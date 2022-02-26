До України поставлять 400 одиниць німецької протитанкової зброї

Уряд Німеччини дозволив Нідерландам поставити до України 400 одиниць протитанкового озброєння німецького виробництва. Про це в суботу, 26 лютого, повідомила інформагенція dpa з посиланням на федеральний уряд у Берліні.

Це перший дозвіл на поставку німецького озброєння Києву, який країна надала від початку російсько-українського конфлікту. Раніше уряд Німеччини принципово відмовлявся надавати сам або дозволяти іншим поставляти Україні летальне озброєння німецького виробництва, посилаючись на закріплені в коаліційній угоді правила щодо військового експорту.

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Крім того, в суботу було надано дозвіл на відправку до України 14 особливо захищених броньованих автомобілів. Про це повідомили у міністерстві економіки Німеччини. Також через Польщу до України має бути поставлено 10 тисяч тонн пального з Німеччини. За даними міністерства, зараз відбувається перевірка щодо можливих подальших заходів допомоги Києву.

До цього уряд у Берліні дозволив лише поставки Україні 5000 військових шоломів, чим викликав розчарування та насмішки як в Україні, так і у частининімецького суспільства.

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Напад Росії на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня.

В Україні оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. Третій день тривають бої на багатьох напрямках. За даними генерального штабу ЗСУ, основною метою російських військ є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до анексованого РФ Криму.

За підсумками ночі проти 26 лютого радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що РФ не змогла досягти жодної "тактично-оперативної переваги" в Україні.