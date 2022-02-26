Російська ракета влучила у багатоповерхівку біля аеропорту "Київ"

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Ракета влучила в житловий будинок у Києві поблизу аеропорту "Жуляни". Потрапляння снаряду спричинило руйнування з 17 по 21 поверхи. Проводиться евакуація мешканців.
У Києві внаслідок обстрілу російських військ у житловий багатоповерховий будинок на проспекті Лобановського, 6-А влучила ракета. Про це в суботу, 26 лютого, повідомив у Facebook міський голова Києва Віталій Кличко.
Потрапляння ракети спричинило руйнування будинку з 17 по 21 поверхи. "Здійснюється евакуація людей", - сказав Кличко.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) додали, що потрапляння ракети в будинок також спричинило пожежу, яку вдалось ліквідувати. "Є загроза руйнування конструкцій. Проводиться пошук потерпілих. Крім того, особовий склад через загрозу своєму життю від ворога, періодично перечікує в укритті. Інформація про жертви та постраждалих уточнюється", - повідомили у ДСНС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що обстріл будинку стане одним із епізодів у слідстві щодо воєнних злочинів РФ у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі. "Відповідний юридичний процес вже йде повним ходом. Ми вже над цим працюємо", - написав він у Facebook.
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За словами Кличка, у Києві "ніч була складною", було декілька зіткнень з перестрілками. "Поранено станом на 6 ранку 35 людей, в тому числі двоє дітей", - повідомив мер. Зараз, за його словами, російських військ у столиці немає, але діють диверсійні групи.
"Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють", - наголосив він. У місті облаштовують блокпости, тому пересування столицею буде обмежене й ускладнене, зауважив Кличко. При цьому він закликав киян лишатись в укриттях через заразу повітряних ударів російських військ.
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За даними міністерства внутрішніх справ (МВС) України, російські війська за добу пошкодили щонайменше 40 об’єктів цивільної інфраструктури. "Розмови Путіна про те, що він не веде війну проти цивільного населення, і українці нібито прикриваються живим щитом із жінок і дітей, є абсолютним фейком. Росіяни ракетами розстрілюють цивільні будинки в Києві, столиці України. Більше того, протягом останньої доби щонайменше 40 об’єктів цивільної інфраструктури пошкоджені саме російськими військовими", - заявив у відеозверненні у суботу речник - радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.