Німеччина анонсувала "якнайжорсткіші санкції" проти Росії

Офіційний Берлін анонсував запровадження пакету "якнайжорсткіших санкцій" проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Про це у четвер, 24 лютого, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Ми запровадимо повний пакет якнаймасивніших санкцій проти Росії", - наводить слова Бербок після кризового засідання німецького уряду в Берліні інформаційна агенція dpa. За її словами, санкційна відповідь Берліна узгоджується з партнерами по Євросоюзу, НАТО та із країнами Великої сімки.

Німеччина шокована, але не безпомічна, наголосила Бербок, анонсуючи санкції. "Ми сьогодні прокинулися в іншому світі", - констатувала глава німецького МЗС. Росія, за словами міністерки, порушує елементарні правила міжнародного правопорядку. Україна не робила нічого, що виправдовувало би цей напад, наголосила Бербок. Люди в Україні лише хочуть права на демократію і мир. "Президенте Путін, ви ніколи не зможете зруйнувати цю мрію. Вона зростає в Україні, вона зростає і у вашій країні", - сказала Анналена Бербок.

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Росія напала на Україну

24 лютого о 5-й ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні. Здійснюються атаки по військових цілях та об'єктах інфраструктури. В Україні запровадили воєнний стан.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну. Це "явне порушення міжнародного права" і "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю військову акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер, якого цитує інформагентство AFP. Шольц повідомив, що у четвер відбудуться консультації в межах G7, НАТО та ЄС.

Президент США Джо Байден заявив, що світ притягне РФ до відповідальності за напад на Україну. "Тільки Росія несе відповідальність за жертви і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином", - наголосив він.