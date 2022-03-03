Німецькі соціал-демократи вимагають від Шредера піти з усіх посад у держкомпаніях РФ

Керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) надіслало колишньому канцлеру ФРН Ґергарду Шредеру (Gerhard Schröder) листа, у якому висунуло вимогу якнайшвидше піти у відставку з усіх посад, які він обіймає в російських державних підприємствах. На підтримку цієї вимоги висловилася переважна більшість членів президії СДПН, вони розраховують отримати відповідь "найближчим часом", повідомив співголова партії Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) на спільній пресконференції із співголовою партії Саскією Ескен (Saskia Esken) у четвер, 3 березня.

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"З позиції соціал-демократів неприпустимо, що він продовжує обіймати пости в російських держконцернах", - наголосив Клінґбайль після засідання правління партії. За його словами, Шредер "цілком ізольований" у лавах СДПН, у керівництві партії немає нікого, хто "хоч би частково схвалював або виправдовував" дії ексканцлера. Наразі обговорюється питання про виключення його з партії, сказав Клінґбайль. Адміністрація Ганновера у четвер повідомила про намір позбавити Шредера звання почесного громадянина цього міста.

Шредера закликали відмовитися від офісу та співробітників у Берліні

Ексканцлер Німеччини з 2017 року очолює наглядову раду директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть". Крім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік", а також обіймає аналогічну посаду в Nord Stream 2 AG - операторі газопроводу "Північний потік-2". На початку лютого стало відомо, що Ґергарда Шредера висунуто до складу ради директорів російського державного концерну "Газпром".

Після цього Союз німецьких платників податків (Steuerzahlerbund) та депутати Бундестагу закликали політика відмовитися від офісу та співробітників у Берліні, які довічно надаються колишнім главам уряду ФРН за рахунок платників податків.

Ексканцлер ФРН закликав Росію припинити війну з Україною

Ґергарда Шредера вже давно критикують через близькість до Кремля, він вважається давнім другом президента Росії Володимира Путіна. Після початку війни в Україні тиск на колишнього канцлера посилився, від нього вимагають залишити свої посади у російських державних концернах та дистанціювався від Путіна. У день вторгнення Росії в Україну - 24 лютого - ексканцлер публічно закликав Москву якнайшвидше покласти край війні та "пов'язаним з нею стражданням людей в Україні". "Це відповідальність російського уряду", - написав ексглава уряду ФРН у соцмережі LinkedIn, додавши, що інтереси безпеки Росії не виправдовують використання військових засобів.