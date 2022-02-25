Під Васильковом горить нафтобаза та йдуть бої за аеропорт

Унаслідок російського ракетного удару по місту Василькову Київської області у ніч на неділю, 27 лютого, почалася пожежа на нафтобазі. Пожежники не можуть почати гасіння вогню, оскільки під Васильковом триває бій за аеропорт. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Російські війська завдали ракетного удару по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Спалахнула велика пожежа, яку можна бачити навіть з Києва. Бій не припиняється, тому ДСНС області не може розпочати гасіння. Наразі вдалося перекрити постачання газу", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook. За словами Кулеби, йдеться про пряме влучення ракети в резервуар з паливом і про загрозу екологічної катастрофи. "Робимо все можливе, щоб цього не допустити!" - заявив він.

Водночас Київська міська державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook поширила попередження, що у зв'язку з пожежею у Василькові дим і шкідливі речовини можуть досягнути української столиці. "Увага - якщо ви перебуваєте вдома, щільно закрийте всі вікна! У зв'язку з пожежею на нафтобазі в місті Васильків дим і шкідливі речовини можуть розноситися вітром", - йдеться у повідомленні.

Обстріли тривають

Тим часом в українській столиці вранці у неділю знову оголошено повітряну тривогу, усіх жителів Києва закликають терміново перейти до укриттів цивільного захисту.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок неділі, 27 лютого, колони броньованої техніки російської армії уповільнили темпи просування вглиб території України. Диверсійно-розвідувальні групи знищують об'єкти цивільної інфраструктури та вбивають мирне населення великих міст, повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ в соцмережі Facebook.

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"Нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, російський агресор наніс ураження по нафтобазі у Василькові та зруйнував газогін в місті Харкові. Окупанти продовжують підступно наносити ураження багатоповерховим житловим будинкам", - йдеться у повідомленні. За цими даними, протягом доби російська армія била по Києву та низці інших міст балістичними та крилатими ракетами, а також застосовувала авіацію з території анексованого Криму та Республіки Білорусь.

Вторгнення російських військ в Україну розпочалося 24 лютого.

Євросоюз, Великобританія та США оголосили про запровадження жорстких санкцій проти Москви.