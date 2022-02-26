Нідерланди дадуть Україні 200 ЗРК Stinger

О 5-ій ранку 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти Україн. Хроніки 24 і 25 лютого читайте тут і тут

DW стежить за подіями 26 лютого з 6-ї ранку (час київський).

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Чехія надає Україні військову допомогу на 250 мільйонів гривень: кулемети, автомати, снайперські гвинтівки, пістолети та набої. Про це повідомив український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Збірна Польщі відмовилася грати з Росією у стикових матчах до Чемпіонату світу з футболу 2022 року. "Досить слів, потрібні дії. У зв'язку із загостренням конфлікту в Україні (...) це єдине правильне рішення. Ми ведемо переговори з федераціями Швеції та Нідерландів, щоби донести спільну позицію до Міжнародної федерації футболу (ФІФА)", - заявив президент Польської футбольної спілки Цезарі Кулеша.

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Нідерланди направлять Україні 200 зенітно-ракетних комплексів Stinger. "Разом із нашими союзниками міністерство оборони прагне доставити їх якнайшвидше", - цитує лист уряду Нідерландів до парламенту країни агенція Reuters. Посольство Нідерландів в Україні уряд вирішив перенести до польського міста Ярослава через погіршення ситуації з безпекою.

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Блокпост у Києві

У Києві від суботи комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", - наголосив мер столиці Віталій Кличко.

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Менше ніж за добу українці перерахували на потреби армії 200 мільйонів гривень невикористаних коштів програми "єПідтримка", в рамках якої отримали від держави тисячу гривень за вакцинацію. Про це повідомив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федеров.

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Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України Віталію Скакуну - саперу 35-ї окремої бригади морської піхоти, який ціною власного життя підірвав міст, аби ним не скористалися військові РФ.

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Україна залучилась майже повною підтримкою країн-членів Європейського Союзу щодо відключення Росі від міжнародної платіжної системи SWIFT, повідомив президент України Володимир Зеленський на брифінгу. "Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою Батьківщину, боронити Європу", - наголосив він.

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У суботу при міністерстві оборони України запрацює "гаряча лінія" для родичів російських військових. "Ви зможете дізнатися про те, чи живі ваші рідні, чи взяті в полон, чи є поранення, або вирішити питання про те, коли і як ви зможете забрати тіло вашого загиблого родича. Якщо ваша рідна людина у нас у полоні, ви зможете залишити для вашого чоловіка, сина коротку звістку", - написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.



++11.15++

Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста допомогти з вивезенням тіл російських солдатів до РФ. "Це тисячі тіл окупантів. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл", - сказала на брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Внаслідок військових дій Росії в Україні загинули 198 українців, у тому числі троє дітей. Більше тисячі громадян, а саме 1115, - поранені. Серед них 33 дитини, повідомив у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Протягом останньої доби щонайменше російські військові пошкодили щонайменше 40 об'єктів цивільної інфраструктури, цитує спікера-радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка агенція "Інтерфакс-Україна".

++10.46++

Президент України Володимир Зеленський в розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем сказав: "Настав вирішальний момент, щоб раз і назавжди закрити багаторічну дискусію та ухвалити рішення про членство України в Європейському Союзі".

++10:26++

Люди ночують у київській підземці 24 лютого, використовуючи її, як бомбосховище

У Києві метро повністю перейшло в режим укриття. "Транспортних перевезень здійснюватись не буде", - написав у Facebook мер столиці України Віталій Кличко.

++10.16++

На міжнародній автотрасі Київ-Чоп підірвали міст поблизу села Стоянка. Як повідомила прессекретарка Служби автодоріг у Житомирській області Світлана Чернях-Кондрацька, тепер проїхати з Києва у Житомир не можливо.

++09:56++

Збройні сили України під час нічних боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко в Facebook, станція повністю під контролем. Технічний персонал уже залишив сховища і приступив до роботи. Зараз гідро-електростанція працює в штатному режимі.

++ 09:54++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter: "Вимагаю від світу: повністю ізолювати Росію, вислати послів, запровадити ембарго на нафту, зруйнувати її економіку".

++09:47++

Станом на 9 ранку в Києві поранені 35 людей, в тому числі двоє дітей, повідомив мер міста Віталій Кличко у відеозверненні.

++09.32++

До України прямує зброя та обладнання від країн-партнерів, написав у Twitter президент Володимир Зеленський після ранкової телефонної розмови з лідером Франції Еммануелем Макроном.

++09.01++

Багатоповерхіка на проспекті Лобановського в Києві, у яку влучила ракета

У багатоповерхівку по проспекту Лобановського снаряд влучив на рівні 17-18 поверхів.

Рятувальники проводять евакуацію мешканців.

++08.38++

У багатоповерховий житловий будинок на вулиці Лобановського 6а в Києві, що знаходиться за два кілометри від аеропорту "Жуляни", влучила ракета. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Facebook.

