 Німеччина анонсувала ″якнайжорсткіші санкції″ проти Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2022

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Новини

Німеччина анонсувала "якнайжорсткіші санкції" проти Росії

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила про підготовку "повного пакету якнайжорсткіших санкцій" проти Росії після її вторгнення в Україну. За її словами, Москва порушує елементарні правила міжнародного правопорядку.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (у центрі) під час кризового засідання німецького уряду 24 лютого

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (у центрі) під час кризового засідання німецького уряду 24 лютого

Офіційний Берлін анонсував запровадження пакету "якнайжорсткіших санкцій" проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Про це у четвер, 24 лютого, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Ми запровадимо повний пакет якнаймасивніших санкцій проти Росії", - наводить слова Бербок після кризового засідання німецького уряду в Берліні інформаційна агенція dpa. За її словами, санкційна відповідь Берліна узгоджується з партнерами по Євросоюзу, НАТО та із країнами Великої сімки.

Німеччина шокована, але не безпомічна, наголосила Бербок, анонсуючи санкції. "Ми сьогодні прокинулися в іншому світі", - констатувала глава німецького МЗС.  Росія, за словами міністерки, порушує елементарні правила міжнародного правопорядку. Україна не робила нічого, що виправдовувало би цей напад, наголосила Бербок. Люди в Україні лише хочуть права на демократію і мир. "Президенте Путін, ви ніколи не зможете зруйнувати цю мрію. Вона зростає в Україні, вона зростає і у вашій країні", - сказала Анналена Бербок.

Читайте також: Байден про напад на Україну: Світ притягне Росію до відповідальності

Росія напала на Україну

24 лютого о 5-й ранку російський президент Володимир Путін оголосив про проведення воєнної операції в Україні. Здійснюються атаки по військових цілях та об'єктах інфраструктури. В Україні запровадили воєнний стан. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну. Це "явне порушення міжнародного права" і "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю військову акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер, якого цитує інформагентство AFP.  Шольц повідомив, що у четвер відбудуться консультації в межах G7, НАТО та ЄС.

Президент США Джо Байден заявив, що світ притягне РФ до відповідальності за напад на Україну. "Тільки Росія несе відповідальність за жертви і руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином", - наголосив він.

  • Напад на Маріуполь

    Війна. Росія атакує Україну

    Атака у межах п'яти областей

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  • Російська техніка поблизу Донецька

    Війна. Росія атакує Україну

    Путін назвав війну "спецоперацією"

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  • Президент України Володимир Зеленський

    Війна. Росія атакує Україну

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    Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України. Він закликав громадян країни "до спокою". "Сьогодні від кожного з вас потрібен спокій. По можливості, залишайтесь вдома. Армія і весь сектор безпеки працюють", - заявив Зеленський у відеозверненні.

  • Київ уночі 24 лютого 2022 року

    Війна. Росія атакує Україну

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    Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.

  • Центр Києва вранці 24 лютого

    Війна. Росія атакує Україну

    Цивільних просять залишатися вдома

    Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.

  • Київ у ніч на 24 лютого

    Війна. Росія атакує Україну

    "Чорний день для Європи"

    "Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.

  • Президент США Джо Байден

    Війна. Росія атакує Україну

    Байден: Світ притягне РФ до відповідальності

    "Молитви всього світу сьогодні з народом України, який зазнає неспровокованого та невиправданого нападу російських військових", - заявив президент США Джо Байден. "Тільки РФ несе відповідальність за жертви й руйнування, які принесе цей напад, і Сполучені Штати, їхні союзники та партнери відповідатимуть єдиним і рішучим чином. Світ притягне Росію до відповідальності", - наголосив він.

  • Єнс Столтенберг

    Війна. Росія атакує Україну

    НАТО скликає екстрене засідання

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив "безрозсудний і неспровокований напад" Росії на Україну і попередив, що він ставить під загрозу незліченну кількість мирних громадян. Столтенберг закликав РФ негайно припинити воєнні дії та поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники НАТО екстрено зберуться для обговорення наслідків нової російської агресії. 

    Автор: Олена Перепадя


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