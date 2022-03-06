Опитування: Більшість німців - за виключення Шредера з СДПН

Переважна більшість німців (74 відсотки) виступає за виключення колишнього канцлера ФРН Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) через його близькість до президента Росії Володимира Путіна, свідчать оприлюднені в неділю, 6 березня, дані опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення видання Bild am Sonntag.

Серед електорату СДПН за виключення Шредераз партії виступають навіть 82 відсотки респондентів. При цьому 75 відсотків усіх респондентів та 79 відсотків виборців СДПН вважають, що колишнього канцлера слід позбавити і німецької пенсії, якщо він не відмовиться від своїх керівних посад у російських держконцернах.

Дружба Шредера з Путіним

Ґергард Шредер не лише підтримує дружні стосунки з Путіним, а й є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG та головою ради директорів "Роснафти". Він також є кандидатом у раду директорів "Газпрому". У Німеччині Шредера різко критикують за відмову дистанціюватися від Путіна та засудити російське вторгнення в Україну.

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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) цього тижня закликав Шредера відмовитися від посад у державних енергетичних концернах РФ. У СДПН щодо Шредера зараз проводиться партійне дисциплінарне розслідування, проте федеральне правління партії в ньому наразі не бере участі.

Вторгнення російських військ в Україну почалося 24 лютого.

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Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Путін і Шредер починають разом кермувати Коли саме зародилася особиста дружба Ґергарда Шредера і Володимира Путіна, сказати важко. А от їхня "енергетична співпраця" почалася у всіх на очах 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку. Там канцлер ФРН і президент Росії не лише разом сіли за руль трактора. У їхній присутності і за підтримки "Газпрому" і BASF дали старт проекту трубопроводу "Північний потік".

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Посада канцлера чи посада у "Газпромі"? Три місяці потому, 3 липня, Шредер узяв участь у святкуванні 750-річчя Калінінграда. Він уже запустив у Німеччині доволі суперечливу процедуру дострокових виборів і незабаром дізнається, чи залишиться канцлером ФРН ще на чотири роки. Цікаво, чи обговорювалось за кавою питання про те, хто обійме найвищу посаду в створеній під "Північний потік" у Швейцарії компанії-операторі Nord Stream?

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Підписання за десять днів до виборів Ще через два місяці, 8 вересня, обидва лідери присутні в Берліні на урочистому підписанні офіційної угоди про "Північний потік". Це відбувається рівно за десять днів до дострокових парламентських виборів, під час яких Шредер втрачає владу: канцлеркою ФРН стає Анґела Меркель.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Новий співробітник "Газпрому" Ще через три місяці, 9 грудня 2005 року, глава "Газпрому" Олексій Міллер оголошує, що Ґергард Шредер очолить комітет акціонерів компанії, яку згодом перейменують у Nord Stream. Його зарплата складе 250 000 євро на рік. Навесні 2006 року колишній канцлер через суд заборонить звинувачувати його в Німеччині в тому, що він "дав контракт" фірмі, в яку незабаром перейшов працювати.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Зовсім не "весільний генерал" На новій роботі у Ґергарда Шредера не тільки представницькі функції - як, наприклад, 6 вересня 2011 року під час відвідин разом з Володимиром Путіним і Олексієм Міллером компресорної станції "Портова" під Виборгом, де починається "Північний потік". Вважається, що екс-канцлер дуже допоміг при отриманні необхідних дозволів на газопровід у країнах ЄС, зокрема, у Скандинавії.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Агітація за "Південний потік" На цьому знімку Шредера немає, але підписанню 16 вересня 2011 року домовленості про "Південний потік" він теж посприяв. Роком раніше BASF заявив, що не має наміру брати участь у цьому проекті, але Володимир Путін доручив Олексію Міллеру переконати німецький концерн. У цій роботі публічно і, напевно, також за лаштунками брав участь і колишній канцлер ФРН. Представник BASF на фото другий зліва.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії "Північний потік": справу зроблено 8 листопада 2011 року Ґергард Шредер (ліворуч) із задоволенням спостерігає за тим, як канцлерка ФРН Анґела Мекель, російський президент Дмитро Медведєв та інші офіційні особи в Любміні під Грайфсвальдом символічно запускають в Німеччину перший російський газ по "Північному потоку".

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Нове завдання: боротьба із санкціями З 2014 року Шредер, залишаючись головою комітету акціонерів Nord Stream, активно засуджує санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом через анексію Криму та розв'язання війни на сході України. Велику промову з критикою політики Німеччини та ЄС екс-канцлер ФРН виголошує 1 жовтня 2014 року на економічному форумі "День Росії" в східнонімецькому Ростоку.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Непохитна дружба Дружба, яку не можуть похитнути навіть українські події, надихає німецького графіка Клауса Штуттмана на малюнок в газеті Tagesspiegel. Йому вручають премію німецької преси за найкращу політичну карикатуру за підсумками 2014 року. "Обама її отримав, ЄС її отримав - я вважаю, тепер пора і тобі дати Нобелівську премію миру!", - говорить шаржований Шредер, обіймаючи Путіна.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Таємне призначення в Nord Stream 2 4 вересня 2015 року на Східному економічному форумі у Владивостоці підписується угода про будівництво газопроводу "Північний потік-2". Ґергарда Шредера як главу ради директорів його оператора Nord Stream 2 реєструють в Швейцарії 29 липня 2016 року, але "Газпром" два місяці тримає це призначення в секреті. Російські ЗМІ повідомляють про нього лише 5 жовтня з посиланням на німецьку пресу.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Відрядження до Парижа У Nord Stream 2 в екс-канцлера більше повноважень, ніж у Nord Stream. Але головне завдання - таке, як і раніше: забезпечувати в ЄС політичну підтримку проекту й розвивати відносини з його закордонними учасниками. 24 квітня 2017 року в Парижі Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер, гендиректором французької компанії Engie, яка приєдналася до "Північного потоку-2".

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Кар'єра в компанії "Роснефть" У 2017 році Ґергард Шредер робить новий ривок у своїй кар'єрі менеджера. 29 вересня, залишаючись на двох посадах у структурах "Газпрому", він одночасно стає головою ради директорів компанії "Роснефть", хоча це і веде до конфлікту інтересів. Адже обидві фірми конкурують одна з одною в нафтовому й газовому бізнесі. Водночас обидві контролюються державою і тим самим Кремлем.

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Акція протесту в Берліні За нову посаду в "Роснефть" колишнього канцлера чимало критикують у Німеччині, а одна з неурядових організацій проводить у Берліні біля Бранденбурзьких воріт акцію протесту: активіст у масці Путіна засипає до трубопроводу символічні золоті монети, які "Шредер" збирає у великий мішок, сидячи на підставці з написом "Крим".

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Стрибок у велику нафту А ось як реагує на призначення Ґергарда Шредера головою ради директорів компанії "Роснефть" карикатурист DW Сергій Йолкін. У січні 2018 року з'являються повідомлення, що колишній канцлер відмовляється від належної йому в російському нафтовому концерні щорічної зарплати в 500 000 доларів (до сплати податків).

Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії Україна вимагає санкцій проти Шредера 18 березня 2018 року, в день президентських виборів у Росії і на території анексованого Криму, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зі сторінок німецької газети Bild закликає запровадити санкції щодо екс-канцлера ФРН: "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз". Автор: Андрій Гурков



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