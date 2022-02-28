 Коментар: Промова Шольца - чітка позиція Німеччини проти путінської Росії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 28.02.2022

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Європа

Коментар: Промова Шольца - чітка позиція Німеччини проти путінської Росії

Виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі ознаменував нову еру в політиці ФРН щодо Росії та у сфері оборони. Це було необхідно, вважає головна редакторка DW Мануела Каспер-Клeрідж.

Виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі 27 лютого 2022 року

Виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі 27 лютого 2022 року

Це був сильний виступ канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо України перед німецьким парламентом. Усі "якщо" та "але", а також політика нерішучих кроків залишилися в минулому. Тепер Німеччина теж постачатиме Україні зброю та активно фінансуватиме Бундесвер. Це означає початок нової епохи. Федеральний канцлер ясно дав це зрозуміти.

Мова Шольца - це сигнал російському народові

Правляча в Німеччині "світлофорна коаліція" (названа за партійними кольорами учасників коаліції. - Ред.) зайняла чітку позицію щодо Росії-агресора. Нарешті союзники з НАТО, особливо у країнах Балтії, знають, що з цього приводу думає Німеччина. Адже там побоюються, що Путін хоче змусити не лише Україну, а і їхні країни опинитись у сфері впливу Москви.

Мануела Каспер-Клерідж

Мануела Каспер-Клерідж, головна редакторка Deutsche Welle

Шольц дав зрозуміти, що Берлін не терпітиме цього і твердо дотримуватиметься своїх зобов'язань у рамках НАТО. Варто додати: нарешті. Тому що надто довго велися дискусії та мали місце тактичні ухиляння.

Але - і це теж важливо - примирення між Німеччиною та Росією залишається історично релевантним елементом німецької політики, як наголосив Шольц. Важливий сигнал для російського населення, яке не одностайно підтримує війну Путіна проти України. Про це свідчать численні демонстрації у країні.

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Правильні, але дорогі та болючі заходи

Але не обманюймо себе. Ця нова ера в Німеччині коштуватиме дорого і, ймовірно, буде болісною. Лише цього року Бундесвер отримає додатково 100 мільярдів євро. Натомість доведеться заощаджувати в інших сферах.

Росію слід ізолювати від світової економіки. Безпосередніми наслідками цього можуть стати високі ціни на енергоносії, перебої з постачанням та частковий крах сировинної торгівлі. Німцям треба бути готовими до цього. Тут уряд ФРН спільно з опозицією має дуже швидко окреслити, як країна збирається впоратися з цим, які заходи буде вжито. Зараз потрібна єдність - без відмови від критичного обговорення.

Правильно, що Німеччина тепер нарешті підтримує відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Однак наслідки мають бути зрозумілі кожному, і їх треба пояснити: можливо, буде припинено постачання російського газу, бо без SWIFT за нього більше не можна буде заплатити. Заходи у відповідь, хоч би якими популярними і правильними вони були, коштуватимуть дорого. А санкції найчастіше дають ефект лише у довгостроковій перспективі.

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Нарешті чітка позиція уряду Німеччини

Для народу України, який веде боротьбу проти російського агресора, така нова ера німецької політики має велике значення. Він нарешті дізнався, що Німеччина готова зробити більше, ніж просто доставити кілька тисяч шоломів. Це важливий сигнал з боку канцлера та його уряду, що складається із соціал-демократів, Зелених та лібералів. Цієї чіткої позиції Німеччини бракувало дуже довго - надто довго. Тепер вона є. І це добре.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою російської редакції та Deutsche Welle загалом.

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    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

Виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі 27 лютого 2022 року

Промова Шольца - чітка позиція ФРН проти путінської Росії

Виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца у Бундестазі ознаменував нову еру в політиці ФРН щодо Росії та у сфері оборони.  

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