++08.23++

Колона з боєприпасами від Польщі в ніч на суботу надійшла в Україну, повідомив польський міністр оборони Маріуш Блащак.

++08:15++

Щонайменше 100 тисяч українців покинули свої домівки від початку вторгнення РФ в Україну, повідомив у Twitter генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш.

++07.55++

За дві доби від початку військового нападу Росії на Україну вбиті більше 3,5 тисяч російських солдатів, майже 200 взяті в полон, повідомив в ефірі телеканалу "1+1" радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Запеклі бойові дії тривають в Херсоні, Миколаєві, Одесі, навколо Маріуполя. У Києві та на околицях міста, як запевнив Подоляк на брифінгу в ОПУ, ситуація контрольована.

++07.49++

Президент США Джо Байден видав меморандум щодо надання Україні негайної військової допомоги, повідомляєБілий дім. Ідеться про виділення 600 мільйонів доларів. Близько 250 з них пропонується виділити без чіткої вказівки статей витрат, ще 350 - як військову допомогу по лінії Пентагону, у тому числі для навчання українських військовослужбовців.

++07.42++

Співачка Мадонна висловилась в підтримку України та закликала надати країні гуманітарну допомогу: "Безглузде та жадібне вторгнення Росії в Україну мусить зупинитися! Ми підтримуємо вас президент Зеленський! Ми молимося за вас і вашу країну! Благослови вас усіх!", - написала вона в Instagram і додала посилання на перелік гуманітарних організацій, яким можна перерахувати кошти.

++07.33++

Адміністрація Джо Байдена хоче, щоб Конгрес США виділив 6,4 мільярда доларів, які мають піти на відповідь Вашингтона на російське вторгнення в Україну, передає агенція AP. Кошти мають бути перераховані головно на військову та гуманітарну допомогу регіону, повідомили три джерела, поінформовані про запит. Найбільші суми отримають Пентагон, Держдеп, а також Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке розподіляє допомогу на потреби мирного населення. Найменші за обсягом кошти підуть міністерствам фінансів та торгівлі, які відповідають за формування санкційної відповіді Вашингтона.

++07.21++

Ситуація у Києві перебуває під контролем Збройних сил України і громадян. Про це заявляє секретар РНБО Олексій Данілов. "Зупиняємо орду як можемо, ситуація під контролем військових Збройних сил України та громадян Києва", - цитує "Укрінформ".

Водночас очевидці повідомляють про стрілянину в районі площі Перемоги, залізничного вокзалу, центральних вулицях.

++07.17++

Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв щодо надання притулку, повідомив міністр закордонних справ республіки Ніку Попеску. Він зазначив, що молдавська влада робить все можливе, щоб розмістити біженців і надати їм необхідну підтримку.

++07.05++

Щонайменше у шІстьох містах України оголошено повітряну тривогу. Сирени лунали спершу у Луцьку та Рівному. Пізніше повітряна тривога була оголошена у Львові. Близько 6.30 сирени зазвучали в Черкасах та Умані. О 6.40 повітряну тривогу оголосили у Херсоні. Про це повідомляє "Українська правда"з посиланням на Держслужбу сецзв'язку.

++06.36++

Влада України запросила екстрене фінансування у Міжнародного валютного фонду (МВФ), повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва у заяві про підтримку України. "В арсеналі Фонду є низка інструментів, і в міру розвитку ситуації в Україні ми продовжуватимемо обговорювати з владою, як ми можемо їм найкраще допомогти", - цитує її "Інтерфакс-Україна".

++06.33++

Тривають важкі бої у місті Василькові на Київщині, за 40 км на південь від столиці. Про це повідомило у Facebook командування Повітряних сил України. За його даними, російські війська намагалися висадити десант із повітря на аеродромі Василькова.

++06.30++

На метро "Берестейська" у Києві 101-ю бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з бк, танк. "Все спокійно, всіх поклали", - повідомляють Сухопутні війська уFacebook.

++06.25++

США запропонували допомогти президентові України Володимиру Зеленському залишити Київ, де йдуть бої, проте він відмовляється покинути столицю. Про це повідомила газета The Washington Post.

++06.20++

У Києві вуличні бої.

++06.05++

Станцію метро "Політехнічний інститут" у Києві зсередини закрили на гермозатвори. Про це повідомила агенція УНІАН із посиланням на Telegeram-канал Vgorode. Потрапити туди ззовні тимчасово неможливо. "Понад 50 пострілів і вибухів, кулеметні черги - в районі Шулявки (Солом'янський район Києва. - Ред.) та зоопарку за останні 10 хвилин", - повідомляють журналісти телеканалу ICTV у Telegram.

++06.00++

У низці районів Києва у ніч проти 26 лютого були чутні вибухи, передає агенція УНІАН. Вибух прогримів у Деснянському районі столиці України. Як повідомляє "Українська правда", може йтися про спроби російських військ зруйнувати теплоелектроцентраль №6 (ТЕЦ-6).