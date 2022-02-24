Німеччина анонсувала "якнайжорсткіші санкції" проти Росії

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про підготовку "повного пакету якнайжорсткіших санкцій" проти Росії після її вторгнення в Україну. За її словами, Москва порушує елементарні правила міжнародного правопорядку.
Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (у центрі) під час кризового засідання німецького уряду 24 лютого
Офіційний Берлін анонсував запровадження пакету "якнайжорсткіших санкцій" проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Про це у четвер, 24 лютого, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Ми запровадимо повний пакет якнаймасивніших санкцій проти Росії", - наводить слова Бербок після кризового засідання німецького уряду в Берліні інформаційна агенція dpa. За її словами, санкційна відповідь Берліна узгоджується з партнерами по Євросоюзу, НАТО та із країнами Великої сімки.
Німеччина шокована, але не безпомічна, наголосила Бербок, анонсуючи санкції. "Ми сьогодні прокинулися в іншому світі", - констатувала глава німецького МЗС. Росія, за словами міністерки, порушує елементарні правила міжнародного правопорядку. Україна не робила нічого, що виправдовувало би цей напад, наголосила Бербок. Люди в Україні лише хочуть права на демократію і мир. "Президенте Путін, ви ніколи не зможете зруйнувати цю мрію. Вона зростає в Україні, вона зростає і у вашій країні", - сказала Анналена Бербок.
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24 лютого о 5-й ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні. Здійснюються атаки по військових цілях та об'єктах інфраструктури. В Україні запровадили воєнний стан.
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