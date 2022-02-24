В Україні видаватимуть зброю усім охочим

Національна поліція України видаватиме зброю ветеранам органів внутрішніх справ. Такий наказ у четвер, 24 лютого, голова Нацполіції Ігор Клименко віддав керівникам Головних управлінь в областях.
"Ветеранам органів внутрішніх справ, які готові захищати Україну, видаватимуть зброю", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства внутрішніх справ України.
Процедура буде максимально спрощена через агресію Російської Федерації, оскільки Верховна Рада України підтримала рішення про введення воєнного стану на території держави, уточнюють в міністерстві.
"Видача зброї ветеранам має на меті підсилити діяльність правоохоронних органів України у забезпеченні правопорядку на території населених пунктів України", - пояснили рішення в МВС.
Зброю усім охочим
Виступаючи цього дня пізніше на брифінгу президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати Україну.
"Національна солідарність - це на сьогодні головна опора української державності. Але я вважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю і видаватимемо для захисту нашої землі всім, усім охочим, усім здатним захищати наш суверенітет", - сказав він. Президент також наголосив, що кожен, хто має бойовий досвід, має прибути до центрів комплектації
Війна Росії проти України
О 5:00 ранку 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про початок війни проти України. Він назвав її "спеціальною воєнною операцією на Донбасі".
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що РФ здійснює інтенсивні обстріли українських підрозділів на сході України, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах. В Україні запровадили воєнний стан. Київ закликає міжнародних партнерів негайно активувати пакет нових санкцій через напад Росії на Україну.
Своєю чергою міжнародна спільнота засудила війну Росії проти України. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що світ притягне Росію до відповідальності за неспровокований та невиправданий напад на Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "найсуворішим чином" засудив російську "військову акцію" та назвав її "явним порушення міжнародного права". Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон пообіцяв рішучу відповідь РФ за напад на Україну.
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Війна. Росія атакує Україну
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Війна. Росія атакує Україну
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Президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції проти України". За його словами, "Росія не допустить появи в Україні ядерної зброї". РФ важливо, "щоб правом самовизначення могли скористатися всі народи України", додав він. Метою цією "операції" є "захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму", сказав Путін.
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Війна. Росія атакує Україну
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Війна. Росія атакує Україну
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Кореспондент DW у Києві з посиланням на джерела в українській армії повідомляє про те, що в районі Борисполя було помічено та знищено дрони супротивника. Судячи з гуркоту, було завдано ударів по об'єктах української інфраструктури. Звуки потужних вибухів чули по всьому Києві (на фото). У північних районах міста кияни бачили у повітрі багато літаків, імовірно, української армії.
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Війна. Росія атакує Україну
Цивільних просять залишатися вдома
Мер Києва Віталій Кличко попросив усіх, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишатися вдома. "Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища", - попередив Кличко. Утім, у столиці України (на фото) та в інших регіонах люди намагаються виїхати - на вулицях затори.
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Війна. Росія атакує Україну
"Чорний день для Європи"
"Це жахливий день для України і чорний день для Європи", - сказав про напад Росії на Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). Він "найсуворішим чином" засудив напад Росії на Україну, назвав його "явним порушенням міжнародного права", що "не є виправданим жодним чином". "Росія мусить негайно припинити цю воєнну акцію", - виступив з вимогою німецький канцлер.
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Війна. Росія атакує Україну
Байден: Світ притягне РФ до відповідальності
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Війна. Росія атакує Україну
НАТО скликає екстрене засідання
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Автор: Олена Перепадя