Коментар: Промова Шольца - чітка позиція Німеччини проти путінської Росії

Це був сильний виступ канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо України перед німецьким парламентом. Усі "якщо" та "але", а також політика нерішучих кроків залишилися в минулому. Тепер Німеччина теж постачатиме Україні зброю та активно фінансуватиме Бундесвер. Це означає початок нової епохи. Федеральний канцлер ясно дав це зрозуміти.

Мова Шольца - це сигнал російському народові

Правляча в Німеччині "світлофорна коаліція" (названа за партійними кольорами учасників коаліції. - Ред.) зайняла чітку позицію щодо Росії-агресора. Нарешті союзники з НАТО, особливо у країнах Балтії, знають, що з цього приводу думає Німеччина. Адже там побоюються, що Путін хоче змусити не лише Україну, а і їхні країни опинитись у сфері впливу Москви.

Мануела Каспер-Клерідж, головна редакторка Deutsche Welle

Шольц дав зрозуміти, що Берлін не терпітиме цього і твердо дотримуватиметься своїх зобов'язань у рамках НАТО. Варто додати: нарешті. Тому що надто довго велися дискусії та мали місце тактичні ухиляння.

Але - і це теж важливо - примирення між Німеччиною та Росією залишається історично релевантним елементом німецької політики, як наголосив Шольц. Важливий сигнал для російського населення, яке не одностайно підтримує війну Путіна проти України. Про це свідчать численні демонстрації у країні.

Читайте також: "Будь ласка, зупиніть цей жах": реакції росіян у соцмережах на війну проти України

Правильні, але дорогі та болючі заходи

Але не обманюймо себе. Ця нова ера в Німеччині коштуватиме дорого і, ймовірно, буде болісною. Лише цього року Бундесвер отримає додатково 100 мільярдів євро. Натомість доведеться заощаджувати в інших сферах.

Росію слід ізолювати від світової економіки. Безпосередніми наслідками цього можуть стати високі ціни на енергоносії, перебої з постачанням та частковий крах сировинної торгівлі. Німцям треба бути готовими до цього. Тут уряд ФРН спільно з опозицією має дуже швидко окреслити, як країна збирається впоратися з цим, які заходи буде вжито. Зараз потрібна єдність - без відмови від критичного обговорення.

Правильно, що Німеччина тепер нарешті підтримує відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Однак наслідки мають бути зрозумілі кожному, і їх треба пояснити: можливо, буде припинено постачання російського газу, бо без SWIFT за нього більше не можна буде заплатити. Заходи у відповідь, хоч би якими популярними і правильними вони були, коштуватимуть дорого. А санкції найчастіше дають ефект лише у довгостроковій перспективі.

Читайте також: Війна Путіна з Україною: дні, що змінили курс Німеччини на 180 градусів

Нарешті чітка позиція уряду Німеччини

Для народу України, який веде боротьбу проти російського агресора, така нова ера німецької політики має велике значення. Він нарешті дізнався, що Німеччина готова зробити більше, ніж просто доставити кілька тисяч шоломів. Це важливий сигнал з боку канцлера та його уряду, що складається із соціал-демократів, Зелених та лібералів. Цієї чіткої позиції Німеччини бракувало дуже довго - надто довго. Тепер вона є. І це добре.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою російської редакції та Deutsche Welle загалом.

Акції солідарності з Україною У Німеччині й інших країнах світу відбулись акції солідарності з Україною. Це фото зроблено біля Бранденбурзьких воріт у Берліні 24 лютого.

Акції солідарності з Україною Учасник демонстрації в Берліні тримає в руках фотографії ЗМІ, зроблені 24 лютого в Харкові.

Акції солідарності з Україною Ще один знімок з німецької столиці.

Акції солідарності з Україною "Росія, прокинься! Зупиніть вашу війну!". Акція перед російським консульством у Гамбурзі, Німеччина.

Акції солідарності з Україною "Кривавий убивця". Плакат у Стамбулі, Туреччина.

Акції солідарності з Україною Обер-бургомістр німецького міста Кельн Генрієтта Рекер під час урочистостей з нагоди початку традиційного карнавалу оголосила хвилину мовчання на знак солідарності з людьми, що страждають від російської агресії в Україні. У місті вирішили скасувати традиційну карнавальну ходу в так званий "шалений понеділок" - 28 лютого.

Акції солідарності з Україною "Путін - убивця!". Учасники акції протесту в Сіднеї, Австралія.

Акції солідарності з Україною "Я - росіянин і проти війни в Україні!". Один з плакатів у Сіднеї.

Акції солідарності з Україною "Зупиніть війну!". Демонстранти в Гаазі, Нідерланди.

Акції солідарності з Україною Мітинг у Відні, Австрія.

Акції солідарності з Україною Демонстранти в Оттаві, Канада.

Акції солідарності з Україною "Донбас - це Україна". Плакат на акції в Оттаві.

Акції солідарності з Україною Українці на демонстрації в Токіо, Японія.

Акції солідарності з Україною Учасники антивоєнного пікету перед посольством Росії у Стокгольмі, Швеція.

Акції солідарності з Україною "Ні війні". Мітинг у Мадриді, Іспанія.

Акції солідарності з Україною Біля посольства Російської Федерації у Варшаві, Польща.

Акції солідарності з Україною Демонстрація на Вацлавській площі в Празі, Чехія.

Акції солідарності з Україною Громадянин Білорусі й Росії - музикант Тімоте Суладзе спалює свій російський паспорт перед посольством у Вільнюсі, Литва.

Акції солідарності з Україною Перед початком війни український футболіст Роман Яремчук показав майку з українським тризубом після забитого м'яча в матчі Ліги чемпіонів у Лісабоні, Португалія. Автор: Микола Пермяков

