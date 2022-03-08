 США та Великобританія відмовляються від російської нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.03.2022

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Новини

США та Великобританія відмовляються від російської нафти

Таке рішення країн стало відповіддю на війну, розв'язану керівництвом РФ в Україні.

Видобуток нафти в республіці Татарстан, РФ

США та Великобританія відмовляються від російської нафти

США заборонили імпорт російської нафти, скрапленого та природного газу, повідомляє у вівторок, 8 березня, пресслужба Білого дому. Таке рішення "ще більше позбавить президента (РФ Володимира - Ред.) Путіна економічних ресурсів, які він використовує, аби продовжити свою непотрібну війну", йдеться у повідомленні.

Указ президента США Джо Байдена забороняє імпорт до Сполучених Штатів російської сирої нафти та деяких нафтопродуктів, скрапленого природного газу та вугілля. Минулого року США імпортували з Росії майже 700 тисяч барелів на день сирої нафти та нафтопродуктів, тому цей крок позбавить Росію мільярдів доларів щорічного доходу від американських споживачів, зазначають у Білому домі.

Також указ Байдена забороняє нові інвестиції США в енергетичний сектор Росії. Американцям також буде заборонено фінансувати або дозволяти іноземним компаніям, які здійснюють інвестиції, виробляти енергію в Росії. Сполучені Штати зазначають, що ухвалили це рішення, проконсультувавшись з союзниками та партнерами з усього світу, а також з членами Конгресу.

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Великобританія відмовиться від нафти з РФ до кінця року

До кінця 2022 року імпорт російської нафти припинить також Великобританія. Рішення ухвалили у відповідь на незаконне вторгнення Путіна в Україну, повідомляє пресслужба британського уряду. "Цей крок посилить зростаючий тиск на економіку Росії, придушивши цінне джерело доходу", - йдеться у повідомленні.

Британський імпорт російської нафти становить 44 відсотки російського експорту і 17 відсотків доходів федерального уряду за рахунок оподаткування. Тому ухвалений крок посилить міжнародний тиск на економіку Росії, зазначається у повідомленні.

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У самій Великобританії російський імпорт становить 8 відсотків загального попиту на нафту. Поступове припинення дасть Лондону більш ніж достатньо часу, щоб налаштувати ланцюги поставок, підтримуючи промисловість і споживачів. Уряд співпрацюватиме з компаніями, щоби допомогти їм використати цей період у пошуку альтернативних поставок. "На конкурентному світовому ринку нафти та нафтопродуктів попит може бути задоволений альтернативними постачальниками", - йдеться у повідомленні.

Ліквідація імпорту нафти стане доповненням до вже запроваджених Великобританією торгових, фінансових та особистих санкцій проти режиму Путіна та тих, хто підтримує його у його війні проти України. "Неспровокована військова агресія не дасть результату, і ми продовжуватимемо підтримувати хоробрий народ України, який протистоїть тиранії, спираючись на наші нинішні санкції, які вже калічать військову машину Путіна", - заявив міністр з питань бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великобританії Квазі Квартенг.

24 лютого РФ напала на Україну з кількох напрямків, завдаючи ударів по цивільній та військовій інфраструктурі. Житлові райони ХарковаЧернігова, Маріуполя та низки інших українських міст обстрілюються. За даними Організації Об'єднаних Націй, через війну Україну залишили понад два мільйони людей. Українська армія чинить спротив нападникам. Захід продовжує накладати санкції на Росію.  

  • Краматорськ, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

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    Війна в Україні - 08.03.2022

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    Війна в Україні - 08.03.2022

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    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Вашингтон

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    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Харків

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Представники тероборони перевіряють підбиту техніку російських військ під Харковом, 7 березня.

  • Любачув

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Жінки та діти виїжджають з України, чоловіки залишаються вдома, щоб захищати. Ця фотографія зроблена в польському місті Любачув.

  • Київ

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Учасник сил територіальної оборони в Києві збирається на патрулювання міста.

  • Будомеж

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Діти-біженці з України в польському Будомежі.

  • Ватра-Дорней, 8 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Родини українських біженців біля вогнища у румунському місті Ватра-Дорней.

  • Захонь

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Унтермайтинген

    Війна в Україні - 08.03.2022

    У Німеччині біженців, які прибувають до Берліна, починають перерозподіляти у ніші регіони країни. На цій світлині - пункт тимчасового розміщення в баварському Унтермайтингені.

  • Касіма

    Війна в Україні - 08.03.2022

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  • Дрезден

    Війна в Україні - 08.03.2022

    50-метровий пацифістський символ у кольорах національного прапора України на фасаді одного з готелів у східнонімецькому Дрездені.

  • Пекін

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Українські спортсменки і спортсмени продовжують успішно виступати на Паралімпійських іграх у Пекіні. На цій фотографії - медалістки Паралімпіади-2022 Ірина Буй (у центрі), Олександра Кононова (ліворуч) і Людмила Ляшенко (праворуч).

  • Стамбул, 7 березня

    Війна в Україні - 08.03.2022

    Демонстрація на підтримку України в турецькому Стамбулі.

    Автор: Микола Пермяков


 

 

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Докладно

Війна в Україні - 08.03.2022 (фотогалерея)

Потоки біженців, зруйновані бомбардуваннями житлові будинки - фотохроніка війни Росії проти України.  

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