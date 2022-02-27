Канцлер Німеччини Олаф Шольц: Ми повинні підтримати Україну

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) різко засудив напад Росії на Україну. Про це він сказав, виступаючи з урядовою заявою на позачерговому засіданні Бундестагу в неділю, 27 лютого. Причина нападу Путіна на Україну, як зазначив канцлер ФРН, одна: "Свобода українок і українців ставить під питання його власний режим пригноблення". Шольц також наголосив, що Німеччина повинна підтримати Україну. Слова канцлера про вчорашнє рішення надати зброю Києву для оборони депутати Бундестагу зустріли оплесками. "На агресію Путіна не може бути жодної іншої відповіді", - наголосив Олаф Шольц.

Депутати Бундестагу неодноразово переривали оплесками промову канцлера Олафа Шольца

Канцлер Німеччини сказав, що нині у Києві, Харкові, Одесі, Маріуполі та інших містах українці захищають не лише свою батьківщину. "Вони борються за свободу та демократію. За цінності, які ми з ними поділяємо", - наголосив він. Напад на Україну призведе Росію до "катастрофи", додав Шольц, вказавши на масштабні санкції проти Москви. "Путін не змінить свій курс за одну ніч. Але дуже швидко російське керівництво відчує, яку високу ціну воно заплатить", - наголосив очільник німецького уряду.

Німеччина збільшить витрати на оборону

Крім того, на тлі нападу Росії на Україну Німеччина планує збільшити свій оборонний бюджет. За словами Шольца, ідеться про сто мільярдів євро. "Ці кошти ми використаємо для необхідних інвестицій і оборонних намірів", - зазначив він і додав, що Німеччина у майбутньому інвестуватиме в оборону більше двох відсотків від ВВП країни. "Ми муситимемо значно більше інвестувати у безпеку нашої країни. Щоб у такий спосіб захищати нашу свободу та демократію", - сказав очільник німецького уряду.

Шольц також повідомив про наміри зменшення залежності Німеччини від російського газу та оголосив про плани швидкої побудови у країні двох терміналів для зрідженого газу. Крім того, за його словами, у країни мають бути газові та вугільні резерви.

Зброя для України

Як повідомлялося, напередодні уряд Німеччини змінив свою позицію щодо постачання зброї Україні. Берлін вирішив надати Києву 1000 одиниць протитанкових озброєнь і 500 переносних ракетно-зенітних комплексів Stinger із запасів Бундесверу. Водночас Німеччина також вирішила дозволити Нідерландам відправити в Україну 400 протитанкових гранатометів німецького виробництва, а Естонії - передати Києву гаубиці, які у минулому були на озброєнні в колишній НДР. Крім того, у відповідь на вторгнення російських військ в Україну Німеччина, США та інші союзники домовилися про відключення низки російських фінансових інститутів від платіжної системи SWIFT.