних установок в країні. Про це йдеться у повідомлені на сайті міністерства енергетики України. Наголошується, що основною метою місії має стати забезпечення безпеки на захоплених Чорнобильській та Запорізькій атомних електростанціях. Іншою метою місії повинно стати встановлення й документування всіх злочинів військової агресії РФ, які загрожують безпечному функціонуванню ядерних об’єктів в Україні. "У зв’язку з військовою агресією Росії Україна закликає всіх міжнародних партнерів зробити все можливе для недопущення глобальної ядерної катастрофи", - наголошують у міністерстві.

++16.32++

Сьогодні українська армія перейшла у контратаку під Маріуполем, повідомляє штаб Операції об'єднаних сил. Українські сили знищили там три ворожі танки, чотири БМП, дві бронемашини "Тигр" та близько 30 російських солдатів. Двох взяли у полон. Двоє танкістів після потрапляння в полон заявили, що "не знали, куди їх відправляють".

++16.28++

В Маріуполі знову зірвали евакуацію мирного населення, повідомляє Донецька ОДА. "Евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла сьогодні виїхати за межі Маріуполя: росіяни почали перегрупування своїх сил та потужний обстріл міста", - написав у Telegram губернатор області Павло Кириленко. Вивозити людей за таких умов вкрай небезпечно, додав він. Колона із гуманітарним вантажем, що виїхала сьогодні із Запоріжжя у бік Маріуполя, пункту призначення досі не дісталася.

Наслідки бойових дій в Маріуполі, 3 березня

++16.23++

Станом на 16.00 за Києвом у Росії понад 2500 затриманих у 49 містах. Про це повідомляє правозахисний інформаційний проєкт "ОВД-Інфо" у своєму Telegram-каналі. Близько 810 осіб затримано у Москві, 383 - у Санкт-Петербурзі, 280 - у Новосибірську.

++16.15++

Понад 1000 людей зібрались у центрі Берліна на акцію проти війни Росії в Україні. Як передає кореспондент DW, люди почали збиратися на акції у районі Бебельплац, але число протестувальників надалі зростає. Один з тих, хто прийшов, лікар берлінської клініки Charite, сказав DW: "Те, що відбувається, - військовий злочин. Це - кінець для Росії. Але для початку - це кінець для України, якщо подібне (воєнні дії. - Ред.) буде продовжуватися".

Акція в Берліні проти війни в Україні

++15.53++

Понад 140 тисяч українців повернулися до України з початку нападу Росії. Про це повідомляє Держприкордонслужба на своїй сторінці у Facebook. Зазначається, що серед тих, хто повернувся, 80 відсотків - чоловіки. Повідомляється також, що прикордонники пропустили в Україну 2450 автомобілів з гуманітарною допомогою, яку надіслано з-за кордону.

++15:33++

Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених через російські обстріли житлових багатоповерхівок у Краматорську. Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. "Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих і поранених", - додав він.

За словами Кириленка, на місці працюють медики. Також з'ясовують, яку саме зброю було застосовано проти мирних жителів.

++15:20++

Російські війська здійснюють точкові обстріли ядерних об’єктів України, повідомляє на своїй Facebook-сторінці Управління СБУ в Харківській області. Зокрема, 6 березня з систем залпового вогню "Град" було обстріляно територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), йдеться у повідомленні. "В ННЦ ХФТІ знаходиться дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Руйнування ядерної установки та сховищ ядерних матеріалів могло призвести до масштабної екологічної катастрофи", - зазначається у повідомленні.

++15:05++

До України їдуть досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, кількість уже наближається до 20 тисяч, і всі ці люди готові приєднатися до "міжнародного легіону" в Україні. "Мобілізація вільних людей світу просто вражає. На сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу, це їхнє бажання, яке вони виявили, ми їх не наймали, ми їх не стимулюємо нічим, це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу у неділю, 6 березня.

++14:49++

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ракетним ударом у неділю повністю знищено аеропорт у Вінниці. "Вісім ракет проти нашого міста, проти нашої мирної доброї Вінниці, яка ніколи не загрожувала Росії. Жодним чином. Ракетний удар. Жорстокий, цинічний. Повністю знищено аеропорт", - сказав Зеленський. Він також знову закликав країни Заходу закрити небо над Україною.

++14:40++

Папа Римський Франциск вимагає припинення бойових дій в Україні. "В Україні течуть ріки крові та сліз", - сказав понтифік під час недільної проповіді у Ватикані. Він також додав, що війна в Україні "сіє смерть, руйнування та нещастя". За словами глави римо-католицької церкви, до України відряджено двох кардиналів, щоб допомагати населенню. Понтифік також заявив, що "Святий Престол готовий зробити все заради миру".

++14:30++

Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 38 дітей, 71 дитина постраждала. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на Facebook. За її словами, ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну кількість убитих і поранених жителів Маріуполя Донецької області та Ірпеня Київської області поки неможливо. "Лише за останню добу внаслідок обстрілу російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. У Бучі на Київщині двоє тяжко поранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу. На виїзді з Ірпеня Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних при спробі евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, у тому числі двоє дітей, ще одна людина у тяжкому стані через поранення. Хлопчик, який народився в Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час багатоденного перебування в бомбосховищі в Харкові", - написала Денісова.

++14:20++

Російські війська обстріляли ракетами аеропорт "Вінниця" та військову частину у Гавришівці. "Внаслідок вибухів сталася пожежа", - йдеться у повідомленні у Telegram-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації. Наразі на місці працюють служби ДСНС.

++14:15++

На Донеччині російські війська пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь - населені пункти від Вугледара до Бердянська невдовзі залишаться без газу. Про це повідомляє у Telegram-каналі голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко. Він уточнив, що фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара.

"На даний час тиск в газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години. Далі без газу залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська. Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", - зазначив Кириленко.

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