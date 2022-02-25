 Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 27.02.2022

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Європа

Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції за війну проти України

Міністри закордонних справ країн ЄС домовилися про низку нових санкцій за війну Росії проти України, а також участь Білорусі в ній. Ці заходи торкнуться Банку Росії, авіапростору ЄС, SWIFT, RT і Sputnik.

У ЄС домовилися заморозити активи центрального банку Росії

У ЄС домовилися заморозити активи центрального банку Росії

Міністри закордонних справ країн ЄС погодили та обговорили нові санкції проти Росії за те, що вона веде повномасштабну війну проти України. Додаткові обмеження зачеплять і Білорусь, яка допомагає військовій агресії Росії. Своє засідання глави МЗС провели увечері неділі, 27 лютого, повідомляє кореспондент DW.

"Ми переживаємо історичний момент. Словом "історичний" часто зловживають, але зараз безсумнівно історичний момент", - заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання.

Оскільки засідання було неформальним, юридичних рішень про санкції міністри ухвалювати не могли. Частину з заходів остаточно затвердять за письмовою процедурою вже у найближчі години, решту - у наступні дні. Це вже третій пакет санкцій, який ЄС запроваджує проти Росії за війну.

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ЄС закриває авіапростір для російських літаків

Міністри домовилися, що весь Євросоюз закриє свій повітряний простір для російської авіації. "Ці літаки не зможуть ні приземлятися на території ЄС, ні злітати з неї, ні пролітати над нею. Це стосуватиметься будь-яких літаків, які перебувають у власності російської фізичної чи юридичної особи, орендовані будь-яким іншим чином контрольовані нею", - уточнила у своїй заяві для преси президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона наголосила, що ця заборона стосується також приватних літаків російських олігархів.

Раніше своє небо для російських літаків почали закривати окремі країни ЄС. Тепер це стосуватиметься усього Євросоюзу.

Санкції ЄС проти центробанку Росії

Міністри погодилися запровадити обмеження щодо центрального банку РФ (Банк Росії). А саме, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонять здійснювати транзакції з цим банком. За словами Борреля, у підсумку заблокованими будуть понад половина резервів центробанку - це ті кошти, які Банк Росії тримає у кредитних установах країн G7. Цей захід планують затвердити та опублікувати до кінця неділі, щоб він набув чинності у понеділок, до початку нового банківського дня.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Розшириться також і без того рекордно довгий список персональних санкцій. Ідеться про близько 20 осіб - олігархів, бізнесменів, військових і пропагандистів. Сам список планують опублікувати у понеділок.

Відключення російських банків від SWIFT

Від платіжної системи SWIFT мають намір відключити низку важливих російських банків. Про це ще ввечері 26 лютого домовилися лідери ЄС, Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США та Франції. На засідання глав МЗС країн ЄС це рішення ще раз обговорили. Коли саме його ухвалять і які банки в ньому будуть, поки неясно. Однак високопосадову джерело DW у структурах ЄС наголошує, що у затримці нема жодних політичних причин. Відключення від SWIFT є непростим питанням юридично та технічно, і тому потребує часу на допрацювання, додав співрозмовник. Які саме банки будуть у списку, поки не розголошують.

У ЄС заборонять мовлення кремлівських ЗМІ Sputnik і RT

Ще один захід стосується двох ЗМІ, які належать російській державі, - Sputnik і RT (раніше Russia Today), а також усіх їхніх дочірніх організацій. Фон дер Ляєн назвала цей крок безпрецедентним і додала: "Ми розробляємо інструменти, аби заборонити їхню токсичну та шкідливу дезінформацію в Європі". А Боррель назвав Sputnik і RT "чемпіонами інформаційних маніпуляцій".

Секторальні санкції щодо Білорусі за сприяння Росії

Євросоюз розширить санкції не лише щодо РФ, але також і Білорусі. "Нашою ціллю є й інший агресор у цій війні - режим Лукашенка, який є співучасником цієї агресивної атаки на Україну", - зазначила фон дер Ляєн. За її словами, санкції зупинять імпорт з Білорусі до ЄС різноманітних товарів, включно з пальним, тютюновими виробами, деревом, цементом і сталлю. Крім того, ЄС поширить на Білорусь такі самі експортні обмеження, які він уже запровадив щодо Росії. Це робиться, аби Москва не змогла їх обійти.

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