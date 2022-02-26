Російська ракета влучила у багатоповерхівку біля аеропорту "Київ"

У Києві внаслідок обстрілу російських військ у житловий багатоповерховий будинок на проспекті Лобановського, 6-А влучила ракета. Про це в суботу, 26 лютого, повідомив у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко.

Потрапляння ракети спричинило руйнування будинку з 17 по 21 поверхи. "Здійснюється евакуація людей", - сказав Кличко.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що потрапляння ракети в будинок також спричинило пожежу, яку вдалось ліквідувати. "Є загроза руйнування конструкцій. Проводиться пошук потерпілих. Крім того, особовий склад через загрозу своєму життю від ворога, періодично перечікує в укритті. Інформація про жертви та постраждалих уточнюється", - повідомили у ДСНС.

Пошкоджений російськими військами житловий будинок у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що обстріл будинку стане одним із епізодів у слідстві щодо воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. "Відповідний юридичний процес вже йде повним ходом. Ми вже над цим працюємо", - написав він у Facebook.

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Кличко: Ніч у Києві була складною

За словами Кличка, у Києві "ніч була складною", було декілька зіткнень з перестрілками. "Поранено станом на 6 ранку 35 людей, в тому числі двоє дітей", - повідомив мер. Зараз, за його словами, російських військ у столиці немає, але діють диверсійні групи.

"Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють", - наголосив він. У місті облаштовують блокпости, тому пересування столицею буде обмежене й ускладнене, зауважив Кличко. При цьому він закликав киян лишатись в укриттях через заразу повітряних ударів російських військ.

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В Україні пошкоджені 40 об'єктів цивільної інфраструктури

За даними міністерства внутрішніх справ (МВС) України, російські війська за добу пошкодили щонайменше 40 об’єктів цивільної інфраструктури. "Розмови Путіна про те, що він не веде війну проти цивільного населення, і українці нібито прикриваються живим щитом із жінок і дітей, є абсолютним фейком. Росіяни ракетами розстрілюють цивільні будинки в Києві, столиці України. Більше того, протягом останньої доби щонайменше 40 об’єктів цивільної інфраструктури пошкоджені саме російськими військовими", - заявив у відеозверненні у суботу речник - радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.