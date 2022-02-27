 Зеленський пояснив, чому переговори з РФ у Білорусі неможливі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2022

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Новини

Зеленський пояснив, чому переговори з РФ у Білорусі неможливі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на переговори з Росією на території Білорусі. За його словами, вони можуть відбутися в інших країнах.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що переговори щодо припинення російсько-української війни неможливі в Мінську, оскільки з території Білорусі здійснюються ракетні обстріли України. Про це він сказав у своєму відеозверненні до громадян Білорусі вранці в неділю, 27 лютого. "Якби з вашої території не було агресивних дій, ми могли б говорити в Мінську", - пояснив Зеленський. За його словами, переговори з Росією можуть відбутися в інших країнах.

"Звичайно, ми хочемо миру. Ми хочемо зустрічатися, ми хочемо закінчення війни! Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку - це ми запропонували російській стороні. Та й будь-яке інше місто нам підходить у країні, з території якої не летять ракети. Лише так переговори можуть бути чесними. І можуть справді закінчити війну", - заявив він.

"Бути Білоруссю, а не Росією"

Зеленський також закликав громадян Білорусі зробити правильний вибір на референдумі щодо змін до конституції, що відбувається 27 лютого в цій країні.

"З вашої території війська Російської Федерації запускають ракети по Україні. З вашої території вбивають наших дітей, руйнують наші будинки, намагаються підірвати все, що було побудовано за десятиліття - і, до речі, не лише нами, а й нашими батьками, нашими дідами. Й усе це - теж де-факто референдум для вас, білоруси. Ви вирішуєте, хто ви", - сказав український лідер. Він також закликав білоруських громадян "бути Білоруссю, а не Росією".

ЗСУ: Збито випущену з Білорусі ракету

Вранці 27 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські військові збили крилату ракету, випущену по столиці України з території Білорусі літаком ТУ-22. "Це - черговий воєнний злочин РБ і РФ", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Цього ж дня речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація прибула в Білорусь для переговорів з українцями. "Відповідно до досягнутої домовленості, російська делегація у складі представників МВС, міноборони та інших відомств, включно з адміністрацією президента, прибула до Білорусі для переговорів з українцями", - заявив він. За словами Пєскова, російська сторона готова почати ці переговори в Гомелі.

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Напередодні ввечері повідомлялося, що збройні сили Росії отримали наказ розширити воєнний наступ в Україні. Офіційний представник міноборони РФ Ігор Конашенков обґрунтував це тим, що Україна, як стверджують у Москві, відмовилася від переговорів з Росією. Натомість в Києві спростували інформацію про відмову від мирних переговорів.

Масштабний наступ Росії на Україну почався 24 лютого. Євросоюз, Великобританія та США оголосили про запровадження жорстких санкцій проти Москви.

